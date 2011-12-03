Смерть Майкла Джексона
Врач Майкла Джексона намерен опротестовать приговор
Конрад Мюррей, врач Майкла Джексона, получивший четыре года тюрьмы за непредумышленное убийство своего подопечного, намерен опротестовать приговор, вынесенный ему 29 ноября. Об этом заявили адвокаты 58-летнего кардиолога, подавая соответствующие документы в судебные инстанции Лос-Анджелеса. Судья...
3 декабря 2011
Личный врач Майкла Джексона получил максимальное наказание
Верховный суд Лос-Анджелеса (США) приговорил личного врача Майкла Джексона Конрада Мюррея к 4 годам лишения свободы. Он получил максимальное наказание, предусмотренное статьей за непредумышленное убийство. При этом адвокат подсудимого настаивал на условном сроке, так как по версии защиты Мюррей...
30 ноября 2011
Прокуратура попросила для врача Джексона 4 года тюрьмы
Прокуратура попросила судью назначить Конраду Мюррею, признанному виновным в непредумышленном убийстве Майкла Джексона, максимально возможное наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинитель мотивировал прошение о максимальном сроке фактом того, что Мюррей не испытывал раскаяния в содеянном...
24 ноября 2011
Суд по делу врача Майкла Джексона: у обвинения есть три свидетеля
23 августа суд Лос-Анджелеса (США) продолжит слушания по делу личного врача Майкла Джексона - Конрада Мюррея, которого обвиняют в непредумышленном убийстве певца. У обвинения есть три ключевых свидетеля - телохранитель Джексона, глава службы снабжения певца и личный помощник. Все трое якобы видели...
23 августа 2010
Мюррею, обвиняемому в убийстве Джексона, оставили лицензию
Верховный суд Лос-Анджелеса отказался отзывать врачебную лицензию личного врача Майкла Джексона - кардиолога Конрада Мюррея. Судья Майкл Пастор отклонил запрос властей Калифорнии приостановить для Мюррея возможность заниматься лечебной практикой. Судья мотивировал свое решение тем, что данный...
15 июня 2010
Адвокаты Мюррея: Джексон покончил с собой
Адвокаты доктора Конрада Мюррея, которого обвиняют в непредумышленном убийстве "короля поп-музыки" Майкла Джексона, намерены в суде доказать, что певец покончил с собой. По данным TMZ.com, во время процесса защита будет настаивать на том, что певец решил увеличить дозу лекарства в тот момент, когда...
5 апреля 2010
Загадочная смерть Майкла Джексона: новые подробности
В деле о смерти "короля поп-музыки" Майкла Джексона появились новые улики, компрометирующие Конрада Мюррея - личного врача певца. По показаниям свидетелей, в последние часы жизни Джексона Мюррей вёл себя странно: сначала тянул с вызовом "скорой", затем перестал делать певцу искусственное дыхание и...
23 марта 2010
Конрад Мюррей: Лекарства не могли убить Майкла Джексона
Конрад Мюррей - лечащий врач Майкла Джексона - в лос-анджелеском суде заявил, что прописанные им лекарства не могли вызвать смерть "короля поп-музыки", сообщает BBC. Прокуратура США официально выдвинула обвинение Мюррею в непредумышленном убийстве певца. Его адвокату удалось добиться от суда...
10 февраля 2010
Опубликован отчет о вскрытии тела Майкла Джексона
В США опубликован полный отчет о результатах вскрытия "короля поп-музыки" Майкла Джексона, согласно которому музыкант был убит передозировкой пропофола (сильнодействующего анестетика), сообщает CNN. Ранее личный врач Джексона кардиолог Конрад Мюррей, который не признал себя виновным по обвинению в...
10 февраля 2010
Врач Джексона не признал себя виновным в убийстве
Конраду Мюррею - личному врачу певца Майкла Джексона - предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Мюррей не признал вину. Его представитель Миранда Севцик заявила, что врач не прописывал никаких лекарств и не назначал какого бы то ни было лечения, которые могли бы убить певца, передает AP...
