Авария на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
Нефть из Мексиканского залива пошла на сувениры
Жители США решили подзаработать на экологической катастрофе в Мексиканском заливе. В Новом Орлеане очень высоким спросом пользуются футболки и бейсболки с лозунгами против компании British Petroleum и призывами сохранить побережье. Стоит такая маечка $16 за штуку. Также на прилавках появились...
13 июля 2010
BP установила новую заглушку на аварийной скважине
Британская нефтяная компания BP установила новую заглушку на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Следующим шагом станет проведение тестов для того, чтобы удостовериться, что нефть больше не вытекает из скважины, передает BBC. Напомним, 20 апреля на нефтяной платформе в Мексиканском заливе...
13 июля 2010
Минюст США допрашивает свидетелей в рамках расследования причин аварии в Мексиканском заливе
Минюст США допрашивает свидетелей в рамках проводимого им расследования причин аварии на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе. "Мы сейчас находимся в процессе сбора документов, бесед со свидетелями... Есть целый ряд организаций и людей, имеющих отношение к расследованию", - указал...
11 июля 2010
В Мексиканском заливе началась замена заглушки на аварийной скважине
Специалисты начали операцию по замене заглушки на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Предположительно, работы продлятся от 4 до 7 дней. В настоящее время подводные роботы подготавливают демонтаж старой заглушки. После того как она будет снята и до момента, когда ее место займет специально...
10 июля 2010
Чингиз Велиев: British Petroleum будет делать на Каспии то, что ей запрещено в Мексиканском заливе?
Неожиданный однодневный визит исполнительного директора British Petroleum (ВР) Тони Хейворда в Баку, где он встретился с высшим руководством Азербайджана, вызвал много толков. Встреча проходила при закрытых дверях. Собравшимся журналистам пришлось довольствоваться исключительно официальной...
7 июля 2010
British Petroleum уходит из Азербайджана и Казахстана?
6 июля в Азербайджан прибыл с однодневным рабочим визитом президент британской нефтяной компании British Petroleum ( BP ) Тони Хейворд. Об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan. Согласно программе визита, Хейворд должен провести встречи с руководством страны, Госнефтекомпании...
6 июля 2010
Сечин выдал кадровые тайны British Petroleum?
Вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил о скорой отставке главы British Petroleum Тони Хейворда. По его словам, последний намерен представить российским партнерам своего преемника. В свою очередь представитель британской компании Шейла Вильямс опровергла эту информацию, заявив, что Тони Хейворд, который...
28 июня 2010
Белый дом назвал ошибкой посещение главой British Petroleum парусной регаты
Глава администрации Белого дома Эммануэль Рам подверг критике присутствие на соревнованиях по парусному спорту в Британии исполнительного директора British Petroleum Тони Хейворда, который не может справиться с нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе. "Это очередная ошибка Хейворда", - сказал...
20 июня 2010
Россия готова оказать США помощь в ликвидации последствий катастрофы в Мексиканском заливе
Россия готова оказать США любую помощь в ликвидации последствий катастрофы в Мексиканском заливе. Об этом сообщил глава делегации РФ на совещании министров энергетики стран и территорий, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ( АТЭС ), заместитель министра...
19 июня 2010
Катастрофа в Мексиканском заливе повысит интерес к атомной энергетике: эксперты
Президент США Барак Обама в своем обращении к нации заявил, что после разлива нефти в Мексиканском заливе Соединенные Штаты должны снизить свою зависимость от углеводородных источников энергии. "Изначально, если рассматривать ситуацию до 20 апреля, когда произошла трагедия, стратегия у американцев...
17 июня 2010
Эколог: Нефть Мексиканского залива может попасть в течение Гольфстрим
Существует серьезная вероятность того, что нефть из утечки с нефтяной платформы в Мексиканском заливе может попасть в Атлантический океан и в течение Гольфстрим. Об этом сегодня, 3 июня, эстонский специалист в области экологии, доктор наук Юри Мартин сообщил в интервью эстонскому радио. По его...
3 июня 2010
Утечка нефти в Мексиканском заливе продлится до конца лета
Нефть из поврежденной скважины на дне Мексиканского залива будет продолжать вытекать до августа, заявила советник президента США по энергетики Кэрол Браунер. Американские власти готовятся к худшему, добавила она. Между тем сам Барак Обама назвал "душераздирающим" сообщение о том, что последняя...
30 мая 2010
British Petroleum выплатила $3,5 млн по искам о возмещении убытков
Компания British Petroleum выплатила 3,5 миллионов долларов по искам о возмещении убытков из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. Такую цифру привел руководитель вашингтонского подразделения нефтяной компании Дэвид Нэйджел. По его словам, концерн получил в общей сложности 4,7 тысяч исков с...
11 мая 2010
Нефтяное пятно в Мексиканском заливе будут удалять с помощью химикатов (США)
Компания British Petroleum приступила к новой попытке очистки воды Мексиканского залива от нефтяного пятна с помощью химикатов. Речь идет о так называемых дисперсантах, обеспечивающих распад нефти на мелкие частицы с их последующим рассеиванием в воде. Представитель BP сообщил, что компания...
10 мая 2010
Нефть с буровой платформы достигла побережья Алабамы?
На побережье Алабамы в США обнаружены капли нефти. Береговая охрана США полагает, что липкие черные шарики, обнаруженные на побережье Алабамы, это частицы нефти, которые принесло течением со стороны затонувшей в Мексиканском заливе буровой платформы. Сейчас специалисты проводят тесты, чтобы узнать...
9 мая 2010
Ученый: Авария в Мексиканском заливе произошла из-за пузыря метана
Причиной взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, в результате которого произошла утечка нефти, стал пузырь метана, поднявшийся из скважины. Об этом заявил Associated Press профессор калифорнийского университета в Беркли Роберт Би. По его версии, пузырь метана возник на...
8 мая 2010
В Мексиканском заливе блокирован один из разрывов на нефтяной скважине
Компании British Petroleum удалось перекрыть самый малый из трех разрывов на нефтяной скважине в Мексиканском заливе в США. Нефть продолжает вытекать из скважины со скоростью примерно 800 тыс. литров в сутки, однако представители компании сообщили, что с двумя остающимися разрывами будет легче...
6 мая 2010
США: нефтяное пятно может достигнуть берегов Майами
Нефтяное пятно, образовавшееся в результате аварии на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе США, может достигнуть берегов Майами (штат Флорида) или даже барьерных островов Северной Каролины. Так считает океанолог Университета Южной Флориды Роберт Вейсберг. Свое предположение он основывает...
5 мая 2010
Добыча нефти в водах США может возобновиться после доклада МВД
Решение о возобновлении нефтедобычи в прибрежных водах США президент Барак Обама сможет принять лишь после получения доклада министерства внутренних дел с результатами расследования причин катастрофы в Мексиканском заливе, сообщил на пресс-брифинге во вторник официальный представитель Белого дома...
5 мая 2010
Авария в Мексиканском заливе серьезно подпортила репутацию BP
Компания British Petroleum выделила $ 32 млрд. на ликвидацию последствий аварии в Мексиканском заливе, ответственность за которую полностью взяла на себя, сообщает Associated Press. Судебные иски, штрафы, а в дальнейшем и восстановление репутации, безусловно, обойдутся компании еще в миллиарды...
4 мая 2010