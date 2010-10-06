Теракт в Пятигорске 17.08.10
За терактами на Северном Кавказе стоят международные организации: Патрушев
Сейчас никто не отрицает, что террористические угрозы действительно формируются за рубежом. Об этом заявил 6 октября глава Совета безопасности Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто стоит за последними терактами на Северном Кавказе ( Пятигорске, Ставрополе, Владикавказе ). Патрушев отметил...
6 октября 2010
"Терактов удалось бы избежать, если бы милиционеры исполняли свои обязанности": замгенпрокурора РФ
За 8 месяцев текущего года на Северном Кавказе совершено 37 преступлений эсктремистской направленности, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук на состоявшемся в Нальчике (Кабардино-Балкария) сегодня, 16...
16 сентября 2010
Начальник ОВД Пятигорска обвиняется в халатности, приведшей к теракту (Ставрополье)
В отношении начальника отдела внутренних дел по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности, обернувшейся терактом. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе СКП РФ по Ставропольскому краю. Следствием установлено, что начальник отдела внутренних дел, несмотря на...
13 сентября 2010
ФОМ: 44% россиян интересует аномальная жара и похолодание после неё
Фонд "Общественное мнение" 21-22 августа провел опрос среди 2000 респондентов в 44 субъектах РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в фонде, респондентам задавался вопрос: "Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали...
26 августа 2010
В Пятигорске собирают средства для ликвидации последствий теракта
Оперативный штаб по ликвидации последствий террористического акта, произошедшего 17 августа в Пятигорске, открыл расчетный счет для сбора средств, которые будут направлены на проведение восстановительных работ. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска. Денежные...
20 августа 2010
Губернатор: Ситуация с пожарами на территории Орловщины остается напряженной
"По-прежнему острой и напряженной" назвал ситуацию, связанную с опасностью возникновения пожаров на территории Орловской области, губернатор Александр Козлов. Как сегодня, 20 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации региона, сотрудникам МЧС, управления лесами...
20 августа 2010
Дмитрий Медведев потребовал раскрыть теракт в Пятигорске
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что теракт в Пятигорске, совершенный 17 августа, должен быть незамедлительно раскрыт, а виновные в нем должны "понести заслуженное наказание в самом широком смысле этого слова, в соответствии с уголовным законом и моральными принципами". "Если будут оказывать...
19 августа 2010
Дмитрий Медведев прибыл в Пятигорск
Сегодня, 19 августа, в Пятигорск прибыл Дмитрий Медведев. Сразу по прилету глава государства провел встречу с губернатором Ставропольского края Валерием Гаевским, с которым он обсудил обстановку в регионе. Напомним, 17 августа в центре Пятигорска - столицы Северо-Кавказского федерального округа -...
19 августа 2010
На Ставрополье приступили к выплате компенсаций пострадавшим в результате теракта
19 августа министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приступило к выплате единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, произошедшего в Пятигорске 17 августа, из средств краевого бюджета. На эти цели в региональной казне...
19 августа 2010
После теракта в Пятигорске введен режим ЧС
В Пятигорске после произошедшего 17 августа теракта введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Ушаков, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Также, по его словам, в городе создан оперативный штаб, который...
18 августа 2010
Глава Карачаево-Черкесии поручил усилить меры безопасности в республике
В связи с совершенным 17 августа в Пятигорске террористическим актом глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев поручил председателям антитеррористических комиссий в муниципалитетах безотлагательно реализовать дополнительные мероприятия по предотвращению возможных диверсионно-террористических акций, в...
18 августа 2010
Четверо пострадавших при взрыве в Пятигорске находятся в медучреждениях Москвы
В 11:53 в столичном аэропорту "Домодедово" приземлился самолет, доставивший четырех пострадавших в результате взрыва в Пятигорске. Как сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития России, трое пострадавших доставлены в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, еще один в - Институт нейрохирургии им. Н.Н...
18 августа 2010
23 пострадавших от взрыва находятся в больницах (Ставрополье)
"На данный момент в Пятигорской ЦГБ находятся 18 пострадавших с разной степенью тяжести ранений", - сообщил главный врач Центральной городской больницы Пятигорска Семен Маршалкин, добавив, что "после утреннего обхода решается вопрос о переведении двоих из них на амбулаторный режим". Об этом ИА...
18 августа 2010
Из-за взрывов на Кавказе милиция Москвы перешла на усиленный режим несения службы
После взрывов в Северной Осетии и Ставропольском крае, произошедших 17 августа, личный состав органов внутренних дел Москвы переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ГУВД столицы. Особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта, на...
18 августа 2010
Пострадавшие от взрыва в Пятигорске получат от 50 до 100 тыс. рублей
Всем пострадавшим в результате взрыва в Пятигорске будет оказана материальная помощь из краевого бюджета - от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния пострадавшего. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе...
18 августа 2010
При взрыве в Пятигорске пострадали четверо армян
Среди пострадавших при взрыве в центре города Пятигорск 17 августа есть также армяне. Накануне на официальном сайте Администрация Пятигорска был опубликован список пострадавших при происшествии. В списке среди 27 раненых называются четыре армянские фамилии: Айриян Михаил Владимирович, 29 лет, город...
18 августа 2010
При взрыве в Пятигорске пострадали 30 человек - МЧС
Число пострадавших при взрыве машины в Пятигорске уже достигло 30 человек, погибших нет. Такие данные приводит МЧС Пятигорска. Взрыв произошел около 16:30 на проспекте Кирова - в машине, припаркованной рядом с кафе, сработало взрывное устройство. Мощность взрывного устройства составила 30 кг в...
17 августа 2010
Медведев поручил ФСБ и Генпрокуратуре тщательно расследовать обстоятельства взрыва в Пятигорске
Президент России Дмитрий Медведев поручил ФСБ и Генпрокуратуре принять все необходимые меры по расследованию и раскрытию обстоятельств взрыва, сообщила 17 августа пресс-служба Кремля. Кроме того, министру здравоохранения и социального развития Татьяне Голиковой и губернатору Ставропольского края...
17 августа 2010
Архиепископ Феофан выступил с заявлением в связи с терактом в Пятигорске
В связи с терактом в Пятигорске днем 17 августа, в результате которого пострадали около двадцати человек, Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан обратился с заявлением. "Прежде всего, хочу выразить сочувствие и поддержку пострадавшим и их близким, и пожелать скорейшего выздоровления...
17 августа 2010
По факту взрыва в Пятигорске возбуждено уголовное дело по статье "теракт"
По факту взрыва 17 августа в центре Пятигорска возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ по...
17 августа 2010