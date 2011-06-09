Кончина президента Абхазии Сергея Багапша
Абхазия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы 26 августа
Парламент Абхазии в среду, 8 июня, в связи с назначенными на 26 августа внеочередными (досрочными) выборами президента республики, принял "Обращение к народу, партиям, общественным и неправительственным организациям" с призывом проявить в предвыборной полемике уравновешенность и уважение к...
9 июня 2011
Архангельск и Сухум стали побратимами
Сегодня мэр Архангельска Виктор Павленко и глава администрации города Сухума Алиас Лабахуа подписали соглашение о побратимских связях между двумя городами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Архангельска. "Идея о сотрудничестве возникла уже давно и нашла горячую поддержку у президента...
6 июня 2011
Президент Приднестровья: Дело Сергея Багапша будет продолжено
Уход из жизни президента Абхазии Сергея Багапша - это "очень большая потеря для всех нас: приднестровцев, осетин и абхазцев". Как сообщили 3 июня в пресс-службе главы Приднестровья, об этом президент ПМР Игорь Смирнов заявил в ходе церемонии похорон президента Республики Абхазия Сергея Багапша...
3 июня 2011
Грузинская оппозиция выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Багапша
Оппозиционное политическое объединение "Новые правые" выразило соболезнования абхазскому народу в связи с внезапной кончиной его лидера Сергея Багапша. "Мы хорошо понимаем, что ощущает в этой ситуации абхазский народ. Абхазам и грузинам сегодня предстоит преодолеть много трудностей. Мы верим, что у...
2 июня 2011
В Абхазии прощаются с Сергеем Багапшем
В Сухуме продолжается панихида по президенту Сергею Багапшу. Как передает корреспондент, на церемонии прощания с Багапшем выступили руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава...
2 июня 2011
Руководство Приднестровья прибыло в Абхазию на похороны Сергея Багапша
Официальная делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом Игорем Смирновым прибыла в Сухум для участия в проходящей 2 июня траурной церемонии прощания с главой Абхазии Сергеем Багапшем. Об этом сообщили в пресс-службе президента Приднестровья, передает корреспондент ИА...
2 июня 2011
Российские официальные лица попрощались с Сергеем Багапшем в Сухуме
Премьер-министр России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, передает корреспондент ИА REGNUM. В гражданской панихиде, проходящей в здании Госфилармонии в Сухуме, принял участие руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин...
2 июня 2011
Владимир Путин прибыл в Абхазию
В аэропорту Сухума приземлился борт премьер-министра России Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Путина в аэропорту встречал премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Кортеж Путина направился в Сухум, где состоится встреча российского премьера с временно исполняющим обязанности главы...
2 июня 2011
Владимир Путин почтит память Сергея Багапша в Абхазии
В аэропорту Сухума ожидают прибытия премьер-министра России Владимира Путина в связи с похоронами президента Абхазии Сергея Багапша. Как передает корреспондент ИА REGNUM, здесь также ожидают прибытия из краснодарского аэропорта других официальных лиц, направляющихся на похороны. В Сухуме идет...
2 июня 2011
В Приднестровье объявлен траур в связи со смертью президента Абхазии
Президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов подписал указ об объявлении 2 июня днем траура в ПМР в связи со смертью президента Абхазии Сергея Багапша. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе главы Приднестровья, передает корреспондент ИА REGNUM. В документе выражается скорбь и...
1 июня 2011
Президент Приднестровья прибыл в Абхазию
Для участия в траурной церемонии прощания с президентом Абхазии Сергеем Багапшем 1 июня в Сухум прибыла делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом Игорем Смирновым. Состоялась встреча Смирнова с и.о. президента Абхазии Александром Анквабом. Президент Приднестровья...
1 июня 2011
Абхазия прощается с президентом Сергеем Багапшем
В течение трех дней жители Абхазии смогут отдать последнюю дань президенту республики Сергею Багапшу. Как сообщает государственная комиссия по организации похорон Сергея Багапша, прощание с президентом 31 мая и 1 июня будет проходить в сухумской квартире покойного на улице Чачба, 9. В четверг, 2...
31 мая 2011
Глава Северной Осетии выразил соболезнования народу Абхазии
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров выразил соболезнования народу Абхазии в связи с кончиной президента республики Сергея Багапша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации руководителя РСО - Алания. "Уход из жизни Сергея Багапша - выдающегося государственного деятеля, душой и...
30 мая 2011
Президент Нагорного Карабаха: Сергей Багапш был истинным патриотом Абхазии
Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян направил телеграмму соболезнования вице-президенту Республики Абхазия Александру Анквабу в связи с кончиной президента Республики Абхазия Сергея Багапш. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте, в телеграмме говорится: "С глубокой скорбью...
30 мая 2011
Развитие событий в Абхазии после смерти Сергея Багапш в Тбилиси пока не прогнозируют
Прогнозировать развитие событий в Абхазии после смерти президента Сергея Багапш на данном этапе трудно, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, но тут же предположила, что "ситуация на оккупированной территории Абхазии существенно не изменится". По ее словам, в Абхазии...
30 мая 2011
Медведев почтил память президента Абхазии Сергея Багапша
Президент России Дмитрий Медведев почтил память президента Абхазии Сергея Багапша. Медведев также выразил соболезнования родным и близким Сергея Багапша. Церемония прощания с главой Абхазии состоялась в Культурном центре Вооружённых Сил России в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Как сообщало ИА...
30 мая 2011
Александр Ткачев соболезнует абхазскому народу
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев выразил соболезнование абхазскому народу в связи с кончиной Сергея Багапша, передает корреспондент ИА REGNUM. Президент Республики Абхазия скончался утром 29 мая в московской клинике. "Это трагическое событие потрясло абхазский народ. Вместе с ним...
30 мая 2011
Саакашвили попытается организовать в Абхазии хаос и гражданскую войну: мнение
Тбилиси не преминет воспользоваться отсутствием единого национального лидера в Абхазии, считает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По его мнению, прямого военного вторжения со стороны Грузии не будет: "Вероятнее всего, Саакашвили попытается организовать в...
29 мая 2011
Модест Колеров: В отличие от других постсоветских лидеров, Багапш создал систему преемственности власти
"Скоропостижная кончина президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш, в отличие от схожих ситуаций вокруг лидеров большинства постсоветских государств, не создала проблемы стабильности и преемственности власти в Абхазии", - так прокомментировал перспективы развития ситуации в Абхазии после кончины...
29 мая 2011
Путин: С именем Багапша связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного государства
Председатель правительства России Владимр Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Абхазия Сергея Багапша. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Ушел из жизни выдающийся политик и государственный деятель, настоящий патриот своей Родины. С...
29 мая 2011