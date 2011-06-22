Пожар и взрывы на военном складе в Ульяновске
В Ульяновске возобновилась утилизация артиллерийских снарядов
С 21 июня на подрывной площадке в Чердаклинском районе Ульяновской области, а также на территории Арсенала возобновлены работы по подрыву боеприпасов, обнаруженных при разминировании зоны ЧС. Все работы проводят профессионально подготовленные группы разминирования. Проведенными подготовительными...
22 июня 2011
Суд оправдал подполковника, обвиняемого в гибели военнослужащих в Ульяновске
Газета "Коммерсантъ" №204 (4504) от 2 ноября 2010 г. опубликовала материал под названием "Подполковник за саперов не ответчик". "В Ульяновском гарнизонном военном суде оправдательным приговором закончился процесс по уголовному делу замкомандира в/ч №63494 подполковника Евгения Шведа, обвиняемого в...
3 ноября 2010
В Ульяновской области снизят мощность подрывных работ при утилизации боеприпасов
Комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Ульяновской области Сергея Морозова приняла решение о снижении мощности подрывных работ в Чердаклинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. 13 октября прошло...
14 октября 2010
В Ульяновске началось рассмотрение дела о взрыве на складе боеприпасов
В Ульяновском гарнизонном военном суде началось судебное следствие по уголовному делу по взрыву снарядов ФГУП "31 Арсенал" ВМФ в ноябре прошлого года. На скамье обвиняемых - заместитель командира войсковой части 63494. Ему предъявлены обвинения по статье "халатность, повлекшая по неосторожности...
6 октября 2010
Для передачи поселка Арсенал на баланс мэрии Ульяновска создадут рабочую группу
Для передачи поселка Арсенал на баланс мэрии Ульяновска будет создана рабочая группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе мэрии Ульяновска. 26 августа губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Ульяновска Александр Пинков проверили готовность к предстоящему...
30 августа 2010
В Ульяновской области в результате взрывов пострадали два военнослужащих
В Ульяновской области на полигоне Арсенале ВМФ произошло ЧП. По предварительным данным в результате взрывов пострадало два военнослужащих. ЧП, в результате которого пострадали два сапера, произошло 30 июня на полигоне в Чердаклинском районе Ульяновской области. Одного раненого доставили в областную...
1 июля 2010
В Ульяновске началась утилизация артиллерийских боеприпасов
С сегодняшнего дня, 16 июня начинаются работы по утилизации артиллерийских боеприпасов методом подрыва в Чердаклинском районе Ульяновской области и на территории ФГУП "Арсенал" в Заволжском районе г. Ульяновска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ульяновской...
16 июня 2010
Жителям Ульяновска начали возмещать ущерб от взрывов на военном складе
Заволжский районный суд Ульяновска удовлетворил больше 30 исков из 70, которые подали граждане, пострадавшие от взрывов на 31-м арсенале ВМФ 13 ноября прошлого года. Суд присудил пострадавшим более 1,5 млн руб. возмещения материального ущерба (700 тыс. руб. из них уже выплачено), однако в...
9 апреля 2010
Мэрия Ульяновска подала в суд на Минобороны
Мэрия Ульяновска подала в суд на Минобороны РФ в надежде получить компенсацию за расходы в результате взрывов и пожара на ФГУП "Арсенал 31", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе мэрии Ульяновска. Из городского и ульяновского областного бюджета 50 млн рублей в общей сложности...
11 марта 2010
Ситуация на ФГУП "Арсенал 31" остается на контроле руководства Ульяновской области
Вопросы трудоустройства ульяновцев, уволенных из ФГУП "Арсенал 31", находятся на контроле Ульяновской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. По словам начальника Заволжского районного отдела ОГУ ЦЗН г. Ульяновска Александра Агеева...
29 января 2010
На восстановление жилфонда военного городка в Ульяновске выделят средства
Министерство обороны Российской Федерации намерено передать жилищный фонд, расположенный на территории закрытого военного городка "31 Арсенал", в собственность муниципального образования "город Ульяновск", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской...
27 января 2010
В ульяновском жилом фонде восстановительные работы после ЧС близки к завершению
В Ульяновске после ЧС восстановительные работы в жилом фонде, находящемся за территорией военного городка, близятся к завершению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. В настоящее время устраняются замечания по обращениям граждан. Выполнено...
30 декабря 2009
Малоимущим семьям, пострадавшим в результате ЧС в Ульяновске, оказана материальная помощь
Малоимущим семьям, пострадавшим в результате ЧС на арсенале в Ульяновске, оказана материальная помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. 28 декабря состоялась встреча депутата Госдумы РФ Григория Балыхина с гражданами, пострадавшими в...
28 декабря 2009
Из бюджета Ульяновской области выделят допсредства на ликвидацию последствий ЧС в Ульяновске
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился выделить из областного бюджета дополнительные средства на ликвидацию последствий ЧС на 31 Арсенале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Впервые за последние тридцать лет город...
21 декабря 2009
В Ульяновской области окажут помощь семье погибшей сотрудницы арсенала
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил оказать необходимую помощь семье Екатерины Кангиной, умершей в результате травм, полученных во время пожара на "31-ом Арсенале", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. По поручению...
14 декабря 2009
Пострадавшим в результате ЧП в Ульяновске продолжают оказывать материальную помощь
Пострадавшим в результате аварии на ФГУП "Арсенал" в Ульяновске продолжает оказываться материальная помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. По словам Министра труда и социального развития Ульяновской области Анатолия Васильева, в...
9 декабря 2009
В Ульяновске 21 декабря планируют завершить восстановительные работы в домах, пострадавших при ЧС
В Ульяновске 21 декабря планируется завершить все восстановительные работы в жилых домах, пострадавших в результате ЧС на Арсенале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. К 21 декабря будут завершены ремонт кровель 18 домов и восстановление...
8 декабря 2009
В Ульяновске обсудили вопросы вывода военных складов за пределы города
Ремонт кровли на десяти домах по улице Академика Павлова в Ульяновске планируется завершить в течение трёх недель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Об этом 1 декабря в ходе посещения этих домов, пострадавших в результате ЧП на Арсенале...
1 декабря 2009
Материальный ущерб от ЧП в Ульяновске превышает 60 млн рублей
Военными следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ продолжается расследование уголовного дела по факту взрывов в ФГУП "31 арсенал ВМФ" на территории воинской части в городе Ульяновске, произошедших 13 ноября 2009 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в...
1 декабря 2009
451 многоквартирный дом, пострадавший в результате ЧП в Ульяновске, восстановлен
451 многоквартирный дом, пострадавший в результате ЧС на ФГУП "31-Арсенал" в Ульяновске, восстановлен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Напомним, восстановительные работы ведутся силами коммунальных служб и жителей Ульяновской области в...
26 ноября 2009