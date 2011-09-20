Авария самолета «Авиалиний Дагестана» в «Домодедово»
МАК назвал виновных в домодедовской аварии
Причиной аварии самолета Ту-154 авиакомпании "Авиалинии Дагестана" в Домодедово в декабре 2010 г. стали ошибочные действия экипажа при выполнении полета и посадки с одним работающим двигателем. Об этом говорится в официальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Посадка с одним...
20 сентября 2011
Пресс-служба "Домодедово": помощь пассажирам "Дагестанских авиалиний" поспела своевременно
Пресс-служба аэропорта "Домодедово" отвергла претензии к аварийно-спасительной операции, проведенной после аварийно посадки в этом аэропорту самолета авиакомпании "Дагестанские авиалинии" 4 декабря. Эти претензии был высказаны рядом пассажиров рейса и опубликованы в СМИ. Приводим заявление...
17 декабря 2010
Пассажиры рейса "Дагестанских авиалиний" хвалят экипаж и критикуют спасателей
В Дагестане продолжается обсуждение передачи телеканала НТВ, вышедшей в пятницу, 10 декабря. Она была посвящена аварии самолета авиакомпании "Дагестанские авиалинии", произошедшей в московском аэропорту "Домодедово" 4 декабря. Напомним, что в ходе аварийной посадки самолета, у которого...
15 декабря 2010
Обнаружен третий бортовой самописец самолета "Авиалиний Дагестана"
Сегодня, 10 декабря, на месте аварийной посадки самолета " ТУ-154 " в аэропорту "Домодедово" обнаружен третий бортовой самописец воздушного судна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКП РФ. В настоящее время его осматривают следователи Следственного комитета. После осмотра самописец для дальнейшего...
10 декабря 2010
Уголовное дело по факту аварии Ту-154 "Авиалиний Дагестана" передано в Главное следственное управление
Уголовное дело, возбужденное по факту аварийной посадки самолета " Ту-154 " 4 декабря в аэропорту Домодедово, по указанию руководства Следственного комитета из производства Московского межрегионального следственного управления на транспорте изъято и передано для дальнейшего расследования в Главное...
8 декабря 2010
Ространснадзор начал внеплановую проверку "Авиалиний Дагестана"
Комиссия Ространснадзора 6 декабря начала внеплановую проверку ОАО "Авиалинии Дагестана". Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Проверка начата в связи с крушением самолета Ту-154, принадлежащего этой авиакомпании, в московском аэропорту "Домодедово" 4 декабря. Как сообщало ИА REGNUM...
6 декабря 2010
Сборная Бельгии летела в Россию на самолете, который разбился в Домодедово
Сборная Бельгии 17 ноября летела в Воронеж на товарищеский матч с российской дружиной на самолете Ту-154 авиакомпании "Авиалинии Дагестана", который 4 декабря развалился после аварийной посадки в аэропорту "Домодедово". Как известно, тогда футболистам сборной Бельгии не удалось с первого раза...
6 декабря 2010
Список пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорте Домодедово
Минздравсоцразвития РФ распространило информацию о госпитализированных пассажирах рейса 372 Внуково - Минеральные Воды "Дагестанских авиалиний" по состоянию на 12:00 6 декабря. Список пострадавших, находящихся на стационарном лечении в ЛПУ Москвы. Всего на стационарном лечении в медицинских...
6 декабря 2010
Следствие не называет приоритетных версий по факту аварийной посадки в Домодедово ТУ-154
Продолжается расследование уголовного дела по факту по факту экстренной посадки в аэропорту "Домодедово" пассажирского самолета " ТУ-154 " сообщением "Москва - Махачкала", сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ 5 декабря. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления...
6 декабря 2010
Арсен Каноков выразил соболезнования Магомедсаламу Магомедову
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Дагестан Магомедсаламу Магомедову в связи с гибелью его брата Гаджимурада в авиакатастрофе самолета Ту-154 в аэропорту Домодедово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 6...
