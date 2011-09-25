"Дело историков"
Михаил Федотов уверен, что Путин будет выполнять его программу "десталинизации"
Смена руководства страны не скажется на реализации программы об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национального примирения (самими разработчиками и их оппонентами называемой программой "десталинизации"), заявил ИА REGNUM один из авторов этой программы, советник президента и...
25 сентября 2011
Модест Колеров: Наследники союзников Гитлера, США, националисты и "десталинизаторы" в ЕС готовят "Нюрнберг" против России
В соответствии с решением Европарламента, 23 августа 2011 года, в годовщину подписания пакта "Молотов-Риббентроп" между Германией и СССР, в странах ЕС впервые отметили День памяти жертв тоталитаризма. В Варшаве прошла конференция министров юстиции стран ЕС, принята Варшавская декларация. Посольство...
26 августа 2011
Создатели 1939 года и соавторы Второй мировой войны: кто привёл врага на нашу землю
По решению Европарламента, 23 августа 2011 года, в день, когда в 1939 году был заключён так называемый "пакт Молотова-Риббентропа", в ЕС будет впервые отмечаться День памяти жертв тоталитаризма, в абсолютном большинстве случаев понимаемых как жертвы нацизма и коммунизма, без указаний на соучастие...
20 августа 2011
Григорий Дитятев: Десталинизация - от патологии к норме
XXI век, как и следовало ожидать, время беспокойное. Нет недостатка в мрачных прогнозах и пророчествах, а, мягко говоря, нестабильная политическая реальность на Ближнем Востоке подкрепляется землетрясениями, цунами и очередным апокалипсисом со стороны мирного атома на Востоке Дальнем. Мега, макро и...
16 августа 2011
Николай Малишевский: Кому выгоден пересмотр Второй мировой
В Европе между двумя мировыми войнами модель авторитарного режима фашистского или полуфашистского типа была крайне востребована. Первым главой первого в мире фашистского государства Италия стал 28 октября 1922 года Бенито Муссолини. Сразу же после прихода к власти дуче начал секретное...
10 августа 2011
Белорусский историк: Европа вновь возвращается к восприятию России как своего врага
Согласно решению Европарламента, 23 августа 2011 в Евросоюзе впервые будет отмечен день памяти жертв тоталитаризма (под каковыми понимаются исключительно нацизм и коммунизм). Официальные мероприятия в этот день пройдут в Варшаве - в Польше как стране-председателе ЕС. О том, как решение...
30 июля 2011
Дмитрий Ермолаев: От истории своей Родины не отрекаюсь
В "Российской газете" опубликована статья "Судный век" Сергея Караганова и Михаила Федотова, членов президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества и инициаторов программы Совета "Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении". Так вот...
28 июля 2011
Сергей Колеров: Москва дискредитировала свой статус гаранта в приднестровском урегулировании
Демарш в российском посольстве в Кишиневе, устроенный официальными представителями Бессарабии и, по утверждению ряда молдавских источников, дипломатами ЕС и США на приеме по случаю Дня России, демонстративно покинувшими мероприятие после того, как посол Валерий Кузьмин предложил выступить министру...
20 июня 2011
Российская академия наук в Будапеште: Великая Отечественная война - "так называемая", Победа - "миф"
10-11 июня венгерский Центр русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (проф. Дюла Свак) и кафедра истории Восточной Европы (проф. Томаш Краус) провели в Будапеште международную научную конференцию по теме " Великая Отечественная война - 70 лет нападения нацистской Германии на СССР"...
16 июня 2011
Игорь Шишкин: Фальсификация истории и интересы российской элиты
Уникальность российской ситуации состоит в том, что в отечественной элите есть влиятельная группировка, кровно заинтересованная в развенчании Победы. Кроме того, есть не менее влиятельная группировка абсолютно незаинтересованная в противодействии фальсификации истории, и есть еще более...
10 июня 2011
Глава МИД Литвы поблагодарил Федотова за идею "десталинизации"
Министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис сегодня, 7 июня, во время международной конференции, посвященной безопасности журналистов встретился с известным российским юристом и правозащитником, советником президента России Михаилом Федотовым и обсудил "щепетильные для Литвы и России...
7 июня 2011
Общественник: Усилия России по поддержке соотечественников очень невнятны (Литва)
"Есть такая точка зрения в российской интеллигенции, что русские в Прибалтике, может быть, искусственно заостряют тему своей дискриминации. Может быть, не хотят в достаточной мере интегрироваться, заявляют об особых привилегиях или преференциях. Я, зная ситуацию, общаясь с людьми, эту точку зрения...
6 июня 2011
Полковник КГБ в отставке: "Десталинизация" - "духовная диверсия", направленая на развал России
Программу "десталинизации" России, которую подготовил и опубликовал Совет по правам человека при президенте РФ, навал "откровенной диверсией" полковник КГБ запаса, автор ряда научных статей и публикаций по тематике "Психология спецслужб" Геворк Саркисянц в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 мая...
15 мая 2011
Французский историк: "десталинизация" - это манипуляции историческими фактами
Член научного совета Национальной библиотеки Франции, доктор истории Винсен Буле, находясь в Санкт-Петербурге в научной командировке, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу Совета по правам человека при президенте России по "десталинизации" и "всенародному покаянию". ИА REGNUM: Как вы...
14 мая 2011
Французский историк: "десталинизация" - это манипуляции историческими фактами
Член научного совета Национальной библиотеки Франции, доктор истории Винсен Буле, находясь в Санкт-Петербурге в научной командировке, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу Совета по правам человека при президенте России по "десталинизации" и "всенародному покаянию". ИА REGNUM: Как вы...
13 мая 2011
Сергей Колеров: Вместо договора с "Республикой Молдова" России надо подписать договор с Бессарабией
9 мая, когда Россия праздновала День Победы над фашизмом в Европе, а Европа отмечала день имени себя самой, президент Румынии - страны, воевавшей на стороне нацистcкой Германии, пока та побеждала, а потом на стороне Советского Союза, когда стало очевидно, что победит именно он - сделал в эфире...
13 мая 2011
Пропаганда США начала "десталинизацию" Казахстана: жертвами названы казахские солдаты-победители
"Жертвами политики сталинизма" названы казахские солдаты, погибшие в первые годы войны. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте радио "Азаттык" (радио "Свобода") в День Победы - передает корреспондент ИА REGNUM. Более того, по мнению авторов издания, "в истории Казахстана советского...
10 мая 2011
Ветеран войны: десталинизация на руку деструктивным политикам (Литва)
"Пока непонятно, ради чего придумана идея десталинизации, но сегодня она на руку только политикам деструктивного толка", - сказал сегодня, 10 мая, корреспонденту ИА REGNUM участник боев за Прагу полковник Константин Шишорин из портовой Клайпеды. "Странное решение Общественной палаты при президенте...
10 мая 2011
Татьяна Полоскова: Обыкновенный фашизм
9 мая 2011 года во Львове, во время празднования Дня Победы, произошли столкновения между ветеранами Великой Отечественной войны и украинскими националистами. Молодые люди в масках избивали стариков, срывали с женщин и детей георгиевские ленточки, оказывали сопротивление львовской милиции. У...
10 мая 2011
Офицер-"афганец": "Десталинизация" - уродливое дитя нормальных родителей (Литва)
"Странно, что идея "десталинизации" родилась именно в Москве. Появись она, например, во Львове или Каунасе - не возникло бы ни одного вопроса к ее создателям, поскольку априори было бы ясно, кто заказывает эту более чем странную музыку", - сказал сегодня, 9 мая, в День Победы, корреспонденту ИА...
9 мая 2011