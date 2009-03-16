Взрыв жилого дома в Архангельске
В Архангельске возложили цветы на месте взрыва жилого дома
В Архангельске почтили память погибших при взрыве жилого дома №120 по проспекту Советских Космонавтов. 16 марта исполнилось пять лет со дня трагедии. Мэр Архангельска Виктор Павленко, участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и жители дома возложили цветы на месте трагедии и зажгли...
16 марта 2009
В Архангельске почтили память погибших при взрыве дома
16 марта исполнилось три года со дня взрыва жилого дома №120 по проспекту Советских Космонавтов. Мэр Архангельска Александр Донской и жители дома в 3.00 утра возложили цветы в память о погибших на месте трагедии и зажгли поминальные свечи. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города...
16 марта 2007
Верховный суд вынес решение по делу о взрыве жилого дома в Архангельске
Сегодня, 24 января, Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу Сергея Алексейчика, обвиненного во взрыве жилого дома в Архангельске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Верховном суде, рассмотрев все материалы в деле Алексейчика, суд вынес решение оставить приговор Архангельского...
24 января 2007
Годовщина взрыва дома и проклятия России: Архангельская область за 17 марта
"Нам нужна правда, а не этот кислый кисель" (Правда Севера) В марте 2004-го Олег Тестов мечтал сыграть шумную, веселую свадьбу со своей возлюбленной Оксаной. Но вместо марша Мендельсона для молодых зазвучал траурный марш: за десять дней до свадьбы взорвался пятый подъезд дома 120 по проспекту...
17 марта 2006
Потерпевшие просят отменить приговор обвиняемому во взрыве дома в Архангельске
В Архангельский областной суд поступили кассационные жалобы на приговор судьи Архангельского областного суда Игоря Харитонова, вынесенный в отношении Сергея Алексейчика, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 16 декабря в Архангельске был зачитан приговор Сергею Алексейчику. Он был признан...
27 декабря 2005
Зловещие пророчества и крах очередного телеканала: Архангельская область за неделю
Политика На этой неделе, с 12 по 17 декабря, политические темы, обсуждаемые СМИ Архангельской области, были традиционны. "Правда Северо-Запада" продолжает критиковать чиновников различного уровня. Особенно "достается" губернатору Николаю Киселеву и мэру Новодвинска Михаилу Юрьеву. "Правда Севера"...
17 декабря 2005
Виновному во взрыве дома в Архангельске дали максимальный срок
16 декабря в Архангельске был зачитан приговор Сергею Алексейчику, который был признан виновным во взрыве дома в Архангельске 16 марта 2004 года. Суд прислушался к присяжным и дал Алексейчику 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как сообщила ИА...
16 декабря 2005
Обвиняемому во взрыве дома в Архангельске дали 25 лет лишения свободы
В Архангельске вынесен приговор Сергею Алексейчику, обвиняемому во взрыве дома в Архангельске. Суд приговорил мужчину к 25-ти годам лишения свободы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение было вынесено 16 декабря в зале Октябрьского районного суда Архангельска. Дело Сергея Алексейчика...
16 декабря 2005
Чтение приговора обвиняемому во взрыве дома в Архангельске займет три часа
16 декабря в Архангельске судья Игорь Харитонов вынесет приговор Сергею Алексейчику, обвиняемому во взрыве жилого дома по проспекту Советских космонавтов 120. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, чтение приговора будет длиться не менее трех часов. Судья зачитает мнение защиты, обвинения, еще раз...
16 декабря 2005
"После приговора мы подадим жалобу на процессуальные нарушения": адвокат обвиняемого во взрыве дома в Архангельске
Когда будет вынесен обвинительный приговор, мы подадим жалобу на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе судебного следствия по делу о взрыве жилого дома по пр. Советских Космонавтов, 120 в Архангельске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из адвокатов обвиняемого Сергея...
13 декабря 2005
Приговор по делу о взрыве дома в Архангельске огласят 16 декабря
16 декабря судья Игорь Харитонов, председательствующий по делу по взрыву жилого дома на пр. Сов. Космонавтов,120, вынесет приговор. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, во время оглашения приговора можно будет снимать процесс на камеру. Такое разрешение поступило от всех участников судебного...
13 декабря 2005
"Я не виновен": обвиняемый во взрыве жилого дома в Архангельске
13 декабря в 10.00 подсудимому Сергею Алексейчику было предоставлено последнее слово, в котором он заявил о своей невиновности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Алексейчик заявил, что преступления не совершал. "Я не скручивал заглушки. Признание о совершении преступления я сделал только из-за...
13 декабря 2005
"Закат архангельского телевидения: "Двина" закрывается, СТС уходит под землю": обзор прессы Архангельской области с 5 по 10 декабря
Политика Количество политических тем, обсуждаемых в региональной прессе, в последнее время резко возросло, поэтому и в этом обзоре политика будет занимать ключевое место. Еженедельники пишут о прошедшей 29-30 ноября сессии Архангельского областного Собрания депутатов. "Волна" рассказывает о...
10 декабря 2005
Обвиняемый во взрыве дома в Архангельске считает себя террористом
Обвиняемый во взрыве дома в Архангельске Сергей Алексейчик согласен с тем, что его нужно судить по статье 205 УК ("терроризм"). Он полагает, что данная статья охватывает все остальные его действия. Как сообщила ИА REGNUM сотрудник пресс-службы управления Судебного департамента в Архангельской...
5 декабря 2005
"86 исков о возмещении ущерба и вреда было подано в суд по делу о взрыве жилого дома в Архангельске": судебный департамент
5 декабря в Архангельском областном суде состоятся прения сторон - защиты и обвинения - по делу Сергея Алексейчика, обвиняемого во взрыве дома №120 по пр. Советских космонавтов в Архангельске. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник управления Судебного департамента Виктория Вахрушева...
1 декабря 2005
Обвиняемому во взрыве подъезда жилого дома в Архангельске дадут не больше 25 лет
Обвиняемому во взрыве подъезда жилого дома 120 по пр. Советских Космонавтов Сергею Алексейчику могут дать не больше 25 лет тюремного заключения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было сказано 30 ноября на пресс-конференции заместителя прокурора области Юрия Шперлинга. "При вынесенном...
30 ноября 2005
Для оправдания обвиняемого во взрыве дома в Архангельске не хватило одного голоса
25 ноября около трех с половиной часов присяжные-заседатели решали судьбу Сергея Алексейчика, обвиняемого во взрыве 16 марта 2004 года подъезда дома 120 по пр. Советских Космонавтов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Управления судебного департамента Виктория Вахрушева, уже в зале...
25 ноября 2005
Присяжные признали виновным обвиняемого во взрыве дома в Архангельске
25 ноября коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт "Виновен" Сергею Алексейчику, обвиняемому во взрыве жилого дома по пр. Советских Космонавтов, 120 в Архангельске. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник управления Судебного департамента Ирина Кокорина, в зале суда были оглашены...
25 ноября 2005
Обвиняемый во взрыве дома в Архангельске отказался от последнего слова
Обвиняемый во взрыве дома в Архангельске Сергей Алексейчик отказался от последнего слова, заявив, что он "все сказал". Как сообщила ИА REGNUM сотрудник пресс-службы управления Судебного департамента в Архангельской области Виктория Вахрушева, он отказался от слова после того, как были объявлены...
24 ноября 2005
Дело о взрыве дома Архангельск вошло в завершающую стадию
Дело о взрыве на Советских Космонавтов, 120 вошло в завершающую стадию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник пресс-службы управления Судебного департамента Архангельской области Виктория Вахрушева. 23 ноября в зале Октябрьского суда состоялись прения сторон. Слово предоставлялось...
23 ноября 2005