6 декабря 2010
У Ту-154 "Авиалиний Дагестана" отказали три двигателя
Международный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке двух бортовых самописцев самолета Ту-154, который 4 декабря совершил жесткую посадку в аэропорту "Домодедово". Во время взлета у Ту-154 "Авиалиний Дагестана", летевшего из аэропорта "Внуково" в Махачкалу, отказали три двигателя. Экипаж...
6 декабря 2010
По факту аварии дагестанского Ту-154 следователи изымают документы
В рамках расследования авиакатастрофы Ту-154 в Домодедово 4 декабря следователи производят выемку документов в "Авиалиниях Дагестана", Внуковском авиаремонтном заводе, где самолёт прошёл капитальный ремонт в 2009 году. Во Внуково опечатана цистерна с топливом. Обыски прошли в Москве, Махачкале, а...
5 декабря 2010
В Дагестане состоялись похороны погибших при аварии Ту-154
Брата президента Дагестана Магомедсалама Магомедова - Гаджимурада Магомедова, погибшего при аварии Ту-154 в Москве, похоронили на родовом кладбище в селе Леваши Левашинского района республики. Напомним, его тело было доставлено в Махачкалу чартерным рейсом сегодня, 5 декабря, около полудня. Этим же...
5 декабря 2010
Эксперты изучают "чёрные ящики" Ту-154
Согласно первым данным с бортовых самописцев Ту-154, у самолёта начались перебои с подачей топлива на высоте 9 тыс. метров. Два из трех двигателей вышли из строя, после чего пилоты пошли на экстренную посадку. В настоящее время продолжается поиск бортового регистратора звуковой информации. Как...
5 декабря 2010
Минздравсоцразвития опубликовало справку о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
Минздравсоцразвития России опубликовало на своём официальном сайте справку о состоянии пассажиров рейса 372 авиакомпании "Дагестанские авиалинии" на 5 декабря. Ранее ведомство опубликовало имена пострадавших, в списке значился 51 человек. По состоянию на 09:00, в стационарах г. Москвы и Московской...
5 декабря 2010
Самолёт с телами погибших встретил в Махачкале президент Дагестана
В махачкалинском аэропорту совершил посадку чартерный рейс из Москвы, на котором были доставлены тела двух погибших в авиакатастрофе, - Розы Гаджиевой, матери судьи Конституционного суда России Гадиса Гаджиева, и Гаджимурада Магомедова, брата президента Дагестана. Рейс встретил президент Дагестана...
5 декабря 2010
Самолёт с пострадавшими в аварии Ту-154 вылетел в Махачкалу
Самолёт с пассажирами аварийно севшего в "Домодедово" Ту-154 вылетел в Махачкалу из аэропорта "Внуково" в 10:23. Как сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на "Авиалинии Дагестана", на борту самолёта - 41 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, самолет Ту-154 авиакомпании "Дагестанские...
5 декабря 2010
Правительство Дагестана окажет помощь семьям пострадавших и погибших в аварии
При аварии самолёта ТУ-154 в Домодедово погибли два пассажира - Роза Гаджиева, мать судьи Конституционного суда Гадиса Гаджиева, и Гаджимурад Магомедов, брат президента Дагестана Магомедсалама Магомедова. Самолёт с телами погибших вылетел из Москвы в Махачкалу чартерным рейсом сегодня, 5 декабря...
5 декабря 2010
СКП о причинах аварии Ту-154: ни одна из версий не выдвигается в качестве приоритетной
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту экстренной посадки в аэропорту "Домодедово" пассажирского самолета " Ту-154 " сообщением "Москва - Махачкала", в результате которого погибли два пассажира - Роза Гаджиева, мать судьи Конституционного суда Гадиса Гаджиева, и...
5 декабря 2010
Брат президента Дагестана, пострадавший в аварии Ту-154, скончался
Гаджимурад Магомедов, брат президента Дагестана Магомедсалама Магомедова, скончался в больнице, куда он был доставлен после аварийной посадки самолета Ту-154 в московском аэропорту "Домодедово" 4 декабря. Эту информацию, переданную правоохранительными органами, ИА REGNUM Новости подтвердили в...
5 декабря 2010