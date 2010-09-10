Снос поселка Речник
По факту возгорания автомобиля в московском поселке "Речник" проводится проверка
Милиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля в московском поселке "Речник". Как сообщил начальник отдела внутренних дел по району Крылатское Михаил Фролов, в ОВД поступило только одно заявление. В пресс-службе "Речника" заявили, что утром 10 сентября на одном из участков загорелись две...
10 сентября 2010
"Реальным садоводам" из Речника предоставят землю в Подмосковье
Для "реальных садоводов" из Речника власти Москвы могут выделить участки в Подмосковье Для тех, кто что-то выращивал на своих участках, "власть должна предоставить в Подмосковье, на небольшом расстоянии от города, участки земли с соответствующей компенсацией, чтобы люди могли продолжать заниматься...
7 апреля 2010
Дмитрий Медведев поручил органам исполнительной власти урегулировать ситуацию в "Речнике"
26 февраля определилась дальнейшая судьба московского поселка "Речник": утверждён перечень поручений президента РФ Дмитрия Медведева, которые сделаны на основе предложений, представленных Генпрокуратурой и Контрольным управлением президента. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости в...
27 февраля 2010
В центре Москвы митинговали защитники "Речника"
13 февраля в Москве на Чистопрудном бульваре состоялась акция солидарности с жителями поселка "Речник" и за отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы движения "Московский совет", московские власти пытались помешать проведению акции...
15 февраля 2010
Оценкой ситуации вокруг Речника занялась Генпрокуратура
В Генеральной прокуратуре Россиии создана рабочая группа по оценке ситуации вокруг исполнения судебных решений по сносу строений на территории поселка Речник в Москве. В рамках деятельности группы будут тщательно изучены вопросы, связанные с соблюдением прав граждан. Прорабатывается также вопрос о...
6 февраля 2010
"Справедливая Россия": Поручение Медведева по Речнику - это намек Лужкову
Поручением Генпрокуратуре проверить соблюдение прав собственников участков и домов в Речнике президент РФ Дмитрий Медведев посылает недвусмысленный сигнал мэру Москвы Юрию Лужкову, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе РФ Николай Левичев. Как передает...
5 февраля 2010
С Речником разберется Генпрокуратура РФ
Генпрокуратура РФ проверит соблюдение прав граждан, владеющих земельными участками и строениями на отдельных территориях в Москве, в т.ч. на территории поселка Речник. Соответствующее поручение дал президент России Дмитрий Медведев. Кроме этого, он поручил проверить обоснованность ранее принятых...
5 февраля 2010
Жители Речника подали иск к Лужкову на 100 млрд рублей
Жители поселка Речник, где московские власти сносят дома, подали в Кунцевский суд столицы иск на 100 млрд рублей к мэру города Юрию Лужкову. Люди требуют взыскать компенсацию материального и морального ущерба от действий в поселке, передают "Вести". Также же стало известно, что Кунцевский суд...
4 февраля 2010
Префектура САО Москвы проверит законность застройки поселка "Сокол"
Префект Северного округа Москвы Олег Митволь обратился в прокуратуру САО с просьбой провести проверку на предмет законности строительства новых домов на территории природного комплекса "Поселок Сокол". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-центре префектуры Северного округа...
3 февраля 2010
Карамышевской набережной пообещали участь Речника
Мэр Москвы Юрий Лужков в программе "Лицом к городу" на ТВЦ пообещал добиться сноса элитных домов на Карамышевской набережной. По его словам, суд уже признал эти постройки незаконными. Мэр отметил, что эти здания стоят "на незаконной земле", и власти Москвы приложат все усилия, чтобы судебные...
3 февраля 2010
Жители Речника забаррикадировали въезд в поселок
1 февраля около 6 утра жители поселка "Речник" блокировали въезды в поселок, поставив на двух дорогах около 20 легковых машин. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы движения "Левый фронт", жители приняли решение заблокировать дороги после того, как ночью...
1 февраля 2010
Жители заблокировали въезды в Речник
1 февраля жители московского поселка Речник заблокировали оба въезда в поселок: они не намерены пропускать строительную технику и судебных приставов. В акции также участвуют представители организаций, поддерживающих жителей Речника. Представитель инициативной группы сказал, что жители опасаются...
1 февраля 2010
Жители Речника устроили автопробег протеста в центре Москвы
Жители Речника устроили автопробег по центру Москвы, протестуя против сноса домов в поселке. Как сообщили корреспонденту ИА "REGNUM" в пресс-службе партии "Яблоко", колонна из 40 автомобилей перекрыла дорогу на Тверской улице. Затем протестующие направились к Совету Федерации и зданию...
29 января 2010
Лужков хочет лишить дома министра и олигарха
Живейший отклик вызвало заявление мэра Москвы Юрия Лужкова о планах сноса элитного поселка "Остров фантазий" после ликвидации Речника. Как оказалось, недвижимостью там владеют, в частности, министр промышленности РФ Виктор Христенко и известнейший олигарх Умар Джабраилов. Христенко заявил, что...
29 января 2010
28 января ФСПП намерена снести еще 4 дома в Речнике
ФССП России продолжает работу по исполнению судебных решений направленных на снос незаконно возведенных строений на территории садового некоммерческого партнерства "Речник" - так в ведомстве комментируют снос поселка. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы ФССП, 28...
28 января 2010
Столичные власти проверят соседний с Речником поселок на предмет соблюдения законодательства
28 января началась вторая неделя обороны поселка Речник. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы движения "Левый фронт", с утра жители домов, которые планируют снести московские власти, готовятся к приходу судебных приставов. Жители намерены не пускать в дом судебных...
28 января 2010
Снос Речника продолжен, несмотря на обещание главы управы
Сегодня, 26 января, продолжился снос домов в поселке Речник на западе Москвы. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы движения "Левый фронт", это происходит вопреки обещаниям, которые накануне были даны главой управы "Крылатское" Никитиным о том, что ближайшие...
26 января 2010
Власти Москвы должны предоставить временное жилье для жителей Речника - депутат Госдумы
Властям Москвы необходимо было продумать вопросы предоставления временного жилья и необходимых условий для тех, кто лишились своих домов в поселке Речник, заявил председатель комиссии по защите прав собственников и нанимателей жилья, член комитета Государственной думы РФ по экономической политике и...
26 января 2010
В сносимом поселке Речник возник пожар
Утром 26 января в московском Крылатском в посёлке Речник загорелся дом, который начали сносить в конце минувшей недели. Общая площадь пожара в полуразрушенном доме составляет 50 кв. м. На месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, но не исключается...
26 января 2010
"Единая Россия" критикует единоросса Лужкова за Речник
Заявлениями о законности сноса домов в поселке Речник мэр Москвы Юрий Лужков позорит партию "Единая Россия", считает депутат Государственной думы РФ Андрей Макаров ("Единая Россия"). Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 25 января на заседании трех политических клубов партии Макаров заявил...
25 января 2010