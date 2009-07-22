Катастрофа самолета Тегеран - Ереван
Семьям погибших в авиакатастрофе в Иране стали выдавать страховые выплаты
Готова соответствующая нормативная база для начала выдачи страховых выплат близким погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, совершавшего рейс Тегеран-Ереван. Глава ереванского Caspian Airlines Армен Давудян сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости, что каждой семье...
22 июля 2009
Армяне - родные и близкие жертв авиакатастрофы в Иране устроили акцию протеста
По информации сети "Вестник иранских армян", близкие и родственники погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154, выполнявшего рейс Тегеран-Ереван, направили авиакомпании Caspian Airlines и иранским властям резолюцию, состоящую из 14 пунктов. Накануне документ был передан ответственным лицам компании...
22 июля 2009
В Армении проходит панихида по погибшим в крушении Ту-154
Католикос Всех Армян Гарегин II проводит заупокойную службу по пассажирам и членам экипажа рейса Тегеран-Ереван, погибшим 15 июля при крушении самолета Ту-154 в районе Тегерана. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, на заупокойную службу в резиденцию католикоса, монастырь Эчмиадзин, прибыли...
18 июля 2009
Эксперт: Причиной авиакатастрофы в Иране могло стать сочетание нескольких отказов оборудования и органов управления самолетом
"Несмотря на то, что из трех найденных на месте падения Ту-154М "черных ящиков" два сильно повреждены, эксперты надеются извлечь из них полезную и важную для их работы информацию", - заявил 17 июля в интервью ИА REGNUM Новости Валерий Шелковников, президент консультативно-аналитического агентства...
17 июля 2009
Турция выразила соболезнования Армении и Ирану
Президент Турции Абдулла Гюль направил соболезнования президентам Армении и Ирана Сержу Саргсяну и Махмуду Ахмадинежаду в связи с катастрофой самолета Ту-154 рейса Тегеран-Ереван. Об этом сообщает агентство NEWS.am со ссылкой на турецкий портал Haber7. 15 июля на территории Ирана в 11:33 по...
17 июля 2009
Пассажир потерпевшего в Иране крушение самолета Ту-154 чудом спасся
44-летний гражданин Армении Арутюн Хлгатян, находившийся в Иране с деловой поездкой, чудом спасся, не успев сесть на разбившийся накануне самолет рейса Тегеран- Ереван, сообщает "Информационная сеть армян Ирана". Хлгатян вечером накануне авиакатастрофы участвовал в праздничном мероприятии в поселке...
16 июля 2009
Президент Нагорного Карабаха выразил соболезнование президентам Армении и Ирана
В связи с крушением авиалайнера, осуществлявшего рейс Тегеран-Ереван, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян направил телеграммы соболезнования президенту Армении Сержу Саргсяну и президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. "Многоуважаемый Серж Азатович! В Арцахе с болью и сожалением восприняли весть...
16 июля 2009
Разбившийся в Иране самолет проверяли в Минводах
Потерпевший крушение в Иране самолет Ту-154 компании Caspian Airlines месяц назад прошел техническое обследование в Минводах. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом 16 июля заявила пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Нелли Черчинян. Следовательно...
16 июля 2009
В Армении отслужат панихиду по жертвам катастрофы самолета Ту-154
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 18 июля в 11.00 Католикос Всех Армян Гарегин Второй отслужит панихиду по жертвам катастрофы самолета Тегеран-Ереван. Как ранее сообщали ИА REGNUM Новости, пассажирский Ту-154 разбился 15 июля в Иране. Он летел из Тегерана в Ереван. На борту было 153 пассажира и...
16 июля 2009
США ищут своих граждан среди жертв авиакатастрофы в Иране
США выразили соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Иране. Государственный департамент ведет интенсивные работы с посольством в Ереване и с представителями США в Иране, а именно с посольством Швейцарии, с целью определить, были ли на борту самолета американские граждане. Как...
16 июля 2009
Из Армении в Иран отправятся 230 родных и близких жертв авиакатастрофы
Желание посетить место катастрофы самолета Ту-154, разбившегося накануне в Иране, выразили более 230 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в авиакомпании Caspian Airlines, которой принадлежал самолет, вылет родных и близких жертв трагедии состоится из Еревана в 13:00 (12:00 мск.)...
16 июля 2009
Найдены "черные ящики" разбившегося Ту-154
Два из трех "черных ящика" самолета Ту-154 компании Caspian Airlines найдены на месте падения самолета близ города Казвин (Иран), сообщает IRNA. Поиски останков пассажиров и членов экипажа прекращены, а сбор обломков лайнера, которые сильно искорежены и, в основном, представляют собой мелкие...
16 июля 2009
Армения и Иран продолжают получать соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154
Президент Украины Виктор Ющенко выразил соболезнования президентам Армении и Ирана Сержу Саргсяну и Махмуду Ахмадинежаду в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находились граждане их стран. Виктор Ющенко попросил от имени народа Украины и своего имени лично передать глубокие...
15 июля 2009
Из Армении организован спецрейс к месту крушения Ту-154
Завтра, 16 июля, из ереванского международного аэропорта "Звартноц" будет организован бесплатный рейс для около 200 родственников и близких погибших в катастрофе самолета Ту-154. Армянские специалисты будут сопровождать родственников погибших в самолете, а посольство Армении в Тегеране организует...
15 июля 2009
Потерпевший крушение в Иране Ту-154 был арендован у России
Самолет компании Caspian Airlines, потерпевший крушение утром 15 июля, был арендован в России. Об этом ИА REGNUM Новости сообщил источник в компании Caspian Airlines. Согласно сведениям, незадолго до падения Ту-154 в Иране, пилот передал авиадиспетчеру информацию о технической неисправности на...
15 июля 2009
Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением лайнера Caspian Airlines
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президентам Армении и Ирана Сержу Саргсяну и Махмуду Ахмадинежаду, а также родным и близким погибших в связи с крушением самолета иранской компании Caspian Airlines. Ранее, соболезнования выразили также президент России Дмитрий...
15 июля 2009
В Иране объявлен трехдневный траур
В Армении и в Иране скорбят по погибшим при крушении самолета Ту-154. В связи с гибелью людей в авиакатастрофе, в Иране объявлен трехдневный траур. 16 июля траур объявлен и в Армении указом президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший...
15 июля 2009
Граждан России на борту разбившегося иранского лайнера не было
На борту разбившегося самолета, выполнявшего рейс Ереван - Тегеран, российских граждан не было. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Армении (ГУГА), передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Жертвами кататсрофы стали граждане Грузии - супруга временного поверенного в делах Грузии в...
15 июля 2009
МИД Грузии выразил соболезонования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
МИД Грузии выразил соболезонования семьям и близким погибших в авиакатастрофе иранского лайнера летевшего из Тегерана в Ереван, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. "МИД Грузии с прискорбием узнал о том, что жертвами катастрофы стали супруга временного поверенного в делах Грузии в Иране и...
15 июля 2009
В авиакатастрофе в Иране погибли члены армянской "Дашнакцутюн"
Среди погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154, следовавшего рейсом Тегеран-Ереван, были представители Армянской революционной федерации " Дашнакцутюн ". В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Новости, депутат от партии Ара Нранян отметил, что их было двое, однако воздержался назвать их имена. По...
15 июля 2009