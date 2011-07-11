ЧП в детских лагерях отдыха "Азов" и "Новое поколение"
Родители утонувших на Ейской косе детей обжаловали приговор педагогам Рябовой и Багрянцеву
Родители детей, утонувших в Азовском море в июле 2010 года, обратились в Краснодарский краевой суд с жалобой на приговор Ейского горсуда в отношении директора по воспитательной работе московской школы №1065 Ирины Рябовой и учителя Алексея Багрянцева. По сообщению официального сайта адвокатской...
11 июля 2011
Суд признал виновными в гибели детей на Ейской косе двух педагогов московской школы №1065
Городской суд Ейска Краснодарского края в пятницу, 1 июня вынес обвинительный приговор двум педагогам из Москвы, допустивших гибель шестерых школьников во время купания на Ейской косе в июле 2010 года. Как передал корреспондент ИА REGNUM, Заместитель директора по воспитательной работе московской...
1 июля 2011
Сотрудники школы, из-за которых в Азовском море утонули дети, предстанут перед судом
На Кубани сотрудники школы, халатность которых повлекла гибель детей в Азовском море, предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю. Как сообщили в пресс-службе, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем...
1 ноября 2010
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели детей в Азовском море
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора и учителя московской школы №1065, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель детей в Азовском море. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе СКП РФ по краснодарскому краю. Замдиректора по...
7 сентября 2010
Прокуратура внесла представление директору лагеря "Новое поколение" (Ленобласть)
В адрес генерального директора ООО "Новое поколение" Михаила Дмитриева внесено представление по фактам нарушения трудовых прав подростков. Как сообщили сегодня, 11 августа, ИА REGNUM Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, при проверке загородного оздоровительного комплекса "Новое поколение" были...
11 августа 2010
Скандальный лагерь "Новое поколение" в Ленобласти оштрафован на 10 тысяч рублей
Лагерь для трудных подростков в поселке Мехбаза "Новое поколение", воспитанники которого в июне текущего года стали участниками конфликта на клубничном поле, оштрафован на 10 тысяч рублей. Как сообщили сегодня, 3 августа, ИА REGNUM Новости в пресс-службе омбудсмена региона, в ходе проверки...
3 августа 2010
Обвиняемый в гибели детей на Ейской косе госпитализирован
В настоящее время проведение следственных действий с одним из обвиняемых в гибели шести детей в Азовском море - Алексеем Багрянцевым - приостановлено по рекомендации врачей, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ по Краснодарскому краю. Багрянцев госпитализирован с диагнозом "плеврит"...
27 июля 2010
Прокуратура: В петербургских детских лагерях обнаружен масса нарушений
Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление в адрес чиновников Смольного по итогам проверки соблюдения законодательства при организации летнего отдыха детей и подростков. Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 19 июля, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, всего в ходе прокурорских...
19 июля 2010
Тотальное обезвоживание: обзор СМИ Челябинской области
Обзор СМИ Челябинской области с 12 по 16 июля 2010 года Экс-губернатор Челябинской области "открестился" от ЛДПР В Челябинской области партии активизировались перед выборами в Заксобрание области. История с неожиданным заявлением лидера ЧРО ЛДПР Олега Голикова о том, что партия приглашает экс-главу...
16 июля 2010
Спикер Госдумы призвал депутатов посетить летние лагеря
Спикер Государственной думы РФ Борис Грызлов призвал парламентариев в каникулы найти время и побывать в летних лагерях. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 16 июля завершая сессию, Грызлов выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с детскими лагерями. Он призвал депутатов найти хоть...
16 июля 2010
Учителя, сопровождавшие детей, погибших на Кубани, уволены
Директор и четыре педагога московской школы №1065 уволены после того как ученики этой школы погибли на Ейской косе в Краснодарском крае. По данным департамента образования Москвы, директор школы Марина Марченко уволена по статье 278 Трудового кодекса 11 июля, педагоги Наталья Канева, Наталья...
16 июля 2010
В скандальном лагере "Новое поколение" сменили воспитателей (Ленобласть)
В лагере для трудных подростков " Новое поколение ", ставшего известным после конфликта на клубничном поле, в результате которого погиб мальчик, частично сменен воспитательский состав. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 16 июля, в пресс-службе уполномоченного по правам человека в...
16 июля 2010
Петербургский уполномоченный по правам ребенка: Лагерь "Новое поколение" не закроют
Сегодня, 15 июля, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова побывала в лагере для трудных подростков "Новое поколение", находящемся в поселке Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе...
15 июля 2010
В скандальном лагере для трудных подростков остались лишь петербуржцы (Ленобласть)
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова отправилась в лагерь для трудный подростков " Новое поколение ", ставший известным из-за ряда трагических происшествий. Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 15 июля, в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в...
15 июля 2010
Учителям погибших на Азове детей предъявлены обвинения
Замдиректора московской школы №1065 Ирине Рябовой и учителю географии этой же школы Алексею Багрянцеву предъявлены обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей в лагере "Азов" в Краснодарском крае. По данным СКП РФ, Рябова была назначена начальником детского лагеря "Азов"...
14 июля 2010
Преподаватели детей, погибших на Кубани, обвиняются в халатности
В Краснодарском крае заместителю директора по воспитательной работе московской школы №1065 Ирине Рябовой и учителю географии и экономики, старшему вожатому указанной школы Алексею Багрянцеву предъявлено обвинение халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили ИА REGNUM...
14 июля 2010
Петербургский вице-губернатор: Способ привлечения внимания к гибели детей в детских лагерях - это PR
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова высказалась по поводу детского отдыха в городских лагерях, где, по заявлению руководства Ленинградской области, участились несчастные случаи. По ее мнению, шум, поднятый областными чиновниками, - ни что иное, как их PR-проект. Об этом сообщает "Деловой...
14 июля 2010
Детский лагерь в Челябинской области работал с грубейшими нарушениями
Чебаркульская городская прокуратура выявила грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства в оздоровительном лагере "Дружба" в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили 14 июля в пресс-службе региональной прокуратуры. Состояние...
14 июля 2010
Беглецы из лагеря "Новое поколение" нашлись (Ленобласть)
Пятеро подростков, сбежавших из лагеря "Новое поколение" в Лодейнопольском районе Ленинградской области, нашлись. Как сообщили сегодня, 13 июля, ИА REGNUM Новости в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подростки сбежали утром 10 июля. Самому старшему из них 17 лет, младшему - 16 лет. В...
13 июля 2010
Петербургские чиновники не решили, что делать со скандальным лагерем "Новое поколение"
Решение о том, будут ли отдыхать дети из Санкт-Петербурга в лагере для трудных подростков "Новое поколение" в Ленинградской области будет принято до времени начала третьей смены, 19 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с...
13 июля 2010