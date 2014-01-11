Беспорядки после убийства фаната "Спартака" Егора Свиридова
Голландия выдала РФ продавца кокаина Красавчикова
Сегодня, 11 января, из Голландии в Россию экстрадирован наркобарон Владимир Красавчиков, сообщает МВД РФ. По данным ведомства, он является организатором международной преступной группы, занимавшейся в течение почти 10 лет контрабандными поставками кокаина из Эквадора. Для перевозки наркотиков...
11 января 2014
Убийца футбольного фаната Егора Свиридова попал в реанимацию
Аслан Черкесов, отбывающий 20-летний срок в колонии строгого режима за убийство футбольного болельщика Егора Свиридова, попал в реанимацию. По словам адвоката Черкесова Байзанат Сельмурзаевой, несколько дней назад ее подзащитного экстренно перевели из колонии в реанимационное отделение краевой...
9 декабря 2013
Убит отец осужденного за убийство Егора Свиридова жителя Кабардино-Балкарии
Житель Нальчика Магомед Черкесов, отец Аслана Черкесова, осужденного за убийство болельщика московского " Спартака " Егора Свиридова, убит, а его машина, на которой он занимался частным извозом, похищена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 июня, в Следственном комитете РФ по...
8 июня 2012
Комиссия Мосгордумы отклонила предложение о возведении часовни на месте гибели болельщика "Спартака" Свиридова
В Москве появятся три новых объекта монументально-декоративного искусства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МГД, проекты обсудила думская комиссия по монументальному искусству. Первый из них - памятный знак "Милосердие" в сквере "Госпитальный" по адресу: Госпитальная площадь...
17 мая 2012
Убийце болельщика "Спартака" Свиридова смягчили приговор на 2 месяца
Верховный суд РФ 24 января смягчил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному за убийство болельщика " Спартака " Егора Свиридова. Суд постановил, что Черкесов проведет в колонии строгого режима 19 лет и 10 месяцев. Ещё пяти фигурантам кассационная коллегия смягчила сроки наказания до 4 лет...
24 января 2012
Приговор убийце болельщика "Спартака" смягчили на несколько месяцев (Москва)
Верховный суд РФ 19 января смягчил приговор двум фигурантам дела об убийстве болельщика " Спартака " Юрия Волкова. Ахмедпаши Айдаеву, признанному виновным в убийстве, вместо 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима назначено 16 лет 9 месяцев заключения. Бекхан Ибрагимов, виновный в...
19 января 2012
Путин призвал не провоцировать русского мужика
Ни в коем случае нельзя допускать ничего подобного в будущем, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин 15 декабря в ходе общения с россиянами, отвечая на вопрос о событиях, связанных с гибелью болельщика " Спартака " Егора Свиридова. "Слава Богу, правоохранительные органы довели до логического...
15 декабря 2011
Участникти митинга в Санкт-Петербурге выступали против разгула этнической преступности
Сегодня, 11 декабря, в Санкт-Петербурге после сбора участников санкционированного митинга против этнической преступности, сформированная колонна около 200 человек прошла маршем до Комсомольской площади без происшествий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий, кроме лозунгов...
11 декабря 2011
В Санкт-Петербурге собираются на митинг годовщины смерти футбольного фаната
Около полутора сотен участников санкционированного митинга против этнических преступлений, приуроченного к годовщинам гибели футбольного фаната Егора Свиридова и событий на Манежной площади в Москве, уже собралось сегодня, 11 декабря, в Санкт-Петербурге у станции метро "Автово" на проспекте Стачек...
11 декабря 2011
Защита Черкесова обжаловала приговор по делу об убийстве Свиридова
Адвокат Аслана Черкесова, осужденного Мосгорсудом на 20 лет за убийство болельщика "Спартака" Егора Свиридова, Дмитрий Панков сегодня, 7 ноября, подал кассационную жалобу в Верховный суд. Защита просит отменить приговор Черкесову и направить дело на новое рассмотрение. Свиридов был убит 6 декабря...
