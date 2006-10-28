Обрушение "Трансвааль-парка"
Суд подтвердил законность амнистии архитектора обрушившегося "Трансвааль-парка"
27 октября Замоскворецким судом Москвы признана законной амнистия архитектору Нодару Канчели, который обвинялся в обрушении купола "Трансвааль-парка". Ни архитектор Канчели, ни потерпевшие в суд не явились, прислав своих представителей, адвокатов Игоря Трунова и Юрия Костанова. Трунов...
28 октября 2006
Московский суд одобрил амнистирование архитектора "Трансвааль-парка"
Замоскворецкий суд Москвы признал законным амнистирование архитектора Нодара Канчели, обвинявшегося по делу об обрушении купола "Трансвааль-парка". Как 27 октября сообщает "Полит.ру", таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката потерпевших, который настаивал признать незаконным...
28 октября 2006
Рассмотрение дела об отмене амнистии архитектору Нодару Канчели отложено на 27 октября
Сегодня, 17 октября, Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об отмене амнистии архитектору Нодару Канчели, обвиняемому по делу об обрушении купола " Трансвааль-парка ", на 27 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, рассмотрение дела отложено в связи с тем, что...
17 октября 2006
"Трансвааль" восстановят для оздоровления (Москва)
Бывший московский аквапарк "Трансвааль" будет реконструирован и станет оздоровительным комплексом для семейного отдыха, сообщает радио "Эхо Москвы". Столичные власти подписали 28 апреля распоряжение по проектированию. На месте трагедии будет возведён и храм-часовня в память о погибших. Заказчиком...
28 апреля 2006
Архитектор Канчели предполагает, что рынок обрушился из-за снегового перегруза (Москва)
Архитектор Нодар Канчели, который в 70-е годы прошлого века проектировал здание Басманного рынка, выдвигает несколько версий обрушения рынка. Как передает НТВ, Канчели сказал, что "один вариант - это большой снеговой перегруз. На антресоли там, по-моему, торговлю устроили в закрытых палатках. Кроме...
23 февраля 2006
Крышу обвалившегося рынка создавал Нодар Канчели
По предварительным данным, на момент обрушения крыши на Бауманском рынке в Москве находились до 40 человек, заявил прокурор Москвы Анатолий Зуев. В настоящее время на месте работают спасатели. По словам Главного архитектора проекта Нодара Канчели (который проектировал и "Трансвааль-парк")...
23 февраля 2006
На Сахалине проверят техническое состояние школ и детских садов
В связи с участившимися случаями обрушения перекрытий в зданиях социального и массового назначения на территории Российской Федерации, администрация Сахалинской области утвердила рабочую группу, которая проведет проверку технического состояния учреждений образования. Данные по итогам проверки...
16 февраля 2006
В судах Москвы находится 11 исков пострадавших в "Трансвааль-парке"
Спустя два года после трагедии в "Трансвааль-парке" в судах Москвы по-прежнему находится 11 исков пострадавших. "Нами было подано всего 14 исков, три из которых были удовлетворены. Последний иск был подан в понедельник от пострадавшего Александра Смирнова, у которого погибла дочь", - сообщил...
14 февраля 2006
Состояние бассейнов внушает беспокойство екатеринбургским экспертам
По итогам проверки, начатой после трагедии в "Трансвааль-Парке"в Москве, принято решение закрыть несколько бассейнов Среднего Урала: два - в Екатеринбурге, один - в Верхней Пышме и еще один бассейн может приостановить свою работу в ближайшее время. Комиссия Архстройнадзора сообщила корреспонденту...
10 февраля 2006
Андрей Бекетов о деле "Трансвааля": Суд принимает решение на основании закона, а не мнения прокуратуры
Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием по поводу последних событий вокруг "Трансвааль-парка" к независимому аналитику рынка недвижимости Андрею Бекетову за комментарием: ИА REGNUM: Повлияли ли скандал с Трансваалем и линия следствия, обвиняющее проектировщика, на проектирование и...
8 февраля 2006
Полноценные независимые экспертизы не проводятся даже по поводу самых сомнительных и опасных проектов: Глава клуба МСУ Москвы Зоя Шаргатова
Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием по поводу судебного процесса над предполагаемыми виновниками трагедии "Трансвааль-парка" к главе клуба депутатов МСУ Москвы Зое Шаргатовой, которая хорошо знакома с градостроительной практикой московских властей, исходя из многолетнего опыта...
8 февраля 2006
ЗАО "М.О.Р.Е. - Плаза": "Любой вменяемый застройщик перепроверит расчеты даже не дважды, а трижды"
В связи с тем, что судебный процесс вокруг трагедии "Трансвааль-парка" получил новый резонанс, корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к первому заместителю Генерального директора ЗАО "М.О.Р.Е. - Плаза" Михаилу Михайлову с вопросом о том, насколько изменилась ситуация с соблюдением...
8 февраля 2006
Депутат муниципального собрания "Строгино": Настоящие виновники трагедии "Трансвааль-парка" не будут найдены
В связи с последними событиями, связанными с судом над главным конструктором проекта " Трансвааль-парк " Нодаром Канчели и начальником Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолием Ворониным корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к депутату муниципального собрания...
6 февраля 2006
Депутат Мосгордумы Иван Новицкий: Мосгорсуд и прокуратура могут договориться по делу "Трансвааль-парка"
Черемушкинский суд г. Москвы вернул материалы уголовного дела по "Трансвааль-парку" на доработку, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов двух главных обвиняемых - главного конструктора проекта Нодара Канчели и начальника Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолия Воронина...
6 февраля 2006
РОСНО о ситуации с "Трансвааль-парком": ЕТС не внесло ответственность проектировщиков в договор о страховании
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат потерпевших в трагедии "Трансвааль-парка" Игорь Трунов заявил, что необходимо внимательно изучить договор страхования компании РОСНО и ЗАО " Европейские технологии и сервис " ( ЕТС ), чтобы понять, в каком случае может наступить страховой случай и возможная...
6 февраля 2006
Адвокат Игорь Трунов: Чтобы дать оценку, нужно посмотреть договор страхования РОСНