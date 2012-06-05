Дело депутата Госдумы Ашота Егиазаряна
В Москве в Республиканском банке изымают документы в рамках дела против Ашота Егиазаряна
В рамках уголовного дела по обвинению бывшего депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна и иных лиц в совершении мошенничества проводится выемка документов в помещении закрытого акционерного общества "Республиканский банк". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета...
5 июня 2012
Следственный комитет установил соучастников депутата Егиазаряна
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного против депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна, Следственным комитетом России установлены новые соучастники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. По версии следствия, приобретение путем обмана и злоупотребления доверием имущества...
3 мая 2011
Госдума даст согласие на арест Егиазаряна - Грызлов
Государственная дума РФ даст согласие на арест депутат от ЛДПР Ашота Егиазаряна, уверен спикер Госдумы Борис Грызлов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 24 февраля Грызлов подтвердил, что обращение Следственного комитета России по поводу дачи согласия на арест Егиазаряна находится в Госдуме, оно...
24 февраля 2011
В помещении "Дойче Банка" проводится обыск (Москва)
В рамках уголовного дела о хищении денежных средств при реконструкции гостиницы "Москва" проводится обыск в помещении " Дойче Банка ", сообщили 2 феврала ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. В рамках этого дела предъявлено обвинение Виталию Гогохии в покушении на хищение денежных...
2 февраля 2011
Следственный комитет просит арестовать депутата Егиазаряна
В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Государственной думы Российской Федерации Ашота Егиазаряна Басманным районным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России вынесено постановление о наложение ареста на имущество обвиняемого...
31 января 2011
В рамках дела против Егиазаряна наложен арест на 1,5 млрд рублей
В рамках уголовного дела в отношении депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна Басманным районным судом Москвы вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ 21 января. Арест наложен на денежные средства, перечисляемые от ЗАО...
21 января 2011
Егиазарян считает незаконным объявление его в международный розыск
Депутат Государственной думы Ашот Егиазарян ( ЛДПР ) считает незаконным и необоснованным объявление его СКП РФ в международный розыск, равно как и заочное предъявление обвинения в рамках расследуемого уголовного дела. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 29 декабря об этом сообщил пресс-секретарь...
29 декабря 2010
Арестованы три земельных участка депутата Егиазаряна
Арестованы три земельных участка, принадлежащих депутату Государственной думы Ашоту Егиазаряну, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКП РФ 16 декабря. Продолжается расследование уголовного дела в отношении депутата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В...
16 декабря 2010
В рамках дела против депутата Егиазаряна проводятся обыски в ТК "Европарк"
Следователи в рамках уголовного дела в отношении депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна проводят обыски и выемки в помещениях многофункционального торгового комплекса "Европарк" на Рублевском шоссе, а также по местам жительства и пребывания Егиазаряна в Москве, сообщили ИА REGNUM Новости...
1 декабря 2010
Александр Хинштейн предложил обязать Ашота Егиазаряна вернуться к исполнению обязанностей парламентария
Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн внес на рассмотрение российского парламента протокольное поручение о рассмотрении действий своего коллеги Ашота Егиазаряна. Как говорится в поручении, 24 ноября в СМИ распространено заявление официального представителя Следственного комитета при...
26 ноября 2010
Госдума озабочена тем, что Егиазарян получает депутатскую зарплату
Государственная дума РФ озабочена законностью получения зарплаты депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости 26 ноября Госдума приняла протокольное поручение депутата Александра Хинштейна ("Единая Россия"), в котором тот просит комитет по Регламенту рассмотреть...
26 ноября 2010
В Москве наложен арест на здание "Европарка" в рамках дела против Егиазаряна
В рамках уголовного дела в отношении депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна на основании постановления суда наложен арест на здание многофункционального торгового комплекса "Европарк", сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ. Здание расположено Рублевское шоссе Москвы, дом 62...
26 ноября 2010
Суд арестовал акции ОАО "Каменный мост" и ОАО "Кремлин сайт", контролируемые Егиазаряном
Басманный суд Москвы наложил арест на акции ОАО "Каменный мост" и ОАО "Кремлин сайт", контролируемые депутатом Ашотом Егиазаряном через офшорную фирму "Брукмил". Как отмечает Прайм-ТАСС, это было сделано по ходатайству следствия по уголовному делу против Егиазаряна. "Каменный мост" и "Кремлин сайт"...
24 ноября 2010
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности Егиазаряна
Государственная дума РФ дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября нижняя палата парламента приняла соответствующее постановление. По данным следствия, в действиях Егиазаряна усматриваются признаки...
3 ноября 2010
Госдума лишает неприкосновенности Егиазаряна
Государственная дума РФ обсудила согласие на снятие неприкосновенности с депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября Егиазарян не принимал участие в заседании палаты, так как находится за рубежом из опасения за свою жизнь. По данным следствия, в...
3 ноября 2010
Генпрокуратура РФ: Вопрос об аресте Егиазаряна не стоит
Вопрос об аресте Ашота Егиазаряна пока не стоит, заявил заместитель Генерального прокурора Владимир Малиновский. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября в ходе обсуждения вопроса о снятии неприкосновенности с Егиазаряна, Малиновский, отвечая на вопросы депутатов, Малиновский заявил...
3 ноября 2010
Лишение неприкосновенности Егиазаряна незаконно - ЛДПР
ЛДПР намерена голосовать против лишения депутатской неприкосновенности Ашота Егиазаряна. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 3 ноября в ходе брифинга руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Игорь Лебедев отметил, что ЛДПР голосовала против возбуждения уголовного дела в...
3 ноября 2010
Госдума обсудит неприкосновенность Егиазаряна
Сегодня, 3 ноября, Государственная дума РФ рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, сообщает ИА REGNUM Новости. По данным следствия, в действиях Егиазаряна усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ...
3 ноября 2010
Егиазарян: Я православный граждинин РФ без недвижимости в США
Депутат Государственной думы РФ Ашот Егиазарян ( ЛДПР ) опровергает слухи о покупке недвижимости в Америке и американском гражданстве, а также задержании его во Франции. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 1 ноября в распространенном среди депутатов Госдумы письме Егиазаряна отмечается...
1 ноября 2010
Госдума лишит неприкосновенности Егиазаряна 3 ноября
Вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ашота Егиазаряна (ЛДПР) Государственная дума РФ обсудит на заседании 3 ноября. Как предает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом 1 ноября по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер палаты Борис Грызлов. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли...
1 ноября 2010