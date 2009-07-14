Крушение самолета Air France над Атлантикой 1.06.2009
Причиной катастрофы аэробуса Air France над Атлантикой могла стать самоуверенность пилотов
Причиной катастрофы аэробуса Air France в Атлантическом океане могло нежелание пилотов обогнуть участок с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в публикации немецкого Spiegel, в распоряжение журналистов которого попал секретный доклад со статистикой происшествий с воздушными...
14 июля 2009
Прекращены поиски погибших пассажиров аэробуса А330
Представители военно-воздушных сил Бразилии заявили, что завершили поиски жертв крушения самолета авиакомпании Air France. Такое решение принято в связи с тем, что уже "нет практической возможности найти новые тела погибших". За последние 9 дней ни одного тела обнаружено не было, сообщает Русская...
28 июня 2009
Опознаны 11 пассажиров самолета, потерпевшего крушение над Атлантикой
Бразильские судмедэксперты опознали одиннадцать жертв катастрофы самолета Air France. Десять из опознанных - бразильцы, один мужчина - гражданин другой страны, национальность его не называется. К настоящему моменту поисковики обнаружили тела 50 человек, сообщает "Голос России". Всего на борту...
22 июня 2009
Эксперты: У потерпевшего крушение над Атлантикой A-330 были неполадки с рулем
Среди 24 автоматических сообщений, которые послал самолет A-330 компании Air France перед падением в Атлантический океан, было сообщение о неполадке руля. Об этом сообщил авиационный эксперт, однако он отметил, что это не позволяет установить окончательно причину падения лайнера. У самолета были...
14 июня 2009
Поиски на месте падения аэробуса А-330, прерванные из-за плохой погоды, продолжатся 14 июня
13 июня неблагоприятные погодные условия не позволили провести поиски на месте падения аэробуса А-330 французской авиакомпании Air France в Атлантическом океане. Как сообщают "Вести" со ссылкой на начальника департамента ВВС Бразилии по контролю воздушного пространства Рамона Боржиса Кардозу...
14 июня 2009
Бразильские военные установили точное место падения аэробуса А-330
Бразильским военным удалось установить место падения аэробуса А-330 авиакомпании Air France в Атлантическом океане. Как рассказал сегодня, 13 июня, на пресс-конференции начальник Департамента ВВС Бразилии по контролю за воздушным пространством, бригадный генерал Рамон Боржис Кардозу, пассажирский...
13 июня 2009
В Атлантическом океане найдены еще шесть тел пассажиров самолета Air France
На месте крушения самолета Air France обнаружены еще шесть тел погибших. Как передает 13 июня "Русская служба новостей" со ссылкой на представителя ВМФ Бразилии, тела подняли из вод Атлантического океана французские поисковики. Ранее ИА REGNUM Новости сообщало, что до этого спасатели обнаружили в...
13 июня 2009
Мать получила открытку от погибшего в катастрофе А-330 сына
Мать 33-летнего словака Арнольда Гергели, погибшего в недавней катастрофе французского аэробуса А-330, получила от сына открытку. Ее доставка вызвала шок у жительницы города Ипельске-Ульяны, тяжело перенесшей известие о гибели сына, сообщают "Вести". "Посылаю привет из Рио-де-Жанейро, - написал...
12 июня 2009
Плохая погода не позволила найти новые тела на месте катастрофы А330
10 июня плохая погода не позволила обнаружить новые тела погибших в катастрофе аэробуса А330 авиакомпании Air France в Атлантическом океане. Об этом сообщил на пресс- конференции в Ресифи начальник департамента ВВС Бразилии по контролю воздушного пространства, генерал Рамон Боржис Кардозу. Таким...
11 июня 2009
Среди пассажиров аэробуса Air France были радикальные мусульмане
Два пассажира аэробуса Air France, потерпевшего крушение над Атлантикой, имели связи с исламскими террористами. Как передает "Скай Ньюз", к такому выводу пришли сотрудники французских спецслужб, уточняя список пассажиров разбившегося лайнера. Подозрительные пассажиры числились в списках радикальных...
