«Дело Буданова»
В отношении адвоката по делу об убийстве Буданова возбуждено два дела
В отношении адвоката Мурада Мусаева возбуждено два уголовных дела в связи с процессом по делу об убийстве Юрия Буданова. Одно дело возбуждено по факту подкупа свидетелей, второе - по воспрепятствованию деятельности суда, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По данным следствия...
7 ноября 2013
Убийцу Буданова приговорили к 15 годам колонии строгого режима
Мосгорсуд 7 мая приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа Темерханова. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые сочли его вину доказанной, сообщает РАПСИ. Отбывать наказание Темерханов будет в колонии строгого режима. После...
7 мая 2013
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Буданова
Юсуп Темерханов признан виновным в убийстве полковника Юрия Буданова. Такой вердикт вынес накануне в Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей, подчеркнув, что Темерханов снисхождения не заслуживает. Присяжные признали подсудимого виновным в преступлении, предусмотренным статьей "Убийство по...
30 апреля 2013
Адвокат обвиняемого в убийстве Буданова заявляет о похищении свидетеля
Адвокат обвиняемого по делу об убийстве полковника Буданова Юсупа Темерханова заявил о похищении и избиении свидетеля по делу Руслана Фаталиева. Как написал на своей странице Мурад Мусаев, представляющий в суде интересы предполагаемого убийцы, неизвестные напали на свидетеля вечером в субботу, в...
10 февраля 2013
Следствие проверяет информацию о подкупе свидетеля по делу об убийстве Юрия Буданова
В Москве начата процессуальная проверка по факту подкупа свидетеля по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, для следствия стали неожиданными сегодняшние показания Александра Евтухова в судебном процессе, когда он не узнал в подсудимом...
21 января 2013
Обвиняемый в убийстве Юрия Буданова предстанет перед судом
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Как сообщили в Следственном комитете РФ, он обвиняется совершении в убийстве по мотиву ненависти и вражды в отношении социальной группы и незаконном обороте оружия. По версии...
6 ноября 2012
Уголовное дело об убийстве Юрия Буданова направлено прокурору (Москва)
Следственный комитет РФ заявил сегодня, 9 октября, о завершении расследование уголовного дела в отношении Юсупа Темерханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, Темерханов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "л" ч...
9 октября 2012
Завершено расследование убийства бывшего полковника Юрия Буданова
Завершено расследование дела об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Обвинение в убийстве, по данным СМИ, по мотивам ненависти предъявлено Юсупу Темирханову. Его отец был убит во время первой чеченской войны. Единственным фигурантом в деле был уроженец Чечни Магомед...
12 июля 2012
Заявление о "чеченском следе" в деле Буданова ничего не изменит в стране - эксперт
Заявление следствия о "чеченском следе" в деле по убийству бывшего полковника Юрия Буданова "особенно никак не повлияет на ситуацию в стране, потому что в наличии "чеченского следа" в деле Буданова мало кто сомневается". Такое мнение ИА REGNUM выразил 18 ноября вице-президент Центра политических...
18 ноября 2011
У следствия наметился мотив убийства Буданова
Правоохранительные органы выяснили, что арестованный по делу об убийстве Юрия Буданова Магомед Сулейманов на самом деле не тот, за кого себя выдавал. Если эти данные подтвердятся, то у следствия появится и возможный мотив убийства. Ранее следствие отрабатывало две версии убийства. Первая - месть...
18 ноября 2011
Обвиняемый в убийстве Буданова будет и дальше находиться под стражей (Москва)
Суд 25 октября продлил срок ареста обвиняемому в убийстве Юрия Буданова Магомеду Сулейманову. Он будет находиться под стражей как минимум до 10 декабря этого года. Сулейманов заявил о своей непричастности к убийству и попросил изменить ему меру пресечения. Судья Пресненского суда Москвы пояснила...
25 октября 2011
Засекреченный свидетель опознал подозреваемого в убийстве Буданова
Засекреченный свидетель под вымышленным именем Аслан опознал Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве Юрия Буданова. Аслан узнал в Сулейманове кавказца, который садился в " Мицубиси " рядом с местом преступления. Как установило следствие, на этом автомобиле преступники скрылись после убийства...
1 сентября 2011
Арестован обвиняемый в убийстве полковника Буданова
Пресненский районный суд Москвы сегодня, 26 августа, санкционировал арест Магомеда Сулейманова, обвиняемого по делу об убийстве полковника Юрия Буданова. "Суд постановил избрать в отношении Магомеда Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября 2011 года", - цитирует...
26 августа 2011
В Екатеринбурге одну из улиц "назвали" именем Буданова
В Екатеринбурге одну из центральных улиц - Азина, "назвали" именем полковника Буданова. Как сообщил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM один из жителей улицы, наклейки и стикеры со словами "Улица гвардии полковника Буданова" обнаружены утром сразу на нескольких домах. Местами нынешнее название улицы...
23 июня 2011
Минобороны не смогло ответить, кто санкционировал караул и салют на похоронах Юрия Буданова
В пресс-службе Министерства обороны РФ и Московского военного округа не смогли ответить на запрос редакции ИА REGNUM о том, было ли официальное решение этих ведомств на предоставление караула и салюта на похоронах бывшего полковника ВС РФ Юрия Буданова, лишенного в ходе судебного процесса воинского...
16 июня 2011
Церемония похорон Юрия Буданова прошла без происшествий
В подмосковных Химках похоронен Юрий Буданов, застреленный в Москве 10 июня. Бывший полковник похоронен с воинскими почестями: похороны состоялись под залпы оружия и траурный марш. Церемония похорон прошла без происшествий. Кладбище было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, кроме того...
13 июня 2011
В деле об убийстве Буданова будет рассматриваться версия кровной мести
Одной из первых в деле об убийстве Юрия Буданова будет рассматриваться версия кровной мести. Об этом сообщил нескольким СМИ источник в правоохранительных органах. Как сообщает радио "Эхо Москвы", версию о чеченском следе поддержали и правозащитники - глава правозащитного центра " Мемориал " Олег...
11 июня 2011
В деле об убийстве Юрия Буданова следствие рассматривает несколько версий
Одна из основных версий, над которыми сейчас работает следствие по делу об убийстве бывшего полковника Буданова, это "убийство с целью провокации". Установлено, что преступление было тщательно спланировано, а в последние месяцы за жертвой велась слежка. В данный момент эксперты тщательно изучают...
11 июня 2011
Омбудсмен Чечни: "Юрий Буданов мог быть ненужным свидетелем"
Убитый сегодня, 10 июня, в Москве Юрий Буданов мог быть ненужным свидетелем, его могли убить, заметая следы других преступлений, считает омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в республике. "Информагентства, как только заговорили...
10 июня 2011
Буданов - не человек-символ, серьезных конфликтов его убийство не вызовет: эксперт
Ситуация с убийством полковника Юрия Буданова действительно непростая, "нельзя исключать, что был элемент мести, поскольку понятное дело - есть обычаи чеченцев, в том числе кровная месть". Такое мнение ИА REGNUM выразил генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. "Вряд ли...
10 июня 2011