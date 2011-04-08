Дело Кононова
Россия поддержит усилия по пересмотру в ЕСПЧ дела Кононова - Косачев
Россия поддержит усилия по пересмотру в Европейском суде по правам человека ( ЕСПЧ ) дела партизана Василия Кононова, который скончался в конце марта в Риге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 апреля об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Константин...
8 апреля 2011
Дочь партизана Кононова обратилась с иском в Страсбурский суд (Латвия)
Дочь бывшего советского партизана Василия Кононова, скончавшегося на прошлой неделе, обратилась в Европейский суд по правам человека ( ЕСПЧ ) с новым иском. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил адвокат Кононова Михаил Йоффе. Истица требует реабилитации своего отца. Как именно сформулировано исковое...
7 апреля 2011
В Риге похоронили Василия Кононова (Латвия)
5 апреля родные, друзья, соратники, представители общественности и делегация Посольства России в Латвии проводили в последний путь советского воина Василия Макаровича Кононова. Проститься с ветераном пришли десятки людей, которые знали Кононова только понаслышке - просто так, по зову сердца, по...
6 апреля 2011
Восстановление доброго имени Кононова должно стать "делом чести" для России - депутат Госдумы РФ
Восстановление доброго имени советского партизана Василя Кононова в Страсбурге должна стать для России "делом чести", считает первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам, замруководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий ( ЛДПР ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, 1...
1 апреля 2011
Медведев выразил соболезнования родным и близким Василия Кононова
Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, бывшего советского партизана Василия Кононова в связи с его кончиной, сообщила 1 апреля пресс-служба Кремля. В телеграмме главы государства, в частности, говорится: "В годы Великой...
1 апреля 2011
В Латвии скончался ветеран войны Василий Кононов
31 марта скончался ветеран Великой Отечественной войны, уроженец деревни Старуя в Латгалии Василий Макарович Кононов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. " Василий Кононов родился 1 января 1922 года. 17-летним подростком Василий Макарович покинул Латвию с частями...
1 апреля 2011
О деле латвийского партизана Кононова вспомнили в Великобритании
Сегодня, 18 февраля, Русской ассоциацией иммигрантов Великобритании в Европейский суд по правам человека было отправлено официальное обращение, связанное с делом бойца антигитлеровской коалиции, советского и латвийского партизана Василия Макаровича Кононова. ИА REGNUM приводит текст этого обращения...
18 февраля 2011
Латвия: итоги 2010 года в событиях
1. Холодная зима. Последний год из "нулевых" начался в Латвии с воспоминаний о Сибири. А точнее - о сибирских морозах, перемежающихся зимой 2010-го еще и затяжными снегопадами. Синоптики констатировали, что ничего подобного не случалось уже 15 лет. Кроме того, 52% жителей признали, что холода...
27 января 2011
Латвийские общественники обратились к ЕСПЧ с просьбой пересмотреть решение по делу "Кононов против Латвии"
Совет общественных организаций Латвии (СООЛ) обратился к председателю Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ) Жану-Полю Коста с просьбой пересмотреть дело советского партизана Василия Кононова, поддержав таким образом просьбу к ЕСПЧ его адвоката, Михаила Иоффе, повторно рассмотреть дело...
16 декабря 2010
REGNUM: Россия на постсоветском пространстве: Итоги 2010 года
Введение 2010 политический год завершается под аккорды крупных международных форумов и скандалов. Саммиты НАТО и ОБСЕ соответственно в Лиссабоне и Астане должны были утвердить интегрированный подход международной общественности к вопросам обеспечения мира и безопасности на планете, но вместо этого...
15 декабря 2010
Видеомост: Решение суда по "делу Кононова" - шаг к возрождению нацизма в Латвии и Европе
Сегодня, 25 ноября, прошел видеомост Москва - Рига, посвященный текущей ситуации в процессе советского партизана Василия Кононова и рассмотрению его дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В работе видеомоста с латвийской стороны приняли участие Василий Кононов и его адвокат Михаил Йоффе...
25 ноября 2010
Посол РФ: Уроки Нюрнберга и современная Молдавия
Сегодня, 24 ноября, из пресс-службы посольства России в Кишиневе в редакцию ИА REGNUM Новости поступили тезисы доклада посла России в Молдавии Валерия Кузьмина на состоявшейся 24 ноября в Тирасполе конференции, посвященной 65-летию начала Нюрнбергского процесса на тему "Уроки Нюрнберга и...
24 ноября 2010
Госдума призвала все страны мира осудить попытки оправдания фашизма
Заявление в связи с 65-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными нацистскими военными преступниками Государственная дума РФ приняла 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Госдума подтверждает, что решения Международного трибунала в Нюрнберге не имеют срока...
23 ноября 2010
Госдума призовет все страны мира осудить попытки оправдания фашизма
Заявление в связи с 65-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными нацистскими военными преступниками Государственная дума РФ обсуди на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 18 ноября в ходе заседания "круглого стола" в Госдуме глава комитета палаты...
18 ноября 2010
ЕСПЧ просят пересмотреть "дело Кононова"
Адвокат Михаил Иоффе по "делу Кононова" подал прошение в Европейский суд по правам человека о пересмотре решения ЕСПЧ в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 17 ноября об этом сообщила депутат Государственной думы РФ Ирина Яровая ("Единая...
17 ноября 2010
Россия должна подготовить встречные иски в связи с делом Кононова - Минюст РФ
Россия должна смириться с решением ЕСПЧ по делу Василия Кононова и подготовить симметричные иски, заявил министр юстиции Александр Коновалов. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 8 сентября выступая в Государственной думе РФ, Коновалов выразил сожаление, что в решении, которое вынесла...
8 сентября 2010
Латышская газета: газета ветеранов "Альфы" признала Василия Кононова военным преступником
Не все в России согласны с официальной позицией по делу партизана Василия Кононова. Пишущая об этом латышская газета Latvijas Avize разыскала статью в интернет-издании "Спецназ России", автор которой Сергей Иванов называет Кононова военным преступником. "Публикации в газете, которую издают ветераны...
3 сентября 2010
Иоффе: Решение ЕСПЧ по делу Кононова - самое безграмотное за 50 лет (Латвия)
Решение Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ) в деле " Василий Кононов против Латвии" - самое безграмотное за последние 50 лет. К такому выводу пришли западные юристы. Об этом сегодня, 20 августа, в интервью радиостанции Baltkom 93,9 FM рассказал адвокат красного партизана Кононова Михаил...
20 августа 2010
Защита Кононова оспорит решение Большой палаты Страсбургского суда (Латвия)
Адвокат красного партизана Василия Кононова, который проиграл дело против Латвии в Большой палате Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ), намерен добиваться пересмотра этого решения. "Решения Большой палаты не пересматриваются. Но если есть серьезные нарушения - можно продать прошение о...
5 августа 2010
Британский эксперт: Решение ЕСПЧ по делу Кононова было правовым, но не корректным
Решение Большой палаты Европейского суда по правам человека в деле "Кононов против Латвии" было неверным с правовой точки зрения, хотя и опиралось на правовую аргументацию, заявил 18 июня, в ходе специальной пресс-конференции профессор Лондонского университета, британский адвокат-правозащитник Билл...
19 июня 2010