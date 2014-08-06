Погром на фестивале "Торнадо" в Миассе
Организатор побоища на челябинском рок-фестивале "Торнадо" задержан в Доминикане
В Доминиканской Республике задержан организатор массового избиения зрителей на рок-фестивале "Торнадо" Александр Гирь. Ожидается, что 7 августа обвиняемый будет доставлен в Челябинск. 42-летний Александр Гирь был задержан в городе Сан-Доминго. В 2011 году он был объявлен в международный розыск. 3,5...
6 августа 2014
В Челябинской области осуждены организаторы беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"
Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов массовых беспорядков во время проведения там рок-фестиваля "Торнадо-2010". Об этом 1 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры. Потерпевшими по делу признаны 37 человек, проживающих как на...
1 августа 2014
В Челябинске началось слушание по новому делу о массовой драке на рок-фестивале "Торнадо"
В Челябинском областном суде началось рассмотрение нового уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо". Как пояснила 9 января корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь облсуда Елена Вириго, на скамье подсудимых оказались трое челябинцев, чьё участие в массовой драке было...
9 января 2014
В Челябинске амнистированы 3 участника беспорядков на фестивале "Торнадо"
В Челябинске в областном суде в в ходе предварительного слушания по делу о массовых беспорядках на фестивале "Торнадо" трое обвиняемых были амнистированы. Защитники пятерых обвиняемых подали ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с изданием постановления...
24 декабря 2013
Житель Челябинска обвиняется в участии в массовых беспорядках на фестивале "Торнадо"
В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков, произошедших во время рок-фестиваля "Торнадо". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, 21 февраля обвинение в...
21 февраля 2013
Задержан участник массовых беспорядков на челябинском фестивале "Торнадо"
14 февраля в Челябинской области задержали Игоря Стригунова, подозреваемого в активном участии в массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, в ближайшее время следствие планирует предъявить Стригунову обвинение в...
14 февраля 2013
За границей задержан один из организаторов беспорядков на челябинском фестивале "Торнадо"
В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших во время рок-фестиваля "Торнадо" в Челябинской области. В январе 2013 года при пересечении государственных границ Украины и Словакии пограничной службой Украины задержан находившийся в...
28 января 2013
Майор милиции, отвечающий за порядок на "Торнадо", предстанет перед судом (Челябинская обл.)
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по Миасскому городскому округу Челябинской области, обвиняемого в халатности. Об...
18 апреля 2012
В Челябинске начались слушания по делу "Торнадо"
В Челябинском областном суде начались слушания по существу по делу о массовых беспорядках на фестивале "Торнадо" 29 августа 2010 года г.Миассе Челябинской области. На скамье обвиняемых - 13 человек, сообщила 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Людмила Христофорова. По ее...
12 апреля 2012
Дело по "Торнадо" рассмотрят по существу 12 апреля (Челябинская обл.)
Уголовное дело по факту побоища на рок-фестивале "Торнадо", произошедшем в августе 2010 года под Миассом, не будет возвращено в прокуратуру. Суд назначил дату рассмотрения дела по существу, сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Челябинского областного суда. Судья огласил...
29 марта 2012
В Челябинске начались предварительные слушания по побоищу на "Торнадо"
В Челябинском областном суде началось предварительное слушание по делу в отношении 13 молодых людей, обвиняемых в организации массовых беспорядков и в участии в массовых беспорядках 29 августа 2010 года на рок-фестивале "Торнадо" в г.Миассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 марта в...
28 марта 2012
Оргкомитет "Торнадо" заявил об отмене фестиваля (Челябинская обл.)
Рок-фестиваль "Торнадо" (Миасс, Челябинская область) в 2011 году не состоится. Об этом официально сообщили организаторы мероприятия, передает 2 августа корреспондент ИА REGNUM. Причиной стала позиция местных властей. Накануне администрация Миасса отклонила заявку на проведение фестиваля "Торнадо...
2 августа 2011
Власти запретили фестиваль "Торнадо" (Челябинская обл.)
Власти Миасса (Челябинская область) отклонили заявку на проведение рок-фестиваля "Торнадо". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 июля в пресс-службе городской администрации. Организатором "Торнадо" выступает ООО "Олимп", фестиваль запланирован на 26-28 августа. По оценке организаторов...
29 июля 2011
13 обвиняемых в нападении на гостей "Торнадо" предстанут перед судом (Челябинская обл.)
В Челябинской области завершены следственные действия по уголовному делу, возбужденному по факту массового избиения участников рок-фестиваля "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области. В ходе расследования этого уголовного дела к уголовной ответственности привлечены 13 человек. Об этом 26 июля...
26 июля 2011
Фестиваль "Торнадо"-2011 решено проводить (Челябинская обл.)
Несмотря на все трудности, в 2011 году печально известный фестиваль рок-музыки "Торнадо" пройдёт в Челябинской области. С таким заявлением выступили организаторы мероприятия, передаёт 19 июля корреспондент ИА REGNUM. Практически все возникшие препятствия для проведения фестиваля преодолены...
19 июля 2011
Взрыв как способ убийства и отголоски августа-2010: Обзор СМИ Челябинской области
Обзор СМИ Челябинской области с 20 по 24 июня 2011 года Попытка убийства в промышленных масштабах Информационная неделя для Челябинской области началась со взрыва, в прямом смысле этого слова. На Ашинском метзаводе произошло ЧП, в результате которого один человек попал в реанимацию. Примечательно в...
24 июня 2011
Фестиваль "Торнадо" текущим летом не состоится (Челябинская обл.)
Организаторы рок-фестиваля "Торнадо" заявили, что текущим летом ставшее уже ежегодным мероприятие не состоится. Причиной послужили прошлогодние события, сообщили 22 июня корреспонденту ИА REGNUM организаторы рок-фестиваля. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на "Торнадо"...
22 июня 2011
В Миассе из-за "Торнадо" отменили "Дискотеку 90-х" (Челябинская обл.)
Власти Миасса Челябинской области запретили проведение на берегу озера Тургояк "Дискотеки 90-х". По официальной версии - из соображений безопасности, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие должно было состояться 4 июня. Однако из администрации Миасса пришло постановление об отказе в...
3 июня 2011
Под стражу взят восьмой подозреваемый по делу "Торнадо" (Челябинская обл.)
Миасский городской суд Челябинской области взял под стражу еще одного подозреваемого в совершении хулиганских действий на фестивале "Торнадо" Евгений Васильченко. Об этом сообщили 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Постановление следователя по особо важным делам следственного...
24 марта 2011
Суд оставил троих обвиняемых по делу "Торнадо" под арестом (Челябинская обл.)
Миасский городской суд Челябинской области продлил срок содержания под стражей троим обвиняемым в нападении на гостей рок-фестиваля "Торнадо" в Челябинской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, под арестом как минимум до 29 мая 2011 года останутся Денис Пензин, Дмитрий...
24 февраля 2011