10 июня 2009
Опоздавшая на разбившийся аэробус Air France пара погибла в автокатастрофе
Опоздавшие на рейс пассажиры аэробуса Air France, который потерпел катастрофу над Атлантикой 1 июня, погибли в автомобильной аварии 9 июня. Как передает ИТАР-ТАСС, итальянские граждане немецкого происхождения супруги-пенсионеры Иоханна и Курт Ганталер на несколько минут опоздали в Рио-де-Жанейро на...
10 июня 2009
В Атлантике найдены тела 41 пассажиров аэробуса Air France
Тела 41 пассажира аэробуса Air France извлечены из Атлантического океана. 16 погибших уже доставлены на военную базу на архипелаги Фернанду-де-Норонья, сообщает "Би-би-си". Всего в самолете находились 228 человек. Медики надеются, что им удастся установить личности погибших с помощью генетического...
10 июня 2009
В Бразилию доставлены тела пассажиров самолета Air France
Тела погибших в катастрофе аэробуса Air France доставлены в порт архипелага Фернанду-ди-Норонья. Как сообщает "Би-би-си", на сегодня обнаружено уже 29 тел пассажиров рейса Рио-де-Жанейро - Париж, погибших 1 июня. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, Airbus A330-200 авиакомпании Air...
9 июня 2009
Из Атлантического океана подняли 24 тела пассажиров аэробуса Air France
Тела 24 пассажиров аэробуса Air France, потерпевшего катастрофу 1 июня, подняли из Атлантического океана бразильские военные. Как и другие останки, тела нашли в 640 километрах от архипелага Фернанду-ди-Норонья и в 70 километрах от места, откуда самолет послал последний электронный сигнал. Кроме...
9 июня 2009
Перед катастрофой датчики скорости Airbus А330 работали со сбоями
На месте падения самолета Airbus А330 французской авиакомпании Air France в Атлантическом океане найдены тела 24 пассажиров, сообщили официальные представители военно-морских и военно-воздушных сил Бразилии на пресс-конференции в Ресифи. 8 июня из воды были извлечены 8 тел. 16 тел, найденных 6-7...
9 июня 2009
Увеличилось число обнаруженных тел на месте падения Airbus А330
Число тел погибших, извлеченных из воды на месте падения самолета Airbus А330 французской авиакомпании Air France в Атлантическом океане, увеличилось до 17, сообщил журналистам подполковник бразильских ВВС Энри Муньос. По его словам, идентификация тел погибших будет производиться агентами...
8 июня 2009
В Атлантике найдены тела еще трех пассажиров аэробуса Air France
Еще три тела пассажиров аэробуса Air France найдены в Атлантическому океане. Как передает Би-би-си, по словам пилотов бразильских ВВС, они видели еще несколько тел. Тела были обнаружены примерно в 800 км к северо-востоку от острова Фернандо-до-Наронья. Таким образом, вместе с найденными в субботу...
7 июня 2009
Обнаружены тела погибших во время катастрофы А330 над Атлантикой
Поисковые отряды обнаружили тела погибших с пропавшего 1 июня над Атлантикой самолета А330 авиакомпании Air France, сообщает Русская служба новостей. Тела будут доставлены на базу на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Во время поисковых работ были также обнаружены и подняты из воды первые обломки...
6 июня 2009
На поиски исчезнувшего над Атлантикой аэробуса направлена атомная подводная лодка
На поиски обломков самолета A330 авиакомпании Air France, следовавшего рейсом Рио-де-Жанейро - Париж и исчезнувшего над Атлантикой, направлена французская атомная подводная лодка. Об этом сообщает BBC. Источник приводит слова министра обороны Франции Эрве Морена, который заявил, что на...
6 июня 2009
Поиски обломков самолета Airbus А330 затруднены из-за плохой погоды над Атлантикой
Плохие погодные условия, установившиеся над Атлантикой, затрудняют поиски обломков аэробуса А-330 французской авиакомпании Air France и тел погибших. Как 6 июня сообщают "Вести", несмотря на это, операция продолжается. В ней задействованы самолеты ВВС Бразилии, в том числе и оснащенные радарами, и...
6 июня 2009