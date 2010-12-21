Арест членов армянской мафии в США
Отставка министра юстиции Армении связана с делом "Пзо": СМИ
По сведениям газеты " Чоррорд инкнишханутюн ", действительной причиной отставки министра юстиции Армении Геворга Даниеляна была вовсе не история с "неэтичным поведением" начальника СПИСА Миграна Погосяна. Как известно, пишет газета, недавно генеральный прокурор Армении Агван Овсепян отправился в...
21 декабря 2010
Дело "вора в законе" Пзо ушло под ковер: посольство США в Ереване игнорирует запросы ИА REGNUM
Генеральный прокурор Армении Агван Овсепян посетил в декабре 2010 года Вашингтон, где, согласно официальной информации, принял участие в конференции под замысловатым названием "Повышение эффективности борьбы с коррупцией совместными усилиями посредством глобального альянса". Пресс-служба...
14 декабря 2010
Генпрокуратура Армении опровергла сообщение об "отказе сотрудничать с ФБР"
Генеральная прокуратура Армении опровергла сообщение об "отказе сотрудничать с ФБР". Речь идет о публикации в газете " Айкакан жаманак ", в которой утверждается, что ФБР, в рамках следствия по "Делу Пзо" передало Армении некий список из 30 фамилий, однако армянская сторона отказалась кого-либо из...
29 ноября 2010
Армения отказалась выдать ФБР лиц, причастных к страховым махинациям в США: СМИ
ФБР США представило властям Армении список из 30 лиц, связанных с разоблаченной в США армянской преступной группировкой по так называемому "делу Пзо", пишет газета "Айкакан жаманак". ФБР предложило властям Армении арестовать этих лиц и передать их американским правоохранительным органам, однако, по...
25 ноября 2010
В Армению прибыли еще восемь сотрудников ФБР: СМИ
Накануне, 8 ноября, в Ереван, по следам арестованной в США армянской преступной группировки прибыли еще восемь сотрудников Федерального бюро расследований, которые, согласно достигнутой с Сержем Саргсяном договоренности, начали проверки в Государственном комитете кадастра недвижимости, Комитете...
9 ноября 2010
Армянские СМИ: Лужков отмывал незаконные доходы в Армении?
Правоохранительные органы РФ раскрыли на днях новые факты, связанные с сомнительными сделками между экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и властями Армении. Об этом газете " Чоррорд инкнишханутюн " сообщили источники в Москве. "Правоохранительным органам РФ удалось добыть факты, согласно которым между...
26 октября 2010
Армянский политолог сравнил Ильхама Алиева с Гитлером
Между режимом Ильхама Алиева в нынешнем Азербайджане и режимом Адольфа Гитлера в нацистской Германии много общего. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости в Ереване, такое заявление на состоявшейся 26 октября пресс-конференции сделал независимый политолог Ерванд Бозоян. Отвечая на вопрос...
26 октября 2010
В связи с делом "Пзо" спецслужбы США проведут проверки нотариальных контор Армении: СМИ
Группа сотрудников ФБР, прибывшая в Ереван с целью установления связей арестованной в США преступной армянской группировки в Армении, проведет проверки нотариальных контор, сообщает газета " Айкакан жаманак ". По сведениям издания, американцы намерены проверить законность приобретения...
26 октября 2010
Популярного армянского певца Тата допросили спецслужбы США: СМИ
Известный армянский эстрадный певец Тата, который в настоящее время находится в США, был допрошен спецслужбами этой страны по делу арестованной 13 октября в США армянской преступной группировки. Как сообщает ереванская газета " Жаманак " со ссылкой на свои источники в США, американские спецслужбы...
25 октября 2010
Дело "Пзо" стало причиной прекращения финансирования программы дорожного строительства в Армении: СМИ
Ереванская газета " Жаманак " связалась вчера, 22 октября, с вашингтонским офисом корпорации "Вызовы тысячелетия". Как известно, 10 июня 2009 года корпорация приняла решение о прекращении финансирования программы дорожного строительства, мотивируя тем, что шаги правительства Армении не...
