65-летие снятия блокады Ленинграда
Вице-губернатор Санкт-Петербурга в Литве: Мы никому не позволим переписать историю
В посольстве России в Литве сегодня, 8 октября, состоялась церемония вручения жителям блокадного Ленинграда памятной медали "В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, награду вручала прибывшая в Литву вице-губернатор...
8 октября 2009
В Волгоградской области почтили память жертв блокады Ленинграда
Сегодня, 8 сентября, в Волгоградской области состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда: мирных жителей, военнослужащих и моряков, защищавших город на Неве. Как ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе областной администрации, у подножия Мамаева кургана, возле стелы...
8 сентября 2009
В Кузбассе прошла конференция общества "Жители блокадного Ленинграда"
Сегодня, 8 сентября, в День памяти жертв фашисткой блокады, прошла отчетно-выборная конференция Кузбасского добровольного общества "Жители блокадного Ленинграда". Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Конференция началась с возложения...
8 сентября 2009
В Санкт-Петербурге в День блокады провоют сирены
В Санкт-Петербурге сегодня, 8 сентября, на всей территории города будут включены электромеханические сирены оповещения населения. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, с 11:10 до 11:25 мск будет проведена комплексная техническая проверка готовности...
8 сентября 2009
В Санкт-Петербурге вспоминают погибших в годы блокады Ленинграда
Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходит День памяти жертв блокады. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Комитете по социальной политике правительства Санкт-Петербурга, сегодня в 9:30 состоится возложение цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, дом №14 - там, где...
8 сентября 2009
В Санкт-Петербурге демонстрируются "Блокадные реликвии"
Впервые за последние 35 лет в Санкт-Петербурге в Государственном музее истории города экспонируется подлинный дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, отразивший судьбы тысяч семей погибших в осажденном фашистами Ленинграде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, дневник стал одним из...
3 сентября 2009
Медали в честь 65-й годовщины полного освобождения Ленинграда получат сотни жителей Алтайского края
Еще 486 жителей Алтайского края наградят медалями "В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Они будут вручены блокадникам, проживающим на территории региона. Как сообщает пресс-служба администрации края, в июне этого года во время торжественной церемонии открытия на...
3 сентября 2009
Из Калининграда в Санкт-Петербург отправился "Поезд Памяти"
Сегодня, 20 апреля, из Калининграда в Санкт-Петербург отправился "Поезд Памяти". Как сообщили корреспонденту Новости REGNUM в пресс-службе правительства Калининградской области, патриотическая акция, в которой примут участие ветераны Великой Отечественной войны, защитники блокадного Ленинграда, а...
20 апреля 2009
Во Владимире отметят 65-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
5 февраля в Доме офицеров Владимирского гарнизона пройдут торжества, посвященные 65-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. В них примут участие 110 защитников и жителей блокадного Ленинграда. Всего на территории области проживают 458...
4 февраля 2009
В память о блокадном Ленинграде в Тамбове прошла акция "Свеча памяти"
27 января в Тамбове у мемориала "Вечный огонь" прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к 65-й годовщине разгрома немецкой группировки под Ленинградом. День воинской славы России в регионе отмечается широко: в преддверии праздника делегация ветеранов Великой Отечественной войны отправилась в...
28 января 2009
Матвиенко попросила передать Санкт-Петербургу часть федеральных полномочий по защите ветеранов войны
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко предложила внести изменения в федеральный закон, предусматривающий обеспечение ветеранов жильем за счет федерального бюджета, исходя из общей площади 36 кв. метра, а не 22 кв. метра, если речь идет об однокомнатной квартире. Как сообщили ИА REGNUM в...
27 января 2009
Губернатор Мурманской области принимает участие в заседании комитета "Победа"
Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов принимает участие в заседании российского организационного комитета "Победа", посвященного празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь...
27 января 2009
"Это он, наш город!": Издан каталог открыток блокадного Ленинграда
В день празднования 65-летней годовщины блокады Ленинграда в педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге представили каталог открыток, созданных в блокадном Ленинграде. Авторы - Александр Гдалин и Маргарита Иванова - собрали почти 1500 изображений открыток, изданных в Ленинграде в...
27 января 2009
Медведев почтил память погибших блокадников (Санкт-Петербург)
Президент России Дмитрий Медведев, прибывший 26 января в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвящённых 65-й годовщине снятия фашистской блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 января, сообщили в...
27 января 2009
Смольный предлагает сделать проезд для ветеранов бесплатным (Санкт-Петербург)
Правительство Санкт-Петербурга предлагает обеспечить бесплатным проездом ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда. Об этом сегодня, 27 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Чиновник сообщил, что...
27 января 2009
В Москве проходят памятные мероприятия в честь 65-й годовщины снятия блокады Ленинграда
27 января отмечается годовщина снятия блокады Ленинграда. Ряд торжественных и памятных мероприятий в честь этой даты проходит сегодня в Москве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета общественных связей правительства Москвы, в честь 65-й годовщины снятия блокады города-героя...
27 января 2009
Медведев: Все ветераны Великой Отечественной должны быть обеспечены жильем к 65-летию Победы
Вопрос с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны должен быть полностью закрыт к 65-летию Победы, которое будет отмечаться в России 2010 году. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее заявление сегодня, 27 января, сделал президент РФ Дмитрий Медведев, накануне прибывший в...
27 января 2009
Глава Коми поздравил ветеранов с годовщиной снятия блокады с Ленинграда
В связи с 65-ой годовщиной снятия блокады Ленинграда глава Республики Коми Владимир Торлопов поздравил ветеранов. Пресс-служба главы республики и правительства республики распространила текст обращения Владимира Торлопова к ветеранам. "Есть события, значение которых неподвластно бегу времени...
27 января 2009
Миронов: Знать и помнить о героизме защитников Ленинграда - наш долг
"Особые чувства переполняют в этот день каждого жителя Санкт-Петербурга, особенно тех, через чью личную судьбу или семейную историю прошла блокада", - заявил сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Совета...
27 января 2009
День снятия блокады Ленинграда отметят и в Вологодской области
27 января 2009 года исполняется 65 лет со дня снятия блокады города Ленинграда. Этот день отметят и на территории Вологодской области. 30 января в Вологде состоятся церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" на Пошехонском кладбище и областное торжественное...
27 января 2009