Смерть Виктора Черномырдина
Янукович сделал запись в книге соболезнований в посольстве России
Президент Украины Виктор Янукович сделал запись в Книге соболезнований, открытой в помещении посольства России на Украине в связи со смертью бывшего чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации на Украине Виктора Черномырдина. "Соболезную и выражаю глубокое сочувствие в связи с...
5 ноября 2010
Немцов о Черномырдине: Он надорвался в "лихие 90-е"
Борис Немцов сегодня ночью примет участие в церемонии прощания с Виктором Черномырдиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом один из лидеров "Солидарности" заявил сегодня журналистам во время одиночного пикета СИЗО в Санкт-Петербурге. "Он был настоящим русским мужиком с народной...
4 ноября 2010
Янукович вспомнил, как Черномырдин однажды помог ему с газом
"Виктор Степанович Черномырдин оставил светлый след на украинской земле". Об этом прессе 3 ноября в Донецке заявил президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Президент Украины подчеркнул, что Виктор Черномырдин был "большим другом Украины" и его личным другом...
4 ноября 2010
Президент Приднестровья выразил Медведеву соболезнования в связи со смертью Черномырдина
Президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов 3 ноября отправил президенту России Дмитрию Медведеву телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Виктора Черномырдина. Об этом сообщили в пресс-службе президента ПМР, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. "От имени народа...
3 ноября 2010
Президент Узбекистана соболезнует в связи со смертью Черномырдина
Президент Узбекистана Ислам Каримов выразил соболезнование в связи с кончиной Виктора Черномырдина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства. В тексте послания главы Узбекистана говорится: "С чувством глубокой скорби воспринял весть о...
3 ноября 2010
Президент Таджикистана соболезнует в связи с кончиной Виктора Чермномырдина
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву по случаю кончины Виктора Черномырдина. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе таджикского президента. Президент Рахмон в своей телеграмме подчеркнул, что "с...
3 ноября 2010
Премьер Молдавии направил соболезнования Путину в связи со смертью Черномырдина
Премьер-министр Молдавии Владимир Филат 3 ноября направил письмо с соболезнованиями премьер-министру России Владимиру Путину в связи со смертью Виктора Черномырдина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. "С глубоким прискорбием узнал о...
3 ноября 2010
В Татарстане признались, что писали речи для Черномырдина
Покойный Виктор Черномырдин был "самым верным другом" для республики еще с далеких 1980-х годов - об этом свидетельствуют местные политики. Одно из принципиальных выступлений, касающихся суверенитета Татарстана, ему написал лично советник президента Шаймиева Рафаэль Хакимов. Об этом он заявил после...
3 ноября 2010
Похороны Виктора Черномырдина 5 ноября будут транслироваться в прямом эфире
Советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств Виктор Черномырдин будет похоронен 5 ноября на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Колонном зале Дома...
3 ноября 2010
Эксперт: Работа Черномырдина послом на Украине была не более, чем почетной ссылкой
"Виктор Черномырдин практически не имел влияния на ситуацию на Украине. Его работа и безусловно трагический уход из жизни никак не сказываются на ситуации на Украине и на взаимоотношениях с Россией. Время Черомырдина и его поколения давно ушло в прошлое". Об этом сегодня, 3 ноября, в интервью...
3 ноября 2010
Премьер-министр Армении выразил соболезнование в связи со смертью Виктора Черномырдина
Премьер-министр Армении Тигран Саркисян направил соболезнование семье, родным и близким Виктора Черномырдина в связи с его смертью. "С глубоким прискорбием узнал о смерти заслуженного государственного и политического деятеля, бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Велик...
3 ноября 2010
Медведев приказал создать госкомиссию по организации похорон Черномырдина
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании госкомиссию по организации похорон Виктора Черномырдина, которую возглавит руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин. Президент приказал также организовать прямую трансляцию церемонии похорон. Напомним, что Виктор Черномырдин...
3 ноября 2010
Украинский эксперт: Янукович, Ющенко и Тимошенко не дотягивают до уровня Черномырдина
" Виктор Черномырдин был политиком и личностью такого масштаба, который трудно переоценить. Его роль в построении отношений между Украиной и Россией была колоссальной". Такую оценку в комментарии корреспонденту ИА REGNUM Новости сегодня, 3 ноября дал украинский политолог Андрей Максимов...
3 ноября 2010
Янукович и Азаров соболезнуют в связи со смертью Черномырдина
Президент Украины Виктор Янукович выразил глубокие соболезнования родным и близким Виктора Черномырдина, советника президента Российской Федерации, специального представителя президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ. "Примите мои искренние соболезнования...
3 ноября 2010
"СР": Черномырдин станет легендарной фигурой российской истории
Виктор Черномырдин "был уникальным человеком, обладающим удивительной способностью создавать вокруг себя атмосферу радости и отличного настроения, и поражающим "живым умом", заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе РФ Николай Левичев. Как передает корреспондент ИА...
3 ноября 2010
Оренбуржье скорбит по Виктору Черномырдину
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и председатель Законодательного собрания Оренбургской области Дмитрий Кулагин выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Черномырдина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области...
3 ноября 2010
КПРФ: Черномырдин - фигура трагикомическая в истории российской политики
" Виктор Черномырдин - фигура, безусловно, самобытная, колоритная и в целом трагикомическая в истории современной российской политики", заявил вице-спикер Государственной думы РФ Иван Мельников ( КПРФ ). Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября в связи со смертью Черномырдина...
3 ноября 2010
России не хватает таких людей, как Черномырдин - Жириновский
Таких людей, как Виктор Черномырдин, России не хватает, заявил вице-спикер Государственной думы РФ Владимир Жириновский в связи со смертью Черномырдина. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября Жириновский отметил, что лично знал Черномырдина. "Это был человек очень компетентный, он...
3 ноября 2010
Госдума почтила память Черномырдина минутой молчания
Государственная дума РФ почти минутой молчания память Виктора Черномырдина. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября с таким предложением выступил спикер Госдумы Борис Грызлов, и палата его поддержала. Черномырдин скончался 3 ноября на 73 году жизни
3 ноября 2010
Скончался Виктор Черномырдин
Специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ, бывший председатель правительства России Виктор Черномырдин скончался 3 ноября на 73 году жизни. Справка: Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Чёрный Отрог Саракташского района...
3 ноября 2010