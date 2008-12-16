Обрушение дома в Староконюшенном переулке в Москве
Из-под обломков дома в Староконюшенном переулке достали шестое тело (Москва)
Тело еще одного человека обнаружено 15 декабря под обломками перекрытий дома по адресу Староконюшенный переулок, дом 5 в Москве. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД. Напомним, как сообщалось ранее, 10 декабря в Староконюшенном переулке рухнули деревянные перекрытия...
16 декабря 2008
Кризис избавит Москву от нелепых градостроительных проектов. Московский стройкомплекс в СМИ
Влияние кризиса на строительную индустрию Москвы "Столичные власти в будущем году сократят запланированные расходы на строительство дорог, жилья и социальных объектов, метростроение и другие капитальные затраты", сообщает "Газета" в номере от 9 декабря. "Соответствующие поправки к третьему чтению...
15 декабря 2008
Под обломками дома в Москве обнаружен пятый погибший рабочий
Общее число жертв произошедшего накануне обвала перекрытия дома N45 по Староконюшенному переулку в Москве достигло пяти человек. Спасатели извлекли из под обломков тело еще одного рабочего, - сообщили в пресс-службе столичного Управления МЧС. Как уже сообщало ИА REGNUM, в числе погибших опознаны...
13 декабря 2008
Разбор завалов на Старом Арбате продолжается (Москва)
Вторые сутки идет разбор завалов в Староконюшенном переулке Москвы, где накануне обрушился дом старой постройки. Официально погибшими числятся 4 человека, восемь рабочих удалось спасти. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться 2 человека. Спасатели будут вести работу на месте...
11 декабря 2008
Два таджика погибли при обрушении здания на Старом Арбате (Москва)
В обрушении здания на Староконюшенном переулке, 45 в Москве виновата строительная компания, заявил 11 декабря пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой. По его словам, именно она, по предварительным данным МЧС, нарушила технологию разборки жилого дома и правила техники безопасности. Расследование...
11 декабря 2008
Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением дома в центре Москвы
Прокуратурой Центрального административного округа города Москвы организована проверка соблюдения правил техники безопасности в ООО "Микс", проводившем ремонтные работы в доме №45 по Староконюшенному переулку. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM от пресс-службы Московской городской...
11 декабря 2008
Виновные в обрушении дома в центре Москвы ответят за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ
По факту обрушения крыши реконструируемого здания в центре Москвы возбуждено уголовное дело по уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в...
11 декабря 2008
Под завалами дома в Москве ищут последнего пострадавшего
Под завалами частично обрушившегося старого здания в Староконюшенном переулке в центре Москвы может находиться еще один человек. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве Евгения Бобылева. "Разбор завалов продолжается. Там может...
11 декабря 2008
Под завалами дома в Москве найдено тело четвертого погибшего
Тело четвертого погибшего найдено под завалами здания в Староконюшенном переулке в Москве. Как сообщает "Эхо Москвы", до утра будет продолжаться разбор завалов на месте обрушения дома в центре столицы. Сейчас спасатели уже установили в Староконюшенном переулке осветительные приборы для проведения...
10 декабря 2008
Обрушение здания в Москве: 3 погибших, 8 спасенных
Третий погибший обнаружен под завалами обрушившегося дома по адресу Староконюшенный переулок, 45 в центре Москвы. Общая площадь разрушений составила порядка 250 квадратных метров, сообщает "Эхо Москвы". В настоящее время разбор завалов продолжается, неизвестна судьба еще троих рабочих. Работают...
10 декабря 2008
Два человека погибли при обрушении дома на Старом Арбате (Москва)
Еще один погибший обнаружен в рухнувшей части дома в Москве на Старом Арбате, находящегося на реконструкции. Таким образом число жертв в рухнувшем доме достигло двух человек. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются, неизвестна пока судьба еще четверых рабочих. На месте происшествия работает...
10 декабря 2008
Девять человек оказались под завалами дома в Москве. Один из них погиб
Тело одного погибшего извлечено из-под завалов частично обрушившегося здания в центре Москвы, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Москве. Таким образом, сказал представитель МЧС, в результате обрушения погиб один человек, восемь спасены в ходе поисково-спасательных работ, двое из...
10 декабря 2008
Обрушение дома в центре Москвы: госпитализированы двое пострадавших
Спасатели извлекли 8 человек из-под завалов рухнувшего дома в Староконюшенном переулке Москвы. Двоих пришлось госпитализировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве. Тем не менее, по данным на этот час, погибших нет. Сотрудники оперативных служб...
10 декабря 2008
Под завалами рухнувшего дома могут быть 4 человека (Москва)
Под завалами рухнувшего здания в центре Москвы могут оставаться люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве. Предположительно под завалами могут находиться 4 человека. Сейчас на месте происшествия работают 6 поисково-спасательных отрядов, кинологи...
10 декабря 2008
В центре Москвы рухнула крыша здания
Крыша реконструируемого здания рухнула в центре Москве около получаса назад. Как передает "Эхо Москвы", при обрушении крыши по адресу Староконюшенный переулок, дом 45 пострадали несколько человек. К месту происшествия выехали несколько бригад скорой помощи
10 декабря 2008