9 февраля 2010
ФБР раскрыло секретные файлы о Майкле Джексоне
Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало ранее засекреченные документы, касающиеся "короля поп-музыки" Майкла Джексона. В досье на 300 страницах содержится информация о семи делах, в которых фигурировал Джексон, в т.ч. о следствии по делу о человеке, угрожавшем убить певца. В...
23 декабря 2009
Майкл Джексон посмертно получил премии American Music Awards
Майклу Джексону - "королю поп-музыки" - посмертно присуждена одна из самых престижных музыкальных наград в США премия American Music Awards (AMA). По данным AP, награду получил брат певца Джермейн Джексон. Джексон признан лучшим в пяти номинациях: "Исполнитель года", "Лучший альбом", "Лучший...
23 ноября 2009
Перчатку Майкла Джексона купили за $350 тысяч
В Нью-Йорке за $350 тысяч продана легендарная перчатка короля поп-музыки Майкла-Джексона. Стартовая цена перчатки на аукционе равнялась $60 тысячам. Наивысшую цену за лот предложил поклонник Джексона из Гонконга, данные которого не приводятся. Он собирается выставить перчатку в собственном отеле...
22 ноября 2009
Премьера фильма "Майкл Джексон: вот и всё" состоится в Москве
28 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма " Майкл Джексон: вот и всё" (This Is It) о последних днях жизни легенды мирового шоу-бизнеса. В широкий российский прокат картина выйдет 29 октября. В основу фильма продолжительностью 1 ч 51 мин. легли записи с репетиций концертов...
28 октября 2009
Брат Джексона: Певец не мог подписать завещание
Брат "короля поп-музыки" Рэнди Джексон заявил в интервью TMZ.com, что Майкл Джексон не мог подписать завещание, так как в этот день находился в 3 тыс. км от места его подписания. По данным завещания, оно подписано в Лос-Анджелесе 7 июля 2002 г. По словам же брата, в этот момент певец находился в...
22 октября 2009
Песня "This Is It" Майкла Джексона вышла в свет
12 октября на официальном сайте Майкла Джексона состоялась премьера ранее неизданной песни "This Is It" ("Вот и все"). Новая песня зазвучит в эфире ряда радиостанций. В ней "королю поп-музыки" подпевают его братья. Новая песня также станет завершающей в фильме о подготовке концертов Джексона в...
12 октября 2009
Новые обвинения предъявлены врачу Майкла Джексона
На лечащего врача "короля поп-музыки" Майкла Джексона подала в суд экс-супруга. Теперь Конрад Мюррей проходит по делу о неуплате алиментов, сообщает AP. На следующей неделе полиция Лос-Анджелеса должна представить прокурору результаты расследования смерти Джексона - одного из величайших артистов...
9 октября 2009
"Король поп-музыки" Майкл Джексон был достаточно здоров
В США обнародованы результаты вскрытия "короля поп-музыки" Майкла Джексона. Причина смерти - передозировка сильнодействуюшими препаратами. Есть и другие подробности: эксперты пришли к выводу, что он был достаточно здоровым человеком (сердце, почки и др. органы функционировали нормально), передает...
2 октября 2009
Новая песня Майкла Джексона выйдет в свет 12 октября
12 октября на прилавках музыкальных магазинов появится новая песня "короля поп-музыки" Майкла Джексона "This Is It" ("Вот и все"). В создании песни, названной так же как несостоявшийся концертный тур певца и фильм о его карьере, принимали участие братья Джексона, которые записали бэк-вокал. Когда...
24 сентября 2009
На аукционах продали перчатку Джексона, акварели Гитлера
Белая перчатка Майкла Джексона, инкрустированная драгоценными камнями, была продана на аукционе в Австралии. Организаторы и не надеялись, что сумма покупки вдвое превысит номинальную цену лота. Драгоценную перчатку покойного поп-короля приобрел владелец отеля Hard Rock Hotel и казино в Лас-Вегасе...
6 сентября 2009