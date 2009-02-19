Убийство армянского офицера в Будапеште
Пять лет назад был зверски убит армянский офицер Гурген Маркарян
Исполнилось пять лет со дня зверского убийства лейтенанта Вооруженных сил Армении Гургена Маркаряна. Маркарян был зарублен топором во время сна азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым. 19 февраля в пантеоне "Ераблур", где похоронены погибшие воины-участники Карабахской войны, а также Гурген...
19 февраля 2009
Адвокат: Экстрадиция Сафарова невозможна - ни практически, ни теоретически
"Возможность экстрадиции убийцы армянского офицера Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербайджан исключена. Это невозможно - ни практически, ни теоретически", - заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Назели Варданян, представлявшая в суде интересы семьи убитого 2004 году в Будапеште...
13 июля 2006
Минюст Азербайджана планирует добиться экстрадиции Сафарова из Будапешта
Министерство юстиции Азербайджана планирует отправить в минюст Венгрии запрос об экстрадиции офицера ВС Азербайджана Рамиля Cафарова, осужденного венгерским судом на пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна. По словам начальника управления международного правового...
13 июля 2006
Отец офицера Рамиля Сафарова обратился к азербайджанской общественности
Отец офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного Будапештским судом к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гуpгена Маpгаpяна, обратился к общественности Азербайджана. В своем обращении Сахиб Сафаров попросил собрать вывешенные в транспорте и других местах...
3 мая 2006
Азербайджан готовится напасть на Армению? Нагорный Карабах за неделю
Обзор СМИ за 14-20 апреля 2006 года. Военный вестник. Хлопоты посредников. Армения изменила свою позицию по Нагорному Карабаху? К визиту Ильхама Алиева в США. Убийца армянского офицера приговорен к пожизненному заключению. Военный вестник Нарушения режима прекращения огня По сообщению бакинского...
20 апреля 2006
Последними словами Сафарова были - "Представьте себя на моем месте"
В деле азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, осужденного венгерским судом на пожизненное заключение, было три отягчающих обстоятельства, на которые указал венгерский прокурор Маргит Чохайн и в силу которых был вынесен такой суровый обвинительный приговор. Об этом 17 апреля на пресс-конференции...
19 апреля 2006
"США обеспокоены ростом присутствия России на Южном Кавказе": Азербайджан за неделю
Политика. Азербайджан-ПАСЕ. Азербайджан-США. Азербайджан-Армения. Проблема Карабаха. Исламизм. Суд над Рамилем Сафаровым. Экономика. Политика "Страна, которая пойдет на силовое решение карабахской проблемы, будет исключена из Совета Европы". Как сообщает ИА " Азери-Пресс ", об этом заявил...
18 апреля 2006
Айк Демоян: Вердикт венгерского суда отразится на карабахском урегулировании
"Вердикт венгерского суда, вынесенный убийце армянского офицера - второе предупреждение антиармянской государственной политике Азербайджана из Европы. Первым предупреждением стала резолюция Европарламента по факту уничтожения армянских средневековых памятников в Наxичевани ", - заявил в ходе...
18 апреля 2006
Экстрадиция Рамиля Сафарова из Венгрии в Баку исключена
"Возможность экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан исключена. Преступник будет нести наказание в Венгрии в тюрьме строгого режима", - заявила в ходе пресс-конференции в Ереване защитник интересов семьи убитого офицера ВС Армении Гургена Маргаряна, адвокат Назели Варданян. Как сообщает...
18 апреля 2006
Минюст Азербайджана намерен ходатайствовать о передаче Рамиля Сафарова Баку
Министерство юстиции Азербайджана поднимет ходатайство перед Министерством юстиции Венгрии о передаче азербайджанской стороне Рамиля Сафарова. Об этом, как пишет "Зеркало", сообщил начальник Управления международного правового сотрудничества министерства юстиции Азербайджана Завер Гафаров. По его...
