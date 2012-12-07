Пожары в европейской части России летом 2010 г.
Расчистку горельников в Воронежской области завершат в ближайшие два года
Объемы лесовосстановления в Воронежской области к настоящему моменту составили 100% от плана - на трех тысячах гектаров. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, на совещании "Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами...
7 декабря 2012
В Воронеже открылся Лесной селекционно-семеноводческий центр
Лесной селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ) открылся в Воронеже. 6 декабря центр посетили руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, глава региона Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА...
7 декабря 2012
53 млн рублей получит Воронежская область в 2013 году на лесовосстановление
Восстановление лесов, пострадавших от лесных пожаров в 2010 году, согласно плану на 2012 год, находится в завершающей стадии. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона Алексею Гордееву в ходе встречи 9 августа руководитель управления лесного...
10 августа 2012
До конца года в Воронежской области расчистят 8,5 тыс. га горельников
До конца года в Воронежской области планируется расчистить 54% общей площади лесов, сгоревших летом 2010 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил 30 июля на оперативном совещании в облправительстве руководитель управления лесного хозяйства области...
31 июля 2012
Рязанская прокуратура: Мошенники "заработали" 5,7 млн рублей на лесных пожарах 2010 года
Уголовное дело о хищении в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных государством на расчистку лесных горельников, образовавшихся в результате лесных пожаров летом 2010 года, возбуждено в Рязанской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 апреля в пресс-службе прокуратуры...
9 апреля 2012
Воронежской области на ликвидацию последствий лесных пожаров требуется 12,7 млн рублей
На ликвидацию последствий лесных пожаров 2010 года в Воронежской области необходимо дополнительное финансирование. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил 19 марта на заседании президиума регионального правительства руководитель управления лесного...
20 марта 2012
136 млн рублей направлено в этом году на охрану лесов от пожаров в Калужской области
Итоги пожароопасного сезона этого года и задачи на 2012 год обсудили в администрации Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства Калужской области, общая площадь лесов области, расположенных на землях лесного фонда и иных категорий, составляет 1 млн 409...
20 ноября 2011
Во Владимирской области появятся 42 подразделения добровольной пожарной охраны
Во Владимирской области планируется создать 42 дополнительных пожарных дружины с составом в 546 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе областной администрации. В настоящее время в регионе действует 186 добровольных пожарных дружин, в которых задействовано 2.856 человек...
14 октября 2011
2,2 млн рублей направлено на обводнение торфяников во Владимирской области с начала года
2,2 млн рублей направлено на обводнение торфяников во Владимирской области в 2011 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, было заявлено 6 октября на заседании рабочей группы по мониторингу торфяных месторождений под председательством заместителя...
7 октября 2011
Владимирская чиновница отрицает причастность к пожару в трех деревнях
Бывшая глава Даниловского сельского поселения Владимирской области, обвиняемая в том, что по ее вине сгорело три деревни, утверждает, что невиновна. Ее слова 1 сентября приводит издание "Известия". По версии следствия, из-за халатности бывшей главы сельского поселения и невыполнения предписаний...
2 сентября 2011
В Воронежской области разработан проект программы сохранения лесов
Проект долгосрочной программы "Леса Воронежской области (2012-2016 годы)" был представлен 30 августа на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Как сообщил заместитель председателя правительства области - руководитель департамента...
31 августа 2011
В Татарстане пока пожаров меньше, чем прошлым летом
За 2011 год в Татарстане произошло 2078 пожаров - на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество жертв при пожаре в этом году пока также меньше на 5,5 % (погибли 174 человека). Эту информацию сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Сергей Сергеев. По...
16 августа 2011
В Курской области засадили лесом 421 га
Посадка леса в Курской области выполнена на площади 421 га, что составило 101% от планируемого объема, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе областной администрации. Большая часть молодых деревьев высажена на вырубках и в лесах, подвергшихся пожару, а также пострадавших от засухи...
28 июля 2011
Владимирская прокуратура: имущество на сумму 40 млн руб. сгорело из-за халатности чиновника
Перед судом предстанет бывшая глава Даниловского сельского поселения Владимирской области, обвиняемая в халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, Любовь Никулина с января 2006 года по март 2011 года занимала должность главы...
28 июля 2011
Ивановская область получит пожарную технику на 36,8 млн рублей
Три малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ-390945 и седельный тягач КамАЗ-65225 поступили в Ивановскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области 26 июля. Вся техника уже зарегистрирована, поставлена на государственный учет и приступит...
26 июля 2011
В Брянске отменен рок-фестиваль: у полиции внезапно возникло чрезвычайное положение
В день открытия первого в брянской истории рок-фестиваля "Рок-Холмы" брянская полиция отменила фестиваль. Для этого специальным пресс-релизом было срочно объявлено о введении "чрезвычайного положения в связи с высоким риском лесных пожаров", сообщает корреспондент REGNUM-Центр. Всех прибывающих на...
22 июля 2011
В Воронежской области повысят ответственность за пожарную безопасность
50 ландшафтных пожаров зарегистрировано в Воронежской области с момента введения 15 июня в регионе особого противопожарного режима. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил 20 июля на совещании о профилактике ландшафтных пожаров начальник главного...
21 июля 2011
На создание Воронежского лесопожарного центра направят 35 млн рублей
Создание государственного бюджетного учреждения "Воронежский лесопожарный центр" одобрено участниками заседания президиума правительства Воронежской области 11 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Как доложил губернатору руководитель управления лесного хозяйства...
12 июля 2011
В 2010 году экономика Воронежской области получила господдержку в 7,6 млрд рублей
В 1,7 раза вырос объем государственной поддержки за счет бюджетов всех уровней экономики Воронежской области в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, 11 июля на заседании президиума регионального правительства доложил...
12 июля 2011
70 природных пожаров произошло в Воронежской области с начала года
70 очагов природных пожаров зарегистрировано на территории Воронежской области с начала пожароопасного сезона в 2011 году. Об этом как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, было заявлено 6 июля на селекторном совещании "О пожароопасной обстановке в лесах на...
6 июля 2011