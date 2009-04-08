Кончина патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Сергей Колеров: В Молдавии российская власть стала заложницей собственных иллюзий
Реакция представителей властных структур России на беспорядки в Молдавии, вызванные недовольством населения результатами выборов, была ожидаемой и предсказуемой, как и сама ситуация в Кишиневе. И, тем не менее, несмотря на всю предсказуемость, эта реакция по-прежнему вызывает массу вопросов, ибо не...
8 апреля 2009
В память о Патриахе Алексии II установят мемориальную доску
27 марта на фасаде домовой церкви Святой великомученицы Татианы Московского государственного университета имени Ломоносова установят мемориальную доску и барельеф скульптора Алексея Морозова в память Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В январе этого года...
25 марта 2009
Охрану патриарха Кирилла доверят "уникальному милицейскому генералу"? Обзор калининградских СМИ
Обзор прессы Калининградской области с 26 февраля по 6 марта 2009 года. Генерал на распутье. Знаменитый музколледж на грани нищеты. Спад по всем отраслям - "неприятная данность". Поздравления пытками. Еженедельник "Новые колеса" в материале "Генерал-крестоносец" пишет о том, что "возможно...
7 марта 2009
"Россия ждет удобного момента, чтобы сдать Приднестровье Молдавии": Приднестровье за неделю
Приднестровское урегулирование: "Россия ждет удобного момента, чтобы сдать Приднестровье Молдавии". Выборы в парламент Молдавии: "Все бессарабские политики - шумные провинциалы, зависимые от западного влияния". "Черный список" ЕС: "ЕС стремится столкнуть политическую элиту Приднестровья между...
4 марта 2009
В Италии открылась фотовыставка памяти патриарха Алексия II
Фотовыставка, посвященная патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, открылась в православном храме Святой Великомученицы Екатерины в Риме. В экспозиции - около 30 работ российского фотографа Юрия Грипаса, который с 1996 года сопровождал Алексия II в его пастырских поездках по России и за рубеж...
27 февраля 2009
"Президент Молдавии призывает к расчленению Румынии": Молдавия за неделю
Приднестровское урегулирование: "Пакет" Воронина-Ткачука по приднестровскому урегулированию отправился в мусорное ведро". Молдавия - Россия: Большинство молдаван смотрят на мир глазами Путина и Медведева". Выборы-2009: "Назвать такую великую европейскую нацию, как румыны, "искусственной" - это уже...
27 февраля 2009
Эксперт: Зарегистрировав "Бессарабскую митрополию" Воронин заложил мину под конфессиональный мир в Молдавии
"Церковный фактор на предстоящих в Молдавии 5 апреля парламентских выборах будет одним из определяющих", - заявил 16 февраля руководитель отделения Молдавии и Приднестровья Ассоциации православных политологов России Владимир Букарский, комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM серию...
16 февраля 2009
Патриарх Кирилл стал почетным гражданином Смоленской области
Депутаты Смоленской областной Думы на своем внеочередном заседании, которое состоялось 5 февраля, приняли постановление о присвоении Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звания "Почетный гражданин Смоленской области". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона...
5 февраля 2009
Владимир Воронин надеется, что деятельность патриарха Кирилла поспособствует укреплению духовных связей России и Молдавии
Президент Молдавии Владимир Воронин выступает за сохранение и усиление духовных связей, основанных на общих ценностях православных христиан, существующих между странами и народами России и Молдавии. Как сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, об этом Владимир Воронин заявил 1 февраля...
2 февраля 2009
Дмитрий Медведев принял в Кремле архиереев Русской Православной Церкви
В Большом Кремлёвском дворце в Москве сегодня, 2 февраля, состоялся приём в честь архиереев - участников Поместного собора Русской Православной Церкви. Приём состоялся по случаю интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как передает пресс-служба Кремля, президент РФ Дмитрий Медведев...
2 февраля 2009
Новый глава РПЦ имеет нижегородские и мордовские корни
Предки нового Патриарха Московского и всея Руси Кирилла происходят из окрестностей небольшого городка Лукоянова на юге Нижегородской области. Об этом пишет сегодня центральная железнодорожная газета "Гудок". Издание уточняет: лукояновские корни нового патриарха подтверждает даже его фамилия, в миру...
2 февраля 2009
В храме Христа Спасителя состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Сегодня, 1 февраля в Храме Христа Спасителя состоялась интронизация - вступление на престол новоизбранного патриарха Кирилла. В течение 15-ти минут звонили колокола на всех пяти колокольнях храма, оповещавшие о входе в собор 16-го главы РПЦ. Высший церковный сан принимает митрополит Кирилл...
1 февраля 2009
"Молдавия - беднейший регион Румынии": Румыния за неделю
Румыния - Украина: "Прагматичные отношения" Румынии с Украиной начались хорошо: с ругани и денежных поборов". Румыния - Россия: "Бэсеску не обнародовал содержание переговоров о газе с Путиным и Медведевым, поскольку они не представляют общественного интереса". Общество: "Большинство российских...
1 февраля 2009
У патриарха Кирилла не будет крена в сторону неправославных конфессий: мнение
"Одно из мнений о митрополите Кирилле заключалось в том, что якобы при его патриаршем правлении будет какой-то крен в сторону неправославных конфессий. Я думаю, что такие опасения не подтвердятся". Об этом 30 января на "круглом столе", посвященном избранию нового патриарха Московского и всея Руси...
31 января 2009
Делегаты Поместного собора от Чувашии будут в Москве до интронизации патриарха Кирилла
Все участники Поместного собора, представлявшие Чувашию, примут участие в интронизации новоизбранного шестнадцатого патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ИА REGNUM сообщил заведующий канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархии иерей Сергий Пушков. По его словам, после завершения собора...
31 января 2009
Голосование по кандидатурам на пост главы Русской Православной Церкви было тайным и справедливым: участники собора
В ходе выборов нового патриарха Московского и Всея Руси никто из священнослужителей не оказывал давление на делегатов от мирян, голосование по кандидатурам предстоятеля Русской Православной Церкви было тайным. Об этом сообщила 30 января на пресс-конференции в Москве депутат Верхового совета Крыма...
31 января 2009
Президент Молдавии посетит Москву для присутствия на интронизации нового патриарха
Президент Молдавии Владимир Воронин совершит 1 февраля, визит в Москву для участия в торжествах по случаю интронизации нового патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отмечается, визит состоится...
30 января 2009
Президент Армении поздравил новоизбранного Патриарха Московского и всея Руси
Президент Армении Серж Саргсян поздравил митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, в своем письме к новоизбранному патриарху Саргсян выразил уверенность, что его служение во главе...
30 января 2009
Патриарха Кирилла пытаются очернить слухами о его многомиллионном состоянии: мнение
"Очень сложно комментировать информацию о новом главе РПЦ, патриархе Кирилле, которая на сама деле является недостоверной". Такой ответ дал сегодня, 30 января, на "круглом столе" сотрудник отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай (Данилевич) на просьбу...
30 января 2009
Украинская православная церковь не исключает кулуарных договоренностей при избрании патриархом Кирилла
"Есть основания считать, что определенные кулуарные договоренности между Украинской и Российской православной церковью, которые повлияли на избрание патриархом Кирилла, естественно, были". Об этом сегодня, 30 января, на "круглом столе", посвященном избранию нового патриарха Московского и всея Руси...
30 января 2009