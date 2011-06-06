Убийства братьев Ямадаевых
Приговор убийцам Руслана Ямадаева вступил в силу
Обвинительный приговор группе лиц, совершивших убийство Руслана Ямадаева и покушение на убийство Сергея Кизюна, вступил в законную силу, сообщила сегодня, 6 июня, пресс-служба СКР. Приговором Московского городского суда 18 октября 2010 года Асланбек Дадаев, Тимур Исаев и Элимпаши Хацуев были...
6 июня 2011
Убийцы Сулима Ямадаева выйдут на свободу через полгода
Апелляционный суд Дубая вынес окончательный вердикт по делу об убийстве Сулима Ямадаева. Осужденным - иранцу Махди Лорния, который работал конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова, и гражданину Таджикистана Махсуджону Исматову - пожизненное заключение заменено на 27 месяцев лишения свободы. Осужденные...
22 декабря 2010
Обвиняемым в убийстве Руслана Ямадаева вынесли приговор
18 октября Мосгорсуд признал уроженца Чечни Асланбека Дадева виновным в убийстве депутата Руслана Ямадаева и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Соучастник преступления Элимпаша Хацуев получил 15 лет колонии особого режима, третий подсудимый - Тимур Исаев получил 14 лет колонии...
18 октября 2010
Вынесен приговор убийцам Руслана Ямадаева
В Москве сегодня, 18 октября, осуждены убийцы бывшего депутата Государственной Думы РФ Руслана Ямадаева. Приговором Московского городского суда Асламбеку Дадаеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, Элимпаши Хуциеву - 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии...
18 октября 2010
Обвиняемого в убийстве Руслана Ямадаева требуют приговорить к 23 годам тюрьмы
Сегодня, 11 октября, в Московском городском суде начались прения сторон по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушении на убийство бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Представитель гособвинения потребовала приговорить Асланбека Дадаева к 23 годам лишения...
11 октября 2010
Сегодня в Гудермесе похоронят Сулима Ямадаева
Похороны Сулима Ямадаева - бывшего командира батальона "Восток", Героя России - возможно, пройдут 24 августа в городе Гудермес (Чечня). Об этом журналистам сообщил брат погибшего Иса Ямадаев. По его словам, Сулим находился долгое время в коме - в результате ранений, полученных им при покушении в...
24 августа 2010
Власти Дубая официально подтвердили смерть Сулима Ямадаева
Власти Дубая официально подтвердили смерть экс-командира спецбатальона "Восток" Героя России Сулима Ямадаева. Согласно официальному ответу на запрос российских следственных органов, Сулим Ямадаев был убит 28 марта 2009 года и похоронен на местном кладбище. Как сообщало ИА REGNUM Новости, покушение...
16 июля 2010
Обвиняемые в убийстве Руслана Ямадаева не признали свою вину
Обвиняемые в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Руслана Ямадаева и покушении на убийство Сергея Кизюна не признали свою вину. На слушаниях в Московском городском суде сегодня, 5 июля, обвиняемые по делу трое уроженцев Чеченской республики...
5 июля 2010
Дело об убийстве Руслана Ямадаева передано в суд
В Московский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших убийство Руслана Ямадаева и покушение на убийство Сергея Кизюна, сообщает пресс-служба СКП РФ. Как сообщили в пресс-службе, Главным следственным управлением Следственного комитета...
11 июня 2010
Покушавшийся на Ису Ямадаева получил 8,5 лет тюрьмы
Московский областной суд приговорил к 8,5 годам тюремного заключения 24-летнего уроженца Чечни Хаважа Юсупова за покушение на убийство Исы Ямадаева. Слушание дела проходило в закрытом режиме. Юсупов обвинялся в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ) и незаконным приобретении...
3 июня 2010
Рамзан Кадыров назван заказчиком убийства и покушения на Ямадаевых
Чеченский предприниматель Иса Ямадаев опубликовал открытое письмо, в котором заявляет о причастности президента Чечни Рамзана Кадырова к убийству Руслана Ямадаева и нескольких покушений, в том числе на самого Ису. В редакцию "Московского комсомольца", кроме открытого письма, Иса Ямадаев прислал...
21 апреля 2010
Обвиняемые в убийстве Сулима Ямадаева приговорены к пожизненному заключению
Обвиняемые в убийстве бывшего командира чеченского батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева приговорены в Дубае к пожизненному заключению. По делу об убийстве Сулима Ямадаева обвинялись бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова иранец Махди Лорния, которому инкриминируется...
12 апреля 2010
Завершено расследование дела о покушении на убийство Исы Ямадаева
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Чечни 24-летнего Хаважа Юсупова, обвиняемого в покушении на убийство Исы Ямадаева (ч.3 ст.30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ) и незаконным приобретении, хранении, ношении огнестрельного...
8 апреля 2010
Иса Ямадаев просит защиты у Медведева
Иса Ямадаев выступил с открытым письмом к президенту РФ Дмитрию Медведеву. Брат убитого весной 2009 года экс-командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева заявляет, что его хотят убить и просит Медведева "остановить этот безумный конвейер смерти". "Одним за другим гибнут мои братья...
20 ноября 2009
Предъявлено обвинение в убийстве Руслана Ямадаева
Обвинение в убийстве экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева предъявлено Асламбеку Дадаеву. Также главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ предъявило Дадаеву обвинение в покушении на убийство Сергея Кизюна сообщили ИА REGNUM Новости в управлении взаимодействия со СМИ...
23 сентября 2009
В Чечне хотят снести мечеть Ямадаевых
Самую крупную мечеть в чеченском городе Гудермесе планируют снести как аварийную. Администрация Гудермесского района собирается на месте прежней мечети, построенной семьей Ямадаевых, возвести новую. По заключению экспертов, при строительстве мечети были допущены нарушения норм и правил безопасности...
23 сентября 2009
Иса Ямадаев заявляет, что на него снова готовят покушение
Иса Ямадаев заявляет, что на него готовят второе покушение. Брат экс-командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева получил информацию о подготовке нового покушения из достоверных источников, "приближенных к заказчику", пишут "Юга.ру". Ямадаев отметил, что организаторы покушения...
9 сентября 2009
Следственный комитет: Задержан подозреваемый в покушении на брата Сулима Ямадаева
Правоохранительными органами задержано лицо, подозреваемое в совершении покушения на убийство Исы Ямадаева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ 29 июля, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры...
29 июля 2009
Покушение на Ису Ямадаева: возбуждено уголовное дело
СУ СКП РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту покушения на Ису Ямадаева - брата экс-командира чеченского спецбатальона "Восток" Сулима Ямадаева - по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений). Об этом сообщили в пресс-службу СКП РФ. Об...
29 июля 2009
Информация о покушении на Ису Ямадаева не подтвердилась
В Москве не зафиксировано никаких попыток нападения или применения огнестрельного оружия против Исы Ямадаева, сообщили ИА REGNUM Новости в правоохранительных органах столицы. Напомним, сегодня сообщалось о том, что вечером 28 июля в Москве было совершено покушение на Ису Ямадаева - брата...
29 июля 2009