Гибель губернатора Иркутской области Игоря Есиповского в авиакатастрофе
МАК: Губернатор Приангарья погиб из-за непрофессионализма пилота
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование катастрофы вертолёта Bell-407 RA-01895, происшедшей 10 мая 2009 года на удалении 45 км от аэродрома Иркутск. Об итогах расследования корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе МАК...
22 декабря 2009
Комиссия МАК установила время крушения вертолета иркутского губернатора
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы вертолета Bell-407 RA-01895, произошедшей 10 мая 2009 года в Иркутской области, завершила полевой этап работы. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе МАК, установлено примерное время авиапроисшествия - 00:13...
4 июня 2009
Врио губернатора Иркутской области: Дмитрий Мезенцев - человек, обладающий большими связями
"Мы знаем Дмитрия Мезенцева очень давно как грамотного, опытного, эффективного политика федерального уровня. Он - настоящий управленец, человек, обладающий большими связями. Думаю, все эти качества послужат на пользу Иркутской области, особенно сейчас, в это непростое, кризисное время", - заявил 29...
29 мая 2009
Иркутский парламент готов поддержать кандидатуру Дмитрия Мезенцева на посту губернатора
Большинство партий, представленных в Законодательном собрании Иркутской области, готовы поддержать кандидатуру Дмитрия Мезенцева на пост губернатора. Всего в иркутском парламенте представлены четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и " Справедливая Россия ". У единороссов более 30 мандатов, у...
29 мая 2009
Дмитрий Мезенцев обещает сделать власть в Иркутской области доступной для людей
Сделать власть в регионе более доступной для людей обещает вице-спикер Совета Федерации Дмитрий Мезенцев в случае утверждения в должности губернатора Иркутской области. Он также заявил, что его главной задачей будет улучшение жизненных условий населения. Говоря о решении президента РФ внести его...
28 мая 2009
Президент РФ внес кандидатуру Дмитрия Мезенцева на пост иркутского губернатора
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области кандидатуру вице-спикера Совета Федерации Дмитрия Мезенцева на должность губернатора региона. Об этом 28 мая ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, Игорь Есиповский, который...
28 мая 2009
Стали известны кандидаты на пост губернатора Иркутской области
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин намерен сегодня, 22 мая, представить Дмитрию Медведеву кандидатов на пост губернатора Иркутской области. По сведениям газеты "Коммерсантъ", в списке полпреда два кандидата - его заместитель Олег Бударгин и временно исполняющий...
22 мая 2009
Никаких туш зверей на месте крушения вертолёта не обнаружено - СКП (Иркутская обл.)
Следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ по Сибирскому федеральному округу продолжает расследовать уголовное дело по факту крушения вертолёта в Иркутской области, в результате которого погибли четверо человек, в том числе губернатор Игорь Есиповский. Как сообщили 19 мая ИА...
19 мая 2009
Разбившийся в Иркутской области вертолет был исправен - МАК
Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы вертолета Bell 407 RA-01895 в Иркутской области информирует, что комиссия завершила работы по выкладке сохранившихся фрагментов вертолета и двигателя. Как сообщили 19 мая ИА REGNUM Новости в...
19 мая 2009
Дело о гибели иркутского губернатора ушло в Москву
Все материалы следствия о крушении вертолета в Иркутской области переданы Следственному комитету при прокуратуре России, сообщает РСН. Накануне из версий, которые рассматривает следствие, были исключены погодные условия. По словам председателя технической комиссии МАК Георгия Ячменева, в день...
15 мая 2009
Для борьбы с чиновничьим браконьерством предлагают восстановить госкомэкологии
Чиновничьему браконьерству способствует отсутствие в России госкомэкологии, считают в Государственной думе РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 15 мая в ходе заседания Госдумы Анатолий Грешневиков ("Справедливая Россия") обратил внимание парламентариев на то, что "на территории РФ...
15 мая 2009
МАК: Погодные условия, скорее всего, не были причиной катастрофы вертолета под Иркутском
Неблагоприятные погодные условия, скорее всего, не были причиной катастрофы вертолета с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским на борту. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе губернатора и правительства Приангарья, об этом 14 мая заявил председатель технической комиссии МАК...
14 мая 2009
Представители воронежского облправительства простились с погибшим губернатором Иркутской области
14 мая представители правительства Воронежской области приняли участие в траурной церемонии прощания с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским, погибшим в авиакатастрофе 10 мая. Гражданская панихида состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM...
14 мая 2009
В Иркутской области на месте гибели губернатора найдены охотничьи ружья
На месте падения вертолета в Иркутской области найдены три охотничьих карабина, предположительно марки "Тигр", и обойма патронов калибра 7,62 мм. Об этом 14 мая пишут "Известия" со ссылкой на сотрудника МЧС. Напомним, при крушении вертолета "Белл-407" 10 мая погибли губернатор Игорь Есиповский...
14 мая 2009
Воронежский губернатор примет участие в церемонии прощания с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 14 мая в Москве в Колонном зале Кремля примет участие в траурной церемонии прощания с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским, погибшим в авиакатастрофе 10 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-центре губернатора и...
14 мая 2009
Сегодня в Москве похоронят погибшего губернатора Иркутской области Игоря Есиповского
Сегодня, 14 мая, на Троекуровском кладбище в Москве будет похоронен погибший губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, вертолет американского производства "Белл" потерпел крушение под Иркутском 10 мая. Погибли губернатор, первый зампред правительства...
14 мая 2009
Представители Бюро по безопасности на транспорте Канады и США примут участие в расследовании авиакатастрофы под Иркутском
10 мая в 62 км от Иркутска произошла катастрофа вертолета Bell 407 RA-01895. Как сообщили 13 мая ИА REGNUM Новости в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета, в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской...
13 мая 2009
Следователи завершили осмотр места падения вертолета под Иркутском
Следователи завершили осмотр места падения вертолета, в котором погибли губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, первый зампред правительства региона Михаил Штонда, пилот Виктор Кунов и охранник главы региона Александр Шостак. Об этом 13 мая заявил руководитель следственного отдела по...
13 мая 2009
Госдума почтила память Есиповского
Государственная дума РФ почтила память погибшего губернатора Иркутской области Игорь Есиповского. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, заседание Госдумы 13 мая началось с минуты молчания в память погибшего Есиповского, который, как напомнил председательствующий первый вице-спикер Госдум...
13 мая 2009
Состоялось прощание с погибшими в катастрофе вертолета в Иркутской области
13 мая в здании правительства Иркутской области состоялось прощание с погибшими в катастрофе вертолета - губернатором региона Игорем Есиповским, первым заместителем председателя правительства региона - руководителем аппарата губернатора и правительства Михаилом Штондой, сотрудником военизированной...
13 мая 2009