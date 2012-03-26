Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова и назначение Сергея Собянина
Дело против экс-главы московского метро Гаева прекращено
Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева. 26 марта ведомство сообщает, что такое решение принято по результатам заключений специалистов в разных областях права, которые не нашли в действиях Гаева состава преступления...
26 марта 2012
Лужков намерен жаловаться на Нарышкина в Страсбургский суд
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков никак не может привлечь бывшего главу кремлевской администрации Сергея Нарышкина к ответственности за слова о "запредельном" уровне коррупции в лужковской Москве, передает "НТВ" 12 марта. Лужков намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщил его...
12 марта 2012
Собянин уволил 25 советников Ресина и Швецовой
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил советников первого заместителя мэра Москвы и заммэра Москвы по социальной политике. Увольнения коснулись 25 человек. Должности заместителей мэра занимали ранее Владимир Ресин и Людмила Швецова, сейчас они стали депутатами Госдумы РФ
27 февраля 2012
Батурина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Столичному бизнесмену, шурину экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктору Батурину предъявлено обвинение по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает сегодня, 10 февраля, пресс-служба столичного главка МВД. "Батурину...
10 февраля 2012
Юрию Лужкову не присвоят звания "Почетный гражданин города Москвы"
Комиссия Мосгордумы и правительства столицы отказала 20 января в присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы" бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Такое решение объясняется тем, что еще не прошло трёх лет с момента освобождения от должности чиновника класса "А". Эту норму в 1995 году утвердил...
20 января 2012
Продлен срок следствия по делу о хищениях в Банке Москвы
МВД России продлило срок следствия по делу о хищениях в Банке Москвы. Как сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД, обвиняемые в хищении 12,5 млрд рублей экс-президент банка Андрей Бородин и бывший первый вице-президент организации Дмитрий Акулинин по-прежнему находятся в международном...
10 января 2012
Экс-мэр Москвы заверил, что его супруга приедет на допрос
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил в интервью телеканалу "Дождь", что его супруга Елена Батурина приедет на допрос к следователям в Москву. Отвечая на вопрос о том, передал ли он Батуриной повестку из Следственного департамента МВД, Лужков ответил отрицательно. Ранее экс-мэру вручили повестку, он...
7 декабря 2011
Лужков проголосовал и пригрозил россиянам переменами в составе ГД
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы VI созыва, посетив избирательный участок в центре столицы. Лужков так и не сказал, за кого отдал свой голос, однако заявил, что "россиян ждут серьезные перемены в составе ГД". Кроме того, Лужков...
4 декабря 2011
Материалы на Виктора Батурина передают в Следственный комитет
Материалы об оскорблении сотрудников полиции бизнесменом Виктором Батуриным 4 декабря ГУ МВД России по Москве передаст в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информацию об этом распространяет пресс-служба ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, известный бизнесмен...
3 декабря 2011
Против Виктора Батурина возбуждено второе уголовное дело
В отношении столичного бизнесмена Виктора Батурина возбуждено уголовное дело о ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщил сегодня, 2 декабря, официальный представитель Следственного комитета России. Это уже второе обвинение, предъявленное Батурину за неделю - в понедельник...
2 декабря 2011
Суд принял решение о заключении Виктора Батурина под стражу
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение о заключении под стражу столичного бизнесмена Виктора Батурина. Шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Вынося приговор судья Алексей Праворучко подчеркнул, что такое решение...
30 ноября 2011
Батурин заявил, что сам является "пострадавшим и обворованным"
Адвокат столичного предпринимателя Виктора Батурина просит освободить его под залог в 10 млн рублей. Шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова был задержан в столице в понедельник, 28 ноября, по подозрению в мошенничестве с векселями компании "Интеко". По версии следствия, в офисе ЗАО "Интеко" Батурин...
30 ноября 2011
Следствие просит арестовать Батурина
Московские следователи будут ходатайствовать об аресте столичного предпринимателя Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Это решение мотивируется тем, что у Шурина экс-мэра Москвы Лужкова есть непогашенная судимость. Как сообщало ИА REGNUM ранее, Батурина подозревают в...
29 ноября 2011
Виктору Батурину официально предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Следствие официально предъявило обвинение предпринимателю Виктору Батурину. Шурин экс-мэра Москвы Лужкова обвиняется в попытке мошенничества, его могут признать виновным по ст. 30 УК РФ, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). максимальное наказание по статье, вменяемой бизнесмену, составляет...
29 ноября 2011
Шурин Лужкова Виктор Батурин снова под угрозой ареста
Вечером в понедельник, 28 ноября, в Москве был задержан предприниматель Виктор Батурин. Новое уголовное дело против Батурина было возбуждено весной этого года по статье 159 часть 4 "Мошенничество в особо крупных размерах", пишут "Известия". Как сообщает газета, шурина экс-мэра Москвы Лужкова...
29 ноября 2011
Бывших руководителей "Банка Москвы" ищет Интерпол
Генеральная прокуратура РФ поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск экс-президента " Банка Москвы " Андрея Бородина и бывшего вице-президента организации Дмитрия Акулинина. Напомним, в конце 2010 года Бородину и Акулинину было предъявлено обвинение по факту выдачи...
23 ноября 2011
Лужкову вручили повестку для Батуриной
Экс-мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. Согласно повестке, бывшая владелица "Интеко" должна явиться в Следственный департамент этого ведомства. В МВД при этом отметили, что Лужков обязался передать документ супруге. В настоящее время Елена Батурина живет за...
16 ноября 2011
Экс-мэр Москвы может стать сенатором
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков может стать членом Совета Федерации, заявил адвокат Лужкова Генри Резник. "А станет ли Лужков членом Совета Федерации - очень даже может быть", - заявил Резник, выступая перед журналистами у здания Следственного департамента МВД России. При этом Резник не пояснил...
15 ноября 2011
Бывшего мэра Москвы Лужкова допрашивают
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с 11:00 15 ноября находится в Следственном департаменте МВД РФ на допросе. Адвокат Лужкова Генри Резник пояснил, что допрос касается изучения документов по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств в Банке Москвы. Беседа закончится не ранее 15.00...
15 ноября 2011
Лужков не желает уходить проигравшим в аппаратной борьбе - эксперт
Поведение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вернувшегося в Россию, объясняется, прежде всего, психологическими причинами. Об этом заявил ИА REGNUM 9 ноября руководитель Центра анализа международной политики ИГСО Михаил Нейжмаков. "С одной стороны, его готовность приехать в Москву для дачи показаний...
9 ноября 2011