17 апреля 2006
В Баку полиция разогнала митинг студентов в поддержку Рамиля Сафарова
Сегодня, 17 апреля, в Баку состоялась акция протеста студентов в поддержку офицера Рамиля Сафарова, приговоренного в Будапеште к пожизненному заключению за убийство армянского офицера, передает корреспондент ИА REGNUM. Несколько сот участников акции, большинство которых были студенты Бакинского...
17 апреля 2006
В Азербайджане негативно восприняли приговор в отношении Рамиля Сафарова
В Азербайджане очень негативно восприняли вердикт венгерского суда, осудившего азербайджанского офицера Рамиля Сафарова на пожизненное заключение за убийство армянского военного, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Первыми вышли на улицы представители молодежи, которые 14 апреля организовали шествие...
17 апреля 2006
Баку не выступит с официальным заявлением по поводу приговора
Министерство иностранных дел Азербайджана будет по-прежнему держать в центре внимания ситуацию, связанную с азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым, в отношении которого Будапештский суд вынес приговор о пожизненном заключении, заявил начальник управления прессы и информационной политики МИД...
15 апреля 2006
Политические силы Армении приветствуют приговор в отношении Рамиля Сафарова
Политические силы Армении положительно оценили вердикт, вынесенный Городским судом Будапешта азербайджанскому офицеру Рамилю Сафарову, зарубившему топором офицера ВС Армении Гургена Маргаряна. Напомним, что Рамиль Сафаров приговорен к пожизненному заключению без права на амнистию в первые 30 лет...
14 апреля 2006
Рамиль Сафаров приговорен к пожизненному заключению
Городской суд Будапешта огласил приговор азербайджанскому офицеру Рамилю Сафарову, зарубившему топором офицера ВС Армении Гургена Маргаряна. Рамиль Сафаров приговорен к пожизненному заключению без права на амнистию в первые 30 лет. Напомним, что 19 февраля 2004 года в Будапеште Сафаров зарубил...
13 апреля 2006
Рамиль Сафаров выступит с последним словом и выслушает приговор суда
Городской суд Будапешта огласит на заседании 13 апреля приговор азербайджанскому офицеру Рамилю Сафарову, зарубившему топором офицера ВС Армении Гургена Маргаряна. В ходе заседания намечается также выступление Сафарова с последним словом. Отметим, что в ходе очередного судебного заседания по делу...
13 апреля 2006
"Вердикт венгерского суда станет вторым предупреждением Азербайджану из Европы за этот год": интервью Гайка Демояна
Гайк Демоян - представитель министерства обороны Армении на суде по делу об убийстве Гургена Маргаряна в Будапеште ИА REGNUM: Судебное разбирательство по делу об убийстве лейтенанта армянской армии Гургена Маргаряна в Будапеште подxодит к концу. Каковы Ваши ожидания после оглашения обвинительной...
8 апреля 2006
Дело Сафарова: Министр обороны Армении верит в справедливость венгерского суда
"Я верю в справедливость венгерского суда и уверен, что преступник получит то наказание, которое заслуживает", - заявил секретарь Совета национальной безопасности при президенте Армении, министр обороны Армении Серж Саркисян, комментируя требование венгерского прокурора приговорить офицера...
6 апреля 2006
Обвинитель потребовал для Сафарова 30 лет тюрьмы
Обвинитель на суде по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маркаряна азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым в Будапеште потребовал применить к нему меру наказания в виде лишения свободы сроком на 30 лет. В ходе судебного заседания 4 апреля в Будапеште, судья отклонил ходатайство адвоката...
5 апреля 2006
Рамиль Сафаров выступит с последним словом
В Будапеште 4 апреля в ходе очередного судебного заседания будет заслушано последнее слово азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который топором убил армянского офицера Гургена Маргаряна. В ходе судебного заседания намечается также выступление обвинения и защиты. Оглашение приговора по делу...
4 апреля 2006