Взрыв на рынке во Владикавказе 9 сентября 2010 г
Организатор теракта на рынке Владикавказа получил пожизненное заключение
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор участникам банды, совершившим многочисленные преступления на территории Северного Кавказа. Как сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе СК РФ, приговором суда Иссе Хашагульгову назначено наказание в виде пожизненного лишения...
9 апреля 2014
Во Владикавказе вспоминают жертв теракта на центральном рынке (Северная Осетия)
В столице Северной Осетии сегодня, 9 сентября, вспоминают жертв террористического акта совершенного смертником три года назад возле центрального рынка. К месту трагедии с раннего утра идут с цветами родственники погибших, представители общественности Владикавказа, передает корреспондент ИА REGNUM...
9 сентября 2013
В Ростове начинается судебный процесс по факту теракта на рынке Владикавказа
В Северо-Кавказском окружном военном суде 3 сентября начинается судебный процесс против пятерых жителей Ингушетии. По информации пресс-службы суда, обвиняемые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Северной Осетии, а также Ингушетии, сообщает корреспондент ИА...
2 сентября 2013
СМИ: Организаторов теракта во Владикавказе будет судить военный суд в Ростове
Пятерых фигурантов громкого уголовного дела о теракте на Центральном рынке Владикавказа по решению Верховного суда РФ будут судить не в Северной Осетии, а в Ростове-на-Дону. Причем их дело рассмотрит не гражданский, а Северо-Кавказский окружной военный суд, перед которым уже предстал лидер...
17 июня 2013
Подозреваемый в теракте на рынке Владикавказа застрелен в Назрани
В Назрани в ходе перестрелки правоохранительных органов с боевиками был застрелен Султангери Хашагульгов, подозреваемый в совершении теракта на Центральном рынке Владикавказа в 2010 году, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии 13 февраля. Перестрелка завязалась сегодня рано утром, когда оперативники...
13 февраля 2013
В Ингушетии задержан член банды, причастной к теракту на рынке во Владикавказе
По подозрению в бандитизме в Ингушетии задержан член преступного сообщества, обвиняемого в организации ряда покушений на сотрудников правоохранительных органов и терактов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете РФ 11 февраля, по версии следствия, роль 32-летнего участника...
11 февраля 2013
В Северной Осетии главарь террористов приговорен к 24 годам
Сегодня, 17 мая, Верховный суд Северной Осетии огласил обвинительный приговор в отношении главаря банды террористов Али Даурбекова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, организатор террористического акта возле центрального рынка Владикавказа осужден к 24 годам лишения свободы. Согласно судебному...
17 мая 2012
В Северной Осетии террорист приговорен к 24 годам лишения свободы
Сегодня, 26 апреля, Верховный Суд Северной Осетии вынес приговор в отношении жителя Ингушетии Ислама Хашагульгова, обвиняемого в совершении теракта на территории РСО-Алания, а также в других преступлениях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, террорист приговорен к 24 годам лишения свободы с...
26 апреля 2012
В Северной Осетии террорист осужден на 16 лет лишения свободы
К 16 годам лишения свободы приговорен сегодня, 13 марта, Верховным судом Северной Осетии житель Ингушетии Сулиман Хашагульгов, активный член северокавказского бандподполья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, боевик осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебный...
13 марта 2012
В Северной Осетии начался суд над террористом
Сегодня, 5 марта, во Владикавказе начался суд над Сулиманом Хашагульговым, активным членом северокавказского бандподполья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, боевик обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений в РСО-Алания и на территории Ингушетии. Суду кроме других его преступлений...
5 марта 2012
Осужден участник банды, совершившей теракт на рынке Владикавказа (Северная Осетия)
В Республике Северная Осетия-Алания вынесен приговор участнику банды, члены которой причастны к совершению теракта на рынке во Владикавказе в 2010 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России. Житель Ингушетии Умар Дзауров признан виновным в бандитизме, участии в незаконном...
11 ноября 2011
Участник теракта на владикавказском рынке осужден на 16 лет (Северная Осетия)
Сегодня, 18 октября, в Верховном суде Северной Осетии вынесен обвинительный приговор участнику бандподполья "Имарат Кавказ" Ибрагиму Даурбекову. Как передает корреспондент ИА REGNUM, житель Ингушетии приговорен к 16 годам лишения свободы, которые проведет в колонии строгого режима. Вина Даурбекова...
18 октября 2011
Причастный к теракту во Владикавказе явился с повинной (Ингушетия)
В Ингушетии в органы власти явился предполагаемый участник бандгруппы, совершившей 9 сентября 2010 года теракт на Центральном рынке Владикавказе, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ингушетии. "Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с органами власти Республики Ингушетия склонен к...
1 июня 2011
В Ингушетии задержаны бандиты, совершившие теракт во Владикавказе
В Ингушетии задержаны члены бандгруппы, совершившей 9 сентября 2010 года теракт в Северной Осетии на Центральном рынке Владикавказа, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ингушетии. 31 мая на территории Ингушетии в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам совершения 9 сентября...
31 мая 2011
За терактом в "Домодедово" стоит не Умаров, а правящий режим Грузии - Торшин
Доку Умаров, взявший на себя ответственность за теракт в "Домодедово", не стоит за этим преступлением. Об этом в интервью " Российской газете ", опубликованном 1 марта, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, член Национального антитеррористического комитета Александр Торшин. "Есть...
1 марта 2011
Северная Осетия укрепляет контрольно-пропускной пункт на границе с Ингушетией
Контрольно-пропускной пункт милиции (КПП - 105), расположенный в Пригородном районе Северной Осетии укрепляется техникой и вооружением. Об этом сообщил глава МВД республики Артур Ахметханов, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отметил генерал Ахметханов, КПП оснащен новейшим оборудованием по...
24 января 2011
Теракт во Владикавказе совершил уроженец Назрани
Установлена личность террориста взорвавшего автомобиль у входа на центральный рынок Владикавказа 9 сентября текущего года. По информации пресс-службы СКП РФ, взрывное устройство привел в действие уроженец Назрани Магомет Мальсагов, 1986 года рождения. По данным следствия, Мальсагов ушел из дома 19...
24 декабря 2010
Подозреваемый во взрыве на рынке Владикавказа остался под стражей
Во вторник, 23 ноября Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иссе Хашагульгову, подозреваемому в совершении теракта на рынке во Владикавказе 9 сентября, до 25 февраля 2011 года. Напомним, что организатором теракта во Владикавказе Хашагульгова впервые назвал директор...
24 ноября 2010
В Ингушетии пойман лидер бандгруппы, причастной к взрыву во Владикавказе
В Ингушетии задержан руководитель так называемой "карабулакской бандгруппы", действующей на территории республики, Юсупа Дзангиева. Участники данной бандгруппы причастны к взрыву на Центральном рынке во Владикавказе, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе УФСБ Ингушетии. Дзангиев был задержан в...
18 ноября 2010
В Северной Осетии поминают жертв теракта 9 сентября
Прошло 40 дней со дня теракта у владикавказского рынка. Сегодня, 18 октября, в Северной Осетии проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв сентябрьского теракта у Центрального рынка Владикавказа. Отменены праздничные мероприятия и развлекательные телепрограммы. Утром во всех церквях...
18 октября 2010