"Дело Чичваркина"
Уголовное преследование Чичваркина прекращено
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина. По словам адвоката Чичваркина Юрия Гервиса, ему вручили копию постановления о прекращении дела против его подзащитного. Напомним, в отношении Чичваркина было возбуждено дело по факту...
24 января 2011
Эксперты не нашли следов насильственной смерти матери Чичваркина
По результатам экспертизы, смерть 60-летней Людмилы Чичваркиной - матери Евгения Чичваркина - не была насильственной, передает "Эхо Москвы". Тело Людмилы Чичваркиной было обнаружено 3 апреля в ее квартире на Ленинском проспекте в Москве. По данным следствия, женщина получила черепно-мозговую травму...
7 апреля 2010
Чичваркин: Смерть матери не была несчастным случаем
Евгений Чичваркин - экс-глава " Евросети " - не приедет на похороны матери в Россию. Кроме того, он считает, что смерть не была несчастным случаем, ее убили, передает РСН. Вместе с тем опальный бизнесмен подчеркнул, что никого не обвиняет, т.к. у него нет на это оснований, однако у него есть...
5 апреля 2010
Чичваркин объяснил суду Вестминстера мотивы своего преследования
Экс-совладелец компании " Евросеть " Евгений Чичваркин, экстрадиции которого из Великобритании в Россию добивается Генпрокуратура РФ, направил т.н. защитное заявление в магистратский суд Вестминстера, где будет рассматриваться этот вопрос. По данным "Коммерсанта", в заявлении Чичваркин указал, что...
17 ноября 2009
МВД РФ проверит заявления Чичваркина о "крышевании"
МВД России проверит все заявления, сделанные в рамках уголовного дела в отношении экс-владельца " Евросети " Евгения Чичваркина. Так прокомментировал журналистам замглавы МВД Евгений Школов информацию ряда СМИ о том, что в управлении "К" МВД РФ проходит проверка в связи с заявлением Чичваркина о...
1 октября 2009
Лондонский суд отложил слушания по экстрадиции Чичваркина
Вестминстерский суд Лондона отложил на 1 декабря слушания о выдаче России экс-главы " Евросети " Евгения Чичваркина. Тем самым суд пошел на встречу просьбе адвокатов бизнесмена, которые в ходе предварительных слушаний 22 сентября заявили, что еще не готовы к проведению слушаний. Рагее...
23 сентября 2009
Лондон решит судьбу Чичваркина
22 сентября экс-совладелец " Евросети " Евгений Чичваркин предстанет перед Вестминтерским судом Лондона, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции по ордеру Интерпола и запросу Генпрокуратуры РФ, передают "Вести". Ордер на арест Чичваркина был выдан Вестминстерским судом 27 августа на основании...
22 сентября 2009
Чичваркин уверен, что в России его убьют
Экс-владелец " Евросети ", скрывающийся от российского правосудия в Великобритании, уверен, что на родине в случае экстрадиции его ждет смерть "Постараются меня убить в тюрьме, я знаю, а желательно по дороге туда", - заявил 35-летний Евгений Чичваркин в интервью New Times. По словам бизнесмена, его...
21 сентября 2009
Чичваркина освободили под залог в $166 тыс.
Стала известна сумма залога, полученная за освобождение российского предпринимателя Евгения Чичваркина. Речь идет о 100 тыс. фунтов стерлингов ($166 тыс.). Как пишет "Коммерсант", эту информацию раскрыл Магистратский суд Вестминстера, выдавший санкцию на арест экс-совладельца " Евросети ". О том...
11 сентября 2009
Чичваркина арестовали и выпустили под залог
7 сентября Евгений Чичваркин - экс-владелец " Евросети " - был арестован в Лондоне и предстал перед Вестминстерским судом, затем был выпущен под залог до начала слушаний. Об этом 10 сентября на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко. По его данным, слушания...
10 сентября 2009
Доказана причастность сотрудников "Евросети" к грабежам, похищению, истязанию
В отношении сотрудников компании " Евросеть " завершены следственные действия, сообщили ИА REGNUM Новости 4 сентября в пресс-службе СКП РФ. Главным следственным управлением Следственного комитета при РФ завершены следственные действия в отношении сотрудников компании "Евросеть" Бориса Левина...
4 сентября 2009
Лондон подтвердил факт выдачи ордера на арест Евгения Чичваркина
Британский суд выдал ордер на арест экс-совладельца " Евросети " Евгения Чичваркина, но предприниматель, разыскиваемый Россией по обвинению в похищении человека и вымогательстве, пока не задержан. По данным Reuters, согласно существующей в Великобритании процедуре, если глава МВД дает ход...
4 сентября 2009
В Великобритании выдан орден на арест Евгения Чичваркина
Ордер на арест бывшего совладельца компании " Евросеть " Евгения Чичваркина выдан в Великобритании. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ. Как отметили в комитете, сотрудникам компании "Евросеть" Борису Левину, Андрею...
3 сентября 2009
Обвинение в отношении Евгения Чичваркина переквалифицировано
Обвинение в отношении бывшего совладельца компании " Евросеть " Евгения Чичваркина переквалифицировано с организации похищения человека на пособничество в совершении преступления. Как передает " Российская газета ", следствие обнаружило новые детали, согласно которым в отношении бывшего...
20 июля 2009
Борис Титов: Чичваркин пострадал от "лейтенантского рейдерства"
Глава общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов 10 июля выступил на форуме "Селигер -2009". Отвечая на вопрос одного из участников о том, стоит ли молодым предпринимателям заниматься политикой, Титов рассказал о своем опыте создания проекта "Деловая Россия" и партии "Правое дело"...
10 июля 2009
Стартовала процедура экстрадиции Чичваркина
Генпрокуратура России начала процедуру экстрадиции из Великобритании экс-совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина. В Генпрокуратуре РФ уже побывали представители правоохранительных органов Великобритании. Они согласовали перечень документов, необходимых для рассмотрения в Великобритании запроса об...
17 июня 2009
Разыскиваемый Интерполом Чичваркин посетил лондонский театр
Евгений Чичваркин - экс-владелец компании " Евросеть ", объявленный в международный розыск, 7 июня посетил лондонский королевский театр Covent Garden. В настоящее время Интерпол ждет от британских властей подтверждения того, что бизнесмен находится на территории Соединенного Королевства, передает...
8 июня 2009
Адвокат Чичваркина обратился за помощью к генпрокурору
Защита Евгения Чичваркина - экс-совладельца " Евросети ", который объявлен в розыск по обвинению в похищении человека, направила жалобу генпрокурору РФ Юрию Чайке, указав на нарушения в ходе следствия, и попросила его взять дело под личный контроль, сообщает GZT. Адвокат Владимир Жеребенков...
19 марта 2009
Чичваркин не просил политического убежища в Великобритании
Бизнесмен Евгений Чичваркин не просил политического убежища в Великобритании, где он в настоящий момент находится. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил его адвокат Владимир Жеребёнков. Как уже сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура России направила в центральное бюро Интерпола поручение об...
11 марта 2009
Чичваркин объявлен в международный розыск
Генпрокуратура России направила в центральное бюро Интерпола поручение об объявлении экс-совладельца " Евросети " Евгения Чичваркина в международный розыск. По данным представителя Генпрокуратуры Марины Гридневой, в настоящее время принимаются меры по его поиску с целью выдачи России для...
11 марта 2009