Покушение на президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова
Задержан боевик, причастный к покушению на главу Ингушетии
Задержанный в результате спецоперации на Северном Кавказе Али Тазиев, известный как Магас, причастен к покушению на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. По словам Бортникова, Тазиев...
9 июня 2010
Глава ФСБ: Организаторы покушения на Евкурова ликвидированы
Двое организаторов покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова ликвидированы. Об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил 13 октября на заседании Национального антитеррористического комитета. "Раскрыто совершенное в июне сего года преступление в отношении президента Ингушетии...
13 октября 2009
В Ингушетии при взрыве машины погиб человек
В Ингушетии взорвалась легковая машина. Находившийся в ней человек погиб. Взрыв прогремел на федеральной трассе "Кавказ" в Назрани в районе Магасского круга. Погибший - житель города Карабулак Мухарбек Беков. Три дня назад он устроился на работу в частную поликлинику "Айболит" водителем. В момент...
9 октября 2009
В связи с интернет-угрозами в адрес Кадырова возбуждено уголовное дело
В Чечне возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес президента республики Рамзана Кадырова на сайте "Чечня today". Угрозы были опубликованы 26 июня путем несанкционированного доступа к сайту, передают "Юга.ру". Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении...
30 сентября 2009
В Ингушетию прибыла делегация во главе с президентом Северной Осетии
В столицу Ингушетии Магас прибыла делегация Республики Северная Осетия-Алания во главе с президентом Таймуразом Мамсуровым. "Я приехал сюда по собственной инициативе, и главная цель моего визита - проведать Юнус-Бека Евкурова после тяжелого ранения, которое он перенес. Очень рад видеть его в строю...
29 сентября 2009
Президент Ингушетии получил высший мусульманский орден "Аль-Фахар"
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров награжден высшей наградой мусульман России - орденом Почета "Аль- Фахар". 24 сентября награду вручил ему на международной конференции "Россия и исламский мир: партнерство во имя стабильности" в Колонном зале Дома Союзов в Москве глава духовного управления...
25 сентября 2009
СКП отметил прогресс в расследовании громких дел на Кавказе
В расследовании ряда громких дел на Северном Кавказе, в частности о покушении на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, достигнут существенный прогресс, считает Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин 18...
18 сентября 2009
Нургалиев заявил о грядущих отставках в МВД Ингушетии
Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что в руководстве МВД Ингушетии возможны новые отставки и кадровые перестановки, передает ИТАР-ТАСС. "Сейчас завершается проведение служебной проверки, которая была назначена после теракта 17 августа, совершенного на территории ОВД по Назрани и Назрановскому...
8 сентября 2009
Прокурор Ингушетии назвал имена напавших на Евкурова
Прокурор Ингушетии Юрий Турыгин назвал имена преступников, совершивших покушение на президента республики Юнус-Бек Евкурова. "Исполнители - это банда Алиева и Батыгова - была уничтожена", - заявил прокурор. По его словам, к настоящему времени установлена причастность группировки еще к 36...
8 сентября 2009
Следствие выходит на заказчиков покушения на Евкурова
Покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова движется к раскрытию, его исполнители ликвидированы, следствие выходит на заказчиков, заявил прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. "Исполнители - это банда Алиева и Батыгова - была уничтожена. Нарушений в этой операции мы не усмотрели. Ход...
8 сентября 2009
Нургалиев: Организатор покушения на Евкурова уничтожен в Ингушетии
Непосредственный организатор покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, также причастный к взрыву РОВД в Назрани, уничтожен в Ингушетии, сообщил после антитеррористических учений, прошедших под Новочеркасском, министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Напомним, что сегодня прокурор...
8 сентября 2009
Евкуров отправил всех силовиков Ингушетии сдавать экзамены
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о нехватке профессионализма у сотрудников правоохранительных органов республики. "Людей нужно учить, никто ведь этого не делал. На любом милицейском посту спроси о функциональных обязанностях - зачастую услышишь ответ на "двойку" или в лучшем случае на...
8 сентября 2009
В Ингушетии уничтожили лидера боевиков
В Ингушетии уничтожен один из организаторов покушения на президента республики Юнус-Бека Евкурова и взрыва в ОВД Назрани. В ходе спецоперации в селении Барсуки были уничтожены трое бандитов. В их числе - Рустам Дзортов, известный по кличке Абдул Азиз, 1979 года рождения, уроженец города Карабулак...
7 сентября 2009
Евкуров поставил чиновникам Ингушетии твердую тройку
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров оценил "на тройку" понимание местными чиновниками задач по обеспечению безопасности. "Я как президент должен сказать, что я все контролирую в республике. Было бы неправильно, если бы сказал, что не могу. А гарантировать, конечно, не могу - даже сидя здесь дома...
2 сентября 2009
Президент Ингушетии перечислил своих врагов поименно
Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в интервью каналу "Рен-ТВ" назвал имена своих врагов и пообещал "не мстить направо-налево". "В первую очередь, это Доку Умаров, который координирует всю деятельность на Северном Кавказе. Есть Удуговы - та шушера, которая уехала и живет теперь...
2 сентября 2009
Указов о назначении в Ингушетии новых чиновников пока нет
Указов о назначении новых чиновников на место уволенных президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым пока нет, поэтому официально эти назначения пока подтвердить нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости 26 августа сообщил пресс-секретарь Евкурова Калой Ахильгов. По его словам, когда...
26 августа 2009
Ингушский правозащитник: "Москва подрывает авторитет Евкурова"
"После теракта в Назрание 17 августа, когда террорист-смертник взорвался во дворе милицейского здания, всю вину возложили на одного человека, теперь уже экс-министра внутренних дел Руслана Мейриева, с чем я не могу согласиться," - заявил ИА REGNUM Новости руководитель ингушской правозащитной...
24 августа 2009
В Назрани отменили режим контртеррористической операции
24 августа в Ингушетии решением оперативного штаба отменен режим контртеррористической операции, введенный в городе сразу же после покушения на президента республики Юнус-Бека Евкурова 22 июня. 24 июня в рамках операции в окрестностях селения Экажево была ликвидирована группа боевиков, причастная к...
24 августа 2009
Евкуров произвел первые увольнения
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вернувшийся к исполнению своих обязанновтсей после покушения и в субботу, 22 августа, прилетевший в Ингушетии, произвел ряд увольнений в республиканском руководстве. Об этом 23 августа он заявил в интервью "Эху Москвы". "Сегодня я принял ряд кадровых решений, в...
23 августа 2009
Президент Ингушетии вернулся к работе
Президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров сегодня, 22 августа, вернулся в республику. Он прервал свой курс лечения в связи с обострившейся в Ингушетии ситуацией. Президент России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Евкуров возьмет ситуацию в республике под контроль. Конкретные меры по борьбе с...
22 августа 2009