Пожар в доме престарелых в Вышнем Волочке
Тверской губернатор: Пострадавшие при пожаре в доме престарелых получат помощь
Всем пострадавшим при пожаре в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также родственникам погибших, будет оказана необходимая помощь. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации региона, заявил губернатор Дмитрий Зеленин. "Во-первых...
31 августа 2010
В Нижегородскую область прибыл автопоезд с гуманитарным грузом из Южной Осетии
В Нижегородскую область прибыл автопоезд с гуманитарным грузом из Южной Осетии - новые столы, кровати, верхняя одежда, постельные принадлежности. Как сообщили ИА REGNUM Новости в областном правительстве, для организации передачи гуманитарной помощи погорельцам в Нижегородскую область прибыл...
30 августа 2010
Расследование пожара в доме престарелых под Тверью взяла под контроль прокуратура
Прокуратура Тверской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту пожара в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Как установлено, 30 августа в 04:45 по московскому времени в...
30 августа 2010
Тверские власти: Поджегший себя ветеран в октябре должен был получить жилищный сертификат
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Дудин, погибший в результате самоподжога 30 августа, в октябре должен был получить жилищный сертификат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе администрации Тверской области. Как сообщили в пресс-службе, Николай Михайлович Дудин...
30 августа 2010
Президент поручил СКП провести тщательное расследование трагедии в тверском доме престарелых
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил оказать необходимую помощь и выплатить компенсации пострадавшим в результате пожара в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Кремля. Дмитрий...
30 августа 2010
По факту пожара в тверском доме престарелых возбуждено уголовное дело
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ. В Тверской области в городе Вышний Волочек 30 августа 2010 года в пятом часу...
30 августа 2010
Поджегший себя ветеран должен был получить медаль за освобождение Белоруссии (Тверская область)
Медаль за освобождение Белоруссии должны были вручать сегодня, 30 августа, ветерану Николаю Михайловичу Дудину, погибшему при пожаре в доме престарелых в Вышнем Волочке Тверской области. Об этом сообщило Тверское информационное агентство. Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, в результате пожара в...
30 августа 2010
Пожар в доме престарелых под Тверью: список погибших и пострадавших
Опубликован список погибших и пострадавших в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочек Тверской области утром 30 августа, об этом сообщает газета "Труд". Среди погибших: Крупинин Владимир Александрович 1956 года рождения, Романова Зинаида Сергеевна 1924 года рождения, Трофимова...
30 августа 2010
СКП решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в тверском доме-интернате
Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов, который произошел утром 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Тверской области. По...
30 августа 2010
На место трагедии в Вышневолоцком доме-интернате вылетел тверской губернатор
Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин вылетел на место трагедии в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, девять человек погибли, еще двое пострадали в результате пожара...
30 августа 2010
К трагедии в тверском доме престарелых привел "квартирный вопрос" ветерана?
Причиной пожара в доме престарелых Вышневолоцкого района Тверской области, унесшего жизни 9 человек, возможно, стало самоубийство 86-летнего ветерана Великой Отечественной войны, отчаявшегося получить отдельную квартиру. Об этом, со ссылкой на источник в следственном управлении Следственного...
30 августа 2010
Пожар в доме престарелых в Тверской области: есть жертвы
9 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Тверской области утром 30 августа. По данным МЧС РФ, сообщение о возгорании в доме престарелых в городе Вышний Волочек поступило в 05:05 мск. В 05:30 мск пожар был потушен. Из здания были эвакуированы 480 человек. Источник отмечает, что...
30 августа 2010