7 ноября 2011
В Нальчике родственники Аслана Черкесова попытались перекрыть федеральную трассу
В Нальчике 5 ноября несколько десятков родственников Аслана Черкесова, осужденного за убийство футбольного болельщика Егора Свиридова, попытались перекрыть автодорогу "Кавказ" в знак протеста против приговора. Как передает радио "Маяк", около 35 человек пытались перекрыть проезжую часть своими...
5 ноября 2011
На мужчину, облившего водой прокурора, завели дело (Москва)
Дмитрий Путенихин, обливший прокурора водой, стал фигурантом уголовного дела. Дело возбуждено по статье "Угроза или насильственные действия при осуществлении правосудия". Ему грозит штраф или лишение свободы до 2 лет. Как передает РСН, инцидент произошёл во время того, как гособвинитель Алексей...
31 октября 2011
Участники беспорядков на Манежной площади Москвы получили от 2 до 5,5 лет
Тверской суд Москвы 28 октября вынес приговор пятерым участникам беспорядков на Манежной площади декабря прошлого года. Гражданин Белоруссии, активист "Другой России", участник движения "Стратегия 31" Игорь Березюк получил 5,5 лет колонии общего режима, активист "Другой России" Кирилл Унчук - 3...
28 октября 2011
Защита обжалует приговор убийце болельщика "Спартака" Свиридова
Адвокат Аслана Черкесова, которого 28 октября Мосгорсуд приговорил к 20 годам в колонии строгого режима, Дмитрий Паньков будет обжаловать приговор. Адвокат заявил, что это был ожидаемый приговор. Черкесов осужден за убийство болельщика " Спартака " Егора Свиридова. Другие фигуранты дела получили по...
28 октября 2011
За убийство Свиридова прокурор требует для Черкесова 23 года
23 года тюрьмы потребовал прокурор 25 октября для обвиняемого в убийстве болельщика " Спартака " Егора Свиридова Аслана Черкесова. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Черкесова признали виновным в умышленном убийстве присяжные, виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью были признаны...
25 октября 2011
Суд должен принять не политические решение, а назначить законный приговор по убийству Свиридова, считают дагестанские эксперты
Вынося приговор Аслану Черкесову, фигуранту в убийстве футбольного фаната Егора Свиридова, суд должен принимать решение по букве закона, а не под влиянием общественного мнения или политических факторов, считают дагестанские эксперты Марина Абрамкина и Хаджимурад Камалов. "Вердикт суда присяжных не...
21 октября 2011
Адвокат Аслана Черкесова будет обжаловать приговор (Москва)
В Мосгорсуде вердиктом присяжных 27-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов признан виновным в умышленном убийстве, не заслуживающим снисхождения. Приговор был оглашен в отношении шести подсудимых по делу об убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова. Черкесов признан виновным по пяти статьям...
21 октября 2011
В Казани наказали 15 болельщиков "Спартака"
После матча 27-го тура Премьер-лиги между казанским "Рубином" и московским " Спартаком " 15 болельщиков "Спартака" были привлечены к административной ответственности. Матч прошел 16 октября на Центральном стадионе Казани. Казань посетили более 7000 болельщиков "Спартака". Во время игры, на которой...
17 октября 2011
В Казани предупреждают, что ждут болельщиков "Спартака"
Накануне матча казанского "Рубина" с московским " Спартаком ", который состоится 16 октября, в столице Татарстана приняты дополнительные меры безопасности. Как заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД Казани Сергей Чанкин, "все знают, что болельщики "Спартака" ведут...
15 октября 2011
Экспертиза не выявила следов крови Свиридова на одежде обвиняемых в его убийстве
Согласно результатам молекулярно-генетической экспертизы одежды обвиняемых в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, следы его крови не выявлены. Однако на ней были обнаружены следы крови его друга Сергея Гаспаряна, также пострадавшего в драке на Кронштадском бульваре, и кровь, которую...
13 сентября 2011