23 октября 2010
ФБР США начинает проверку банков Армении: СМИ
По сведениям газеты " Айкакан жаманак ", вчера, 22 октября, Центробанк Армении предупредил все армянские банки о том, что у них будут проведены проверки, и банки должны быть должным образом готовы к ним. ЦБ сообщил, что в проверках примут участие также сотрудники ФБР, прибывшие в Армению с целью...
23 октября 2010
По следам "Пзо": ФБР США ищет деньги американских пенсионеров в Армении
Ереванская электронная газета "Лрагир" анализирует события, последовавшие после захвата в США членов крупного преступного синдиката, состоящего преимущественно из армянских мигрантов. Как сообщало ИА REGNUM Новости, 21 октября Генеральный прокурор Армении Агван Овсепян встретился с постоянным...
22 октября 2010
Правосудие США отказалось выпускать под залог членов армянского преступного синдиката
Суд Лос Анджелеса отклонил ходатайство об освобождении под залог членов армянского преступного синдиката - Армена Казаряна ("вор в законе" по кличке Пзо), Вардана Бояджяна и Грайра Багумяна, посчитав названных лиц опасными для американского общества. Вместе с тем, Казаряна будет обследовать врач, в...
22 октября 2010
Генеральный прокурор Армении встретился с представителями ФБР США
Генеральный прокурор Армении Агван Овсепян сегодня, 21 октября, встретился с постоянным юридическим советником посольства США в Армении Стивом Кеслером, атташе ФБР США по юридическим вопросам Кевином Донованом, ответственным по региональной безопасности ФБР Лансом Левекью и юрисконсультом Давидом...
21 октября 2010
Представители армянской властной элиты обеспокоены делом "Пзо": СМИ
По сведениям газеты " Айкакан жаманак ", в прошлую субботу, после завершения церемонии открытия канатной дороги в Татеве, представители властной элиты провели "внеочередное" собрание в гостиничном комплексе "Арснакар" на берегу Севана. "Главной причиной встречи был факт ареста 13 октября в США...
21 октября 2010
США используют дело "Пзо", как дополнительный рычаг давления на Армению: политолог
Поимка в США армянской криминальной группировки - это вопрос правоохранительного характера. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Новости, сказал эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Меграбян. "Имело место преступление, и на основании этого...
20 октября 2010
США не станут оказывать давления в карабахском вопросе из-за дела банды "Пзо": депутат РПА
Не думаю, что разоблачение армянской преступной группировки в Америке может негативно повлиять на процесс по урегулированию Нагорного Карабаха. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом на пресс-конференции 20 октября сказал депутат от правящей Республиканской партии Ованес Саакян...
20 октября 2010
Сотрудники ФБР начали выяснять в Армении судьбу похищенных в США денег: СМИ
15 агентов Федерального бюро расследования (США) прибыли в Армению для расследования деятельности арестованной в Америке армянской преступной группировки в Армении. По сведениям газеты "Айкакан жаманак", агенты ФБР намерены через Службу национальной безопасности Армении выяснить, кто и в какие...
20 октября 2010
Полицейские в Армении накрыли для "Пзо" стол: СМИ
" Армен Казарян по прозвищу "Пзо" (вор в законе, арестованный недавно в США, - ред.) процветал в годы правления Левона Тер-Петросяна". Комментируя такое заявление пресс-секретаря Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, газета "Грапарак" сообщает, что оно ввергло в недоумение...
20 октября 2010
Индульгенция, данная властям Армении, теряет свою силу: Левон Тер-Петросян
Не знаю, какие последствия будут иметь наши сегодняшние мероприятия, однако уже чувствуется, что терпение международной общественности иссякает. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом сегодня, 19 октября, заявил первый президент Армении, лидер оппозиционного национального конгресса...
19 октября 2010