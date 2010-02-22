Землетрясение в Гаити
На Гаити снова произошло землетрясение
Сегодня, 22 февраля, на Гаити произошло новое землетрясение. На этот раз магнитуда толчков не превышала 4,7 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет, передаёт РСН. Напомним, как раанее сообщало ИА REGNUM Новости, мощнейшее землетрясение на Гаити произошло 12 января. По последним данным...
22 февраля 2010
Спасенный на Гаити человек провел под руинами 27 дней
Найден живой человек, 27 дней пролежавший под руинами здания, разрушенного землетрясением на Гаити. 28-летнего Эвана Мунси нашли родственники и доставили в полевой госпиталь. По словам Мунси, кто-то давал ему воду, пока он лежал под обломками. У него сильное обезвоживание, отмечает CNN. Мощнейшее...
9 февраля 2010
Подтверждена гибель 84 сотрудников ООН во время землетрясения на Гаити
Число погибших сотрудников ООН на Гаити в результате землетрясения возросло до 84 человек. Как 30 января передает радио "Маяк", ранее генеральный секретарь Пан Ги Мун подтверждал гибель 83. Вместе с тем, сократилось число пропавших без вести: если 27 января их было 32, то на утро 29 января осталось...
30 января 2010
CNN: На Гаити торгуют детьми
В пострадавшем от сильнейшего землетрясения городе Порт-о-Пренсе орудуют мародёры. Чтобы заработать хоть какие-то деньги на билет из Гаити, люди идут на всё. В телекомпании CNN утверждают, что в республике даже началась торговля детьми. Сиротами стали тысячи детей, у них нет ни документов, ни...
28 января 2010
Спасен гаитянин, две недели пролежавший под завалами
Военные США вытащили из-под обломков в Порт-о-Пренсе (Гаити) мужчину. Несмотря на перелом ноги, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Спасенный провел под завалами почти две недели, и то, что ему удалось выжить, спасатели называют настоящим чудом. Поисковая операция на Гаити уже...
27 января 2010
Эстонский спасатель возвращается из Гаити
В рамках завершения поисково-спасательных работ на Гаити единственный эстонский спасатель Герт Тэдер, входивший в состав международных сил ООН, возвращается на родину. Об этом ИА REGNUM Новости сегодня, 25 января, сообщили в Спасательном департаменте Эстонии, отметив, что всего на Гаити были...
25 января 2010
Семилетний британец перечислит в фонд помощи Гаити более $105 тыс.
7-летний британец устроил благотворительную акцию в помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. За велосипедным заездом Чарли Симпсона можно было наблюдать в интернете. Освещением пробега и сбором пожертвований во всемирной паутине занялась его мама. "Я увидел репортажи из зоны бедствия, и мне...
25 января 2010
Число погибших в результате землетрясения на Гаити превысило 150 тыс. человек
Число жертв землетрясения, которое произошло на Гаити 13 января, только в столице страны - Порт-о-Пренсе - превысило 150 тысяч человек. Как 24 января передают "Вести", об этом заявила министр информации островного государства Мари-Лоранс Жослин Ласег. В этой цифре отражено только число погибших...
24 января 2010
На Гаити под обломками здания найден выживший мужчина
Французские спасатели нашли под завалами на Гаити живого человека. Как 24 января передает "Русская служба новостей", под обломками обрушившегося магазина мужчина провел 11 дней. Гаитянин сумел выжить под завалами, потому что он оказался в полости, образованной упавшими конструкциями, и у него был...
24 января 2010
ООН приняла резолюцию о ситуации на Гаити
Генеральная ассамблея ООН призвала международное сообщество оказать помощь пострадавшему от разрушительного землетрясения Гаити. Соответствующую резолюцию Генассамблея приняла 22 января. Члены Ассамблеи выразили солидарность с народом и правительством Гаити, а также со всеми государствами-членами...
22 января 2010
Беднейшая страна мира решила помочь Гаити
Власти Буркина-Фасо решили выделить 152 тысячи евро для пострадавших от разрушительного землетрясения на Гаити. Эта западноафриканская республика - одна из беднейших стран мира, выживающая в значительной степени благодаря иностранной помощи. Решение помочь гаитянам приняло правительство...
22 января 2010
Армения выделит $100 тыс в помощь Гаити
Правительство Армении выделит $100 тыс. для оказания помощи населению Гаити, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Об этом на заседании правительства заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, в свою очередь...
21 января 2010
США не пропускают на Гаити российский гуманитарный груз
Российский Ил-76 с гуманитарным грузом для Гаити более суток не может вылететь из Венесуэлы. Американские военные, взявшие под контроль аэропорт Порт-о-Пренса, не дают ему необходимого разрешения. На борту Ил-76 МЧС России находятся медикаменты, продовольствие и продукты первой необходимости для...
21 января 2010
Авиалайнер вице-президента Боливии столкнулся с российским Ил-76
Лидер Венесуэлы Уго Чавес сообщил об инциденте, произошедшем в международном аэропорту Майкетия. По его словам, в ночь на 18 января в аэропорту столицы Венесуэлы приземлился самолет вице-президента Боливии Альваро Гарсии, возвращавшегося с Гаити. Во время рулежки по летному полю аэропорта у...
21 января 2010
Новое сильное землетрясение произошло на Гаити
Новое сильное землетрясение произошло на Гаити. По данным геологической службы США, мощность подземных толков составила 6,1 баллов. Напомним, два подземных толчка магнитудой 7 и 5,9 произошли один за другим у побережья Гаити 12 января 2010 года. В результате стихии, по разным оценкам, погибли от 50...
20 января 2010
Союз студенческих землячеств Москвы собирает средства для помощи студентам Гаити
Союз студенческих землячеств Москвы (ССЗ) начал сбор средств для студентов с Гаити. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы, о этом заявил председатель ССЗ Кантемир Хуртаев. "Мы не можем остаться безучастными в...
20 января 2010
Франция: США оккупировали Гаити
Официальный Париж обвинил США в оккупации Гаити, попросив при этом ООН уточнить роль американских военных, наводнивших эту страну под предлогом оказания помощи после разрушительного землетрясения. Как пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на госсекретаря по делам сотрудничества и...
19 января 2010
Жители Литвы жертвуют деньги пострадавшим в землетрясении на Гаити
За трое суток население Литвы перевело на специальный счет пострадавшим от землетрясения на Гаити 71 тыс. литов (почти 21 тыс. евро). Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 18 января, в общественной организации Gelbėkit vaikus (отделение международной организации Save the Children), которая...
18 января 2010
На Гаити обнаружено тело российского профессора
Российские спасатели обнаружили тело гражданина России профессора Николая Сухомлина, который погиб во время землетрясения в Гаити. Тело Сухомлина было опознано его супругой Флор, гражданкой Доминиканской Республики. Для установления судьбы Николая Сухомлина консульство России в Венесуэле...
18 января 2010
Госсекретарь США прибыла на Гаити
Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла на Гаити, чтобы на месте проанализировать масштабы разрушений после сильнейшего землетрясения. Вместе с ней приехали и другие высокопоставленные американские политики, сообщают "Вести". Глава дипломатического ведомства США проведет переговоры с президентом...
17 января 2010