Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии
Облако пепла от извержения вулкана Гримсвотн достигло Швеции
Облако пепла, выброшенного исландским вулканом Гримсвотн, достигло Швеции. В результате на западном побережье страны в аэропорту Гетеборга отменены около 20 рейсов национальных и иностранных компаний. По данным Евроконтроля, всего 24 мая на западе Европы, в первую очередь, в Великобритании, были...
25 мая 2011
В Исландии закрыт главный аэропорт
Из-за начавшегося извержения вулкана Гримсвотн в Исландии закрыт главный международный аэропорт Рейкьявик-Кефлавик. В радиусе 220 км от вулкана введена зона, запретная для полетов. Вулкан находится на юго-востоке страны и покрыт северо-западной частью ледника Ватнайокулль. По оценкам метеорологов...
22 мая 2011
В Исландии началось извержение вулкана Гримсвотн
В Исландии началось извержение самого активного вулкана страны - Гримсвотн. Извержение сопровождается серией мелких землетрясений. Вулкан находится на юго-востоке страны и покрыт северо-западной частью ледника Ватнайокулль. По оценкам метеорологов, извержение может стать крупным, но вряд ли...
22 мая 2011
Исландцы отмывают вулкан от пепла
В окрестностях исландского вулкана Эйяфьядлайоккуль начали генеральную уборку. После извержения сады, равнины и ледники покрыл толстый слой пепла. Потускнели побережья фьордов и геотермальные курорты, находящиеся вдалеке от горы. Сотрудникам многочисленных отелей и местным жителям помогают...
9 июня 2010
Облако вулканического пепла нарушило авиасообщение в Британии
Из-за облака вулканического пепла из Исландии вновь закрыты аэропорты на севере Англии, в Шотландии и Северной Ирландии. В официальном заявлении Ирландского ведомства авиации отмечается, что активность вулкана и последние прогнозы погоды свидетельствуют об увеличении объемов пепла в воздушном...
17 мая 2010
В Британии из-за вулканического пепла закрыты десять аэропортов
Облака вулканического пепла из Исландии вновь нарушили авиасообщение в британском воздушном пространстве. По информации BBC, закрыты по меньшей мере 10 аэропортов на севере Англии, в Шотландии и Северной Ирландии, включая аэропорт Манчестера. Британские власти выпустили предупреждение о том, что в...
16 мая 2010
В Британии из-за исландского вулкана вновь закроют аэропорты
Вулканическая активность в Исландии может вновь привести к частичному закрытию британского воздушного пространства. Ожидается, что из-за приближения облака вулканического пепла аэропорты на юго-востоке Англии - в том числе Гатвик и Хитроу - могут быть закрыты до вторника. В апреле извержение...
16 мая 2010
Исландский вулкан сорвал концерт Монсеррат Кабалье в Санкт-Петербурге
Концерт выдающейся испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье, который должен был состояться 19 мая в Большом Зале Филармонии в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом ИА REGNUM Новости сегодня, 13 мая, сообщили организаторы концерта. Как пояснили в компании, изменения в гастрольный график артистки были...
13 мая 2010
В Австрии из-за исландского вулкана закрыли аэропорты
Облако пепла от исландского вулкана Эйяфьялайокулль движется в сторону центра Европы. Власти Австрии объявили о закрытии аэропортов. Ночью не будет работать терминал в Вене. Самолеты уже не принимают Мюнхен и Ницца - там отменили десятки рейсов. Не исключено, что в ближайшее время закроют воздушные...
10 мая 2010
Небо над северной Италией вновь открыто для гражданских самолетов
Запрет на полеты гражданских самолетов над территорией северной Италии снят в 16:00 мск. Национальная служба гражданской авиации Италии Enac ввела запрет в ночь на 9 мая из-за ситуации, сложившейся в результате нового извержения исландского вулкана Эйяфьядлаекулль. Между тем, аэропорты трех крупных...
9 мая 2010
900 авиарейсов отменил в Европе Эйяфьятлайокулль
Свыше 900 авиарейсов отменены в Европе из-за облака пепла, распространяющегося из-за извержения вулкана в Исландии. Основная часть отмененных рейсов приходится на Испанию, где были закрыты 19 аэропортов, в том числе Барселона. В Португалии из-за облака вулканического пепла в отменены более 130...
9 мая 2010
Европейские аэропорты вновь закрываются из-за вулканического облака
Облако вулканической пыли вновь угрожает воздушному сообщению в Европе. Так, власти Испании заявили о закрытии девяти аэропортов на территории страны. Кроме того, ожидается закрытие ряда аэропортов на территории Португалии и Франции, сообщило Европейское агентство по контролю на воздушном...
8 мая 2010
Исландцы торгуют вулканическим пеплом
В Исландии бережно собирают в баночки вулканический пепел - и продают в интернете. Популярный интернет-магазин, обычно торгующий продуктами и текстилем, предлагает 160 г пепла примерно за $32. Покупатели уже заказали несколько сотен подобных сувениров. Спрос родил предложение: в магазин позвонили и...
6 мая 2010
Аэропорты Северной Ирландии и Шотландии вновь закрыты
Управление гражданской авиации Великобритании объявило о новом запрете на полеты самолетов над Северной Ирландией и Шотландией. Аэропорты закроются в 10.00 мск среды из-за облака вулканической пыли, образующегося вследствие извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль. Прежний запрет действовал...
5 мая 2010
Облако вулканической пыли снова идет к Европе
Воздушное пространство над Шотландией частично закрыто для полетов в связи с повышенной концентрацией вулканического пепла из Исландии. Ожидается, что в ближайшие часы британские авиационные власти выступят с обновлением по ситуации в воздушном пространстве Соединенного Королевства. Ранее стало...
4 мая 2010
В Ирландии закрывают воздушное сообщение на 6 часов
Власти Ирландии во вторник закрывают воздушное пространство страны для полетов гражданских судов в связи с приближением облака вулканической пыли из Исландии. Запрет вводится с 07.00 по местному времени (10.00 мск) до 13.00 (16.00 мск), сообщил телеканал Sky News. Облако вулканического пепла...
4 мая 2010
Ирландия планирует отменить полеты гражданской авиации
Воздушное пространство Ирландии может быть закрыто 4 мая из-за облака вулканического пепла, которое движется из соседней Исландии, где продолжает извергаться вулкан Эйяфьялайокулль, сообщает Sky News. Окончательное решение об отмене полетов гражданской авиации будет принято завтра утром. Облако...
3 мая 2010
Самолетам в Исландии вновь запретили летать
Главные аэропорты Исландии, возобновившие работу после трехдневного перерыва, сегодня вновь были закрыты для полетов гражданских судов. По заявлению представителя исландского Управления воздушного транспорта, в результате извержения вулкана Эйяфьялайокулль небо над аэропортами недостаточно чистое...
28 апреля 2010
Открыт главный аэропорт Исландии
Главный аэропорт Исландии - "Кеблавик" вновь открылся для полетов гражданских судов после трехдневной приостановки работы во время извержения вулкана Эйяфьялайокулль. В минувшую пятницу ветер начал смещать облако пепла в сторону исландской столицы. В связи с этим было принято решение закрыть...
27 апреля 2010
Правительство РФ может возместить авиакомпаниям убытки, понесенные из-за исландского вулкана
Правительство РФ может возместить российским авиакомпаниям ущерб от проблем с авиасообщением, связанным с извержением вулкана в Исландии. Об этом 26 апреля сообщил вице-премьер Сергей Иванов. "В ближайшее время, мы договорились с Левитиным, что российские авиакомпании посчитают свой ущерб, и как...
26 апреля 2010