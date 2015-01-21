Взрыв на шахте "Распадская" в Кузбассе
Завершено расследование по делу об аварии на шахте «Распадская» в Кузбассе
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование в отношении главных обвиняемых по громкому уголовному делу о двух взрывах на крупнейшей угольной шахте страны — «Распадской». Как сообщает «Коммерсантъ», в конце прошлой недели ГСУ СКР объявило об окончании предварительного следствия основным...
21 января 2015
Злоумышленники устроили пожар на шахте "Распадская" в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к руководителям правоохранительных структур Кузбасса с требованием максимально оперативно найти преступников, совершивших поджог на одной из скважин шахты " Распадская ". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. 6 мая на...
7 мая 2014
В Кузбассе открыт храм-часовня в память о погибших на шахте "Распадская"
В городе Междуреченске Кемеровской области состоялось открытие и освящение храма-часовни, выстроенной в память о погибших на " Распадской " шахтёрах и горноспасателях. Чин освящения часовни совершил глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх...
17 августа 2012
Глава МЧС встретился в Кузбассе с вдовами горноспасателей, погибших на "Распадской"
Руководитель МЧС России Владимир Пучков в ходе рабочего визита в Кемеровскую область встретился с вдовами горноспасателей, погибших на кузбасской шахте " Распадская " в мае 2010 года. Министр уделил особое внимание социальной защите семей погибших горноспасателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM...
31 мая 2012
В храмах Междуреченска отслужены панихиды по погибшим на "Распадской" (Кузбасс)
По случаю второй годовщины со дня трагедии на шахте " Распадская " 9 мая во всех четырёх православных храмах города Междуреченска Кемеровской области были отслужены панихиды. Духовенство и горожане помолились Богу об упокоении душ погибших горняков, прощении им грехов и даровании жизни вечной...
10 мая 2012
Путин: После трагедии на "Распадской" был принят ряд системных решений
Тема безопасности в угольной отрасли России - важнейшая, поэтому правительством принято решение уже в 2012 году напрямую направить из федерального бюджета ещё порядка 500 млн рублей на финансирование НИОКР как раз в этой сфере. Средства пойдут на разработку и внедрение современных средств...
24 января 2012
Владимир Путин встретился в Кемерове с вдовами шахтёров "Распадской"
Сегодня, 24 января, в администрации Кемеровской области премьер-министр РФ Владимир Путин встретился с вдовами шахтёров и горноспасателей, погибших на шахте " Распадская " в мае 2010 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, в начале встречи он отметил, что хотел...
24 января 2012
Губернатор Кузбасса настаивает на продолжении поисков погибших на "Распадской" горняков
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что операция по поиску 11 погибших на шахте " Распадская " горняков должна продолжаться, и подчеркнул, что он отказался подписывать любые акты о прекращении поисков шахтеров. Как 16 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
17 сентября 2011
На "Распадской" обнаружено тело еще одного шахтера (Кузбасс)
Участники поисковых работ нашли на шахте " Распадская " в Кузбассе тело еще одного горняка, погибшего при аварии в мае прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Таким образом, найдены 79 погибших, ведутся поиски еще 12 шахтеров. Напомним, в ночь на...
1 февраля 2011
Погибшие на "Распадской" спасатели награждены орденами (Кузбасс)
Президент страны Дмитрий Медведев наградил Орденом Мужества 20 спасателей Новокузнецкого горноспасательного отряда, погибших в ходе аварии на шахте Распадская в мае 2010 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в пресс-службе администрации Кемеровской области. Орденом Мужества посмертно...
28 декабря 2010
На шахте "Распадская" снова приступили к добыче угля
Сегодня, 16 декабря, состоялся запуск новой вентиляционной установки на шахте " Распадская " - лавы 4‐9‐21 бис (пласт №9). Шахта снова приступила к добыче угля, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Минэнерго РФ. Промышленные запасы угля шахты составляют 623 тыс. тонн. Сегодняшнее событие входит в...
16 декабря 2010
Будущее шахты "Распадская" и города Междуреченск гарантированно обеспечено: Владимир Путин
Кемеровская шахта " Распадская " сегодня начинает работу. Об этом заявил 16 декабря премьер-министр России в прямом эфире специальной программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". Премьер подчеркнул, что на шахте пока еще решены не все проблемы с точки зрения борьбы с авариями: в...
16 декабря 2010
Суд признал погибшими всех пропавших без вести шахтеров "Распадской" (Кузбасс)
Городской суд Междуреченска признал погибшими всех горняков шахты " Распадской ", тела которых до сих пор не были найдены. Участники поисковых работ 2 декабря нашли еще одного погибшего, и число официально подтвержденных жертв аварии возросло до 76 человек. Неизвестной оставалась судьба 15 горняков...
6 декабря 2010
Обнаружено тело еще одного погибшего на "Распадской" шахтера (Кузбасс)
Сегодня, 2 декабря, участники поисковых работ на шахте " Распадская " в Междуреченске обнаружили тело еще одного шахтера. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. В настоящее время идет процесс опознания погибшего. Как сообщили в областном штабе по...
2 декабря 2010
Медведев наградил орденами Мужества восьмерых работников шахты "Распадская"
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении орденами Мужества восьми работников шахты " Распадская ", которые участвовали в аварийно-спасательных работах после аварии на шахте. Пятеро были награждены посмертно. Они удостоены наград "за мужество, самоотверженность и высокий...
19 ноября 2010
Из шахты Распадской было извлечено тело ещё одного шахтёра
Сегодня, 6 ноября, из шахты Распадской на поверхность было извлечено тело ещё одного погибшего шахтёра. На данный момент известно, что под землей остается еще 16 тел горняков. Таким образом, официальное число погибших аварии в ночь с 8 на 9 мая составило 75 человек. В ближайшее время тело будет...
6 ноября 2010
В рамках расследования аварии на "Распадской" проведено 1,7 тыс. допросов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин посетил Новокузнецк, где вновь встретился с вдовами и родственниками погибших шахтеров и горноспасателей на шахте " Распадская ". Об этом ИА REGNUM Новости 19 октября сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Он ответил на...
19 октября 2010
На "Распадской" поднято на поверхность тело шестого горняка (Кузбасс)
В ходе работ по ликвидации последствий аварии на шахте " Распадская " в Кемеровской 3 октября обнаружено и поднято на поверхность тело шестого горняка. Об этом 4 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что были найдены...
4 октября 2010
В Кузбассе устанавливают личности пяти горняков, тела которых обнаружены на "Распадской"
2 октября в ходе восстановительных работ на шахте " Распадская " в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Ранее сообщалось об обнаружении четырех тел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ, тела обнаружены в...
3 октября 2010
На "Распадской" найдены тела четырех шахтеров (Кузбасс)
Тела четырех шахтеров, погибших в шахте " Распадская " в Кемеровской области обнаружены в ходе поисковых работ. Тела подняты на поверхность, личности погибших будут установлены в результате специальных экспертиз, которые еще предстоит провести. Трупы шахтеров были обнаружены на пласту номер 7. Это...
2 октября 2010