Уголовное дело в отношении губернатора Камчатки
Прокуратура закрыла уголовное дело губернатора Камчатской области
Прокуратура Камчатской области прекратила уголовное преследование губернатора Михаила Машковцева, который обвинялся в халатности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщил заместитель прокурора области Николай Малашкин. По его словам, еще 18 августа 2004 года Машковцеву было предъявлено...
10 июня 2005
Губернатор Камчатки: "Если бы мы были единым целым, то ни один поселок в Корякии не замерз"
26-го мая в Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное подписание официального обращения к президенту России об образовании нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Губернаторы и председатели законодательной власти...
27 мая 2005
Губернатор Камчатки во время совещания потерял сознание
18 марта во время утреннего совещания, при значительном скоплении людей в кабинете губернатора из-за духоты в помещении главе области Михаилу Машковцеву стало плохо, и он потерял сознание на короткий промежуток времени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, спустя несколько...
18 марта 2005
Машковцев затягивает процесс ознакомления с уголовным делом (Камчатка)
Подследственный Михаил Машковцев изучил 12 из 27 томов своего уголовного дела. Прокуратура никак не может ограничить во времени процесс ознакомления, и поэтому никто не берется сказать, когда же оно будет передано в суд. Напомним, что по статье, по которой Машковцеву предъявлено обвинение...
31 января 2005
На Камчатке подведены окончательные итоги губернаторских выборов
На Камчатке подведены окончательные итоги выборов губернатора области. Во втором туре голосования за действующего губернатора Михаила Машковцева отдали голоса 49,58% избирателей. Глава Усть-Камчатского района Борис Невзоров набрал 37,66%. Против всех проголосовали 12,12% избирателей. Явка составила...
28 декабря 2004
Главу Петропавловска-Камчатского могут привлечь к уголовной ответственности
Депутаты городской думы готовят заявление в прокуратуру Петропавловска-Камчатского о привлечение к ответственности 1-го заместителя градоначальника Анатолия Шалеева за злоупотребление должностными полномочиями. Как утверждает депутат Андрей Абоимов, с июня 2004 года, когда было издано постановление...
16 декабря 2004
Машковцев просит поощрить участкового, который конвоировал его в прокуратуру (Камчатка)
Действующий губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, которого 30 ноября привели в прокуратуру, 1 декабря подал заявление в 1-й отдел милиции. После случившего инцидента, следователь по особо важным делам А. Кротов сделал заявление. Он сказал, что 30 ноября привод не был нужен, а участковому...
1 декабря 2004
Забрав Машковцева, милиционеры нарушили законодательство (Камчатка)
Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 30 ноября действующий губернатор Камчатки Михаил Машковцев, баллотирующийся на второй срок, был принудительно доставлен в областную прокуратуру сотрудниками милиции. Пресс-служба администрации области сообщила, что привод был инициирован прокуратурой "чтобы...
30 ноября 2004
Михаил Машковцев: "Если со мной что-то случится, то это не несчастный случай"
30 ноября губернатор Камчатки и кандидат на этот пост на новый срок Михаил Машковцев был в принудительном порядке доставлен в областную прокуратуру для ознакомления с уголовным делом. В 8.30 утра к нему домой явился лейтенант милиции с предписанием доставить губернатора в кабинет следователя...
30 ноября 2004
Прокуратура закрыла дела губернатора Камчатки и мэра Петропавловска
Камчатская прокуратура завершила расследования в отношении губернатора Камчатской области Михаила Машковцева и его заместителя Владислава Скворцова. Об этом в интервью "Российской Газете" заявил заместитель генпрокурора в Дальневосточном федеральном округе Константин Чайка. Он также добавил, что...
19 ноября 2004
Михаил Машковцев: "Я фактически нахожусь на положении полуарестованного"
16 ноября действующий губернатор Камчатской области Михаил Машковцев в срочном порядке собрал пресс-конференцию, чтобы сделать заявление. Общение с журналистами прошло на улице, где бушевал циклон. Машковцев сказал следующее: "Уважаемые господа журналисты. Все вы знаете, что я являюсь обвиняемым по...
17 ноября 2004
Прокуратура Камчатской области подаст на Машковцева в суд
В настоящее время прокуратурой Камчатской области решается вопрос о направлении в суд заявления на постановление губернатора Михаила Машковцева, касающегося изменения начисления субсидий по квартплате малообеспеченных граждан. По новому документу многие малоимущие горожане с мая 2004 года вместо 50...
8 сентября 2004
Губернатор Камчатки уверен, что его уголовное дело "лопнет"
Губернатор Камчатской области Михаил Машковцев считает, что выдвинутые против него обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств и экологическом ущербе не имеют под собой оснований. "Я считаю себя законопослушным, и прятаться ни от кого не собираюсь ни в больнице, ни где-то еще. Это дело...
1 сентября 2004
Машковцев настаивает на допросе Касьянова
Камчатская прокуратура сделала запрос своим московским коллегам о возможности проведения допроса Михаила Касьянова. Протокол допроса необходим для завершения следствия в отношении губернатора Камчатки Михаила Машковцева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет об уголовных делах, возбужденных...
30 августа 2004
Камчатскому губернатору грозит 10 лет лишения свободы
Окончательный вариант обвинения в совершении преступления против государственной власти и интересов государственной службы был предъявлен 18 августа губернатору Камчатской области Михаилу Машковцеву и его заместителю по ТЭК Владиславу Скворцову. Оба чиновника обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ...
20 августа 2004
Машковцев намерен отменить предостережение прокуратуры через суд
Оскорбительным для губернатора и абсолютно неправовым назвал Михаил Машковцев предостережение исполняющего обязанности прокурора Камчатской области Н. Малашкина, касающееся недопустимости нарушений закона при подготовке областного жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Прокуратура грозит...
18 августа 2004
Губернатор Камчатской области недоволен работой прокуратуры
"Прокуратура Камчатской области пытается контролировать посещение гражданами администрации Камчатской области, тем самым грубо нарушая гражданские права и свободы". Такое заявление сделал Михаил Машковцев в ходе утреннего аппаратного совещания 16 августа. "Сотрудники администрации не имеют права...
16 августа 2004
Губернатора Камчатки предупредили об уголовной ответственности
Накануне своего вылета в Хабаровск на Координационный совет, губернатор Камчатки получил из областной прокуратуры предупреждение об уголовной ответственности. Бумага, направленная по поручению Генеральной прокуратуры, предупреждает о том, что неподготовка к зиме будет иметь последствия для...
12 августа 2004
Губернатор Камчатки незаконно лишил льгот жителей области
Часть жителей Петропавловска-Камчатского была незаконно лишена льгот на оплату коммунальных счетов. Такой вывод сделала прокуратура Камчатской области, проведя проверку по требованию депутатов областного совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что весной текущего года губернатор Михаил...
21 июля 2004
Губернатор Камчатской области обвиняет прокуратуру в фальсификации
Губернатор Камчатской области Михаил Машковцев приступил к ознакомлению с выводами "экологической экспертизы", организованной камчатской прокуратурой. По сообщению пресс-службы областной администрации, при беглом просмотре документов губернатор обратил внимание на грубейшую фальсификацию. Она...
25 мая 2004