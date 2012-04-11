Теракт на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии
Готовность БаксанГЭС составляет 82% (Кабардино-Балкария)
На Баксанской ГЭС, пострадавшей в результате диверсии боевиков, продолжаются работы по комплексной реконструкции. Как сегодня, 11 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, общая готовность сооружений станции достигла 82%. "На головном узле ГЭС завершены работы по...
11 апреля 2012
Обвиняемые в нападении на БаксанГЭС получили по 14 лет (Кабардино-Балкария)
По 14 лет лишения свободы получили Тимур Шибзухов и Мухамед Шогенов, проходящие по делу о нападению на Баксанскую ГЭС в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, когда были убиты два охранника станции, а сама станция взорвана, передает корреспондент ИА REGNUM. Шибзухову и Шогенову предъявлено обвинение...
29 февраля 2012
Обвиняемому в нападении на БаксанГЭС отказали в общественной защите (Кабардино-Балкария)
Сегодня, 29 августа, в Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжилось заседание по делу о БаксанГЭС, где 21 июля 2010 года была совершена диверсия, в которой обвиняются члены республиканского бандполья. Были допрошены пять свидетелей. Кроме того, одному из подсудимых, Тимуру Шибзухову, было...
29 августа 2011
В Кабардино-Балкарии уничтожен еще один нападавший на БаксанГЭС
Член религиозно-экстремистского бандподполья Хасан Хусинов ликвидирован сегодня, 26 августа, в селении Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по республике. "В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Апшева в селе...
26 августа 2011
Сотрудники БаксанГЭС видели, как взрывали станцию (Кабардино-Балкария)
Сегодня, 25 августа, в Верховном суде Кабардино-Балкарии выступили сотрудники БаксанГЭС, на которой 21 июля 2010 года была совершена диверсия, в которой обвиняются члены республиканского бандполья, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам свидетелей, они видели тела двоих убитых охранников ГЭС...
25 августа 2011
Водитель банды, напавшей на БаксанГЭС, предстанет перед судом (Кабардино-Балкария)
В Верховный суд Кабардино-Балкарии направлено дело в отношении жителей республики Тимура Шибзухова и Магомеда Шогенова, обвиняемых в нападении на Баксанскую ГЭС. В частности, установлено, что Шогенов выполнял в банде функции перевозчика. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Следственного...
20 июля 2011
Установлены все участники нападения на Баксанскую ГЭС (Кабардино-Балкария)
Следственным комитетом совместно с МВД и ФСБ России установлены все участники диверсии на Баксанской ГЭС, являющиеся участниками банды, действующей на территории Баксанского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Нападение на Баксанскую ГЭС в...
26 октября 2010
Генпрокуратура РФ: Теракт на Баксанской ГЭС раскрыт
Теракт на Баксанской ГЭС, совершенный 21 июля, раскрыт. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам заявил заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук. "На прошлой неделе раскрыт террористический акт на Баксанской ГЭС", - сказал он, добавив, что два участника...
25 октября 2010
На восстановление Баксанской ГЭС выделят около 1,3 млрд рублей в течение двух лет (Кабардино-Балкария)
Инвестиционная программа ОАО "РусГидро" на 2011-2013 годы предусматривает финансирование восстановительных работ пострадавшей от диверсии Баксанской ГЭС в размере 1 млрд 298 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе компании. По плану на 2011 год будут выделены средства в...
21 октября 2010
Ликвидированные в Кабардино-Балкарии боевики подозреваются в причастности к взрыву на Баксанской ГЭС
Боевики, ликвидированные в ходе ночной спецоперации в центре Нальчика, подозреваются в причастности к диверсии на Баксанской ГЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 28 августа, в пресс-службе УФСБ России по Кабардино-Балкарии. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Новости...
28 августа 2010
Антитеррористическая проверка петербургских энергообъектов нашла 19 нарушений
В связи с терактом на Баксанской ГЭС прокуратура Санкт-Петербурга провела антитеррористическую проверку объектов энергоснабжения города, в ходе которой было выявлено 19 нарушений. Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 23 августа, в пресс-службе городской прокуратуры, проверка была проведена на 52...
23 августа 2010
Гидроагрегат № 3 Баксанской ГЭС включат в начале ноября
Пуск гидроагрегата № 3 Баксанской ГЭС намечен на первую декаду ноября текущего года. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе компании "РусГидро". Как отметили в пресс-службе, на текущий момент силами специалистов ОАО "Электроремонт ВКК" завершены разборка генератора и испытания статора...
18 августа 2010
Диверсию на ГЭС совершили члены "Баксанского джамаата" (Кабардино-Балкария)
Следственные органы пришли к выводу, что диверсию на Баксанской гидроэлектростанции в с. Дыгулыбгей Кабардино-Балкарии 21 июля, во время которой были убиты два сотрудника милиции, охранявшие ГЭС, совершили члены т.н. "Баксанского джамаата". Об этом в ходе совещания в Главном следственном управлении...
5 августа 2010
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии не подтверждают задержание нападавших на ГЭС
Сегодня правоохранительные органы КБР распространили сообщение, в котором опровергли появившуюся на ряде ресурсов информацию о том, что задержаны подозреваемые в нападении на Баксанскую ГЭС 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. "Единый информационный центр правоохранительных органов...
30 июля 2010
В Новгородской области усилили охрану энергообъектов
В Новгородской области энергообъекты ОАО " МРСК Северо-Запада " переведены на режим усиленной охраны. Как сообщили сегодня, 29 июля, корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе ОАО " Новгородэнерго ", это сделано в связи с террористическим актом на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии и в рамках...
29 июля 2010
Глава Кабардино-Балкарии: Мощность Баксанской ГЭС будет увеличена
В ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Владимиром Путиным президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков сообщил, что определена сумма денежных средств, необходимых для восстановления Баксанской ГЭС, и принято решение об увеличении мощности ГЭС до 30-35 мВт. Об этом корреспонденту ИА...
28 июля 2010
На Северо-Западной ТЭЦ усилены меры безопасности
На Северо-Западной ТЭЦ сегодня, 27 июля, были усилены меры безопасности, а также проведены антитеррористические мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе филиала ОАО "Интер РАО ЕЭС ", на станции усилили пропускной и внутриобъектовый режимы, провели дополнительный инструктаж...
27 июля 2010
Глава Кабардино-Балкарии попросил у Минфина 1,5 млрд рублей для "РусГидро"
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предложил Мининстерству финансов РФ выделить ОАО "РусГидро" 1,5 млрд рублей на восстановление Баксанской ГЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе президента и правительства республики. "Глава КБР обратился к...
27 июля 2010
Уничтоженные в Дугулубгее боевики могут быть причастны к нападению на Баксанскую ГЭС
Боевики Оршогдугов и Сеюнов, уничтоженные в результате спецоперации в Кабардино-Балкарии во вторую половину дня 25 июля, могут быть причастны к взрыву на Баксанской ГЭС. Об этом сообщил источник в МВД Кабардино-Балкарии. Напомним, что спецоперация 25 июля прошла в селе Дугулубгей Баксанского района...
26 июля 2010
"Дежурный ОВО не сообщил охранникам ГЭС об обострении ситуации в районе": прокуратура Кабардино-Балкарии
Прокуратура КБР 24 июля огласила результаты проверки по поводу ненадлежащего исполнения сотрудниками Баксанского ОВД своих должностных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. В ведомстве подчеркивают, что ответственный дежурный ОВО...
24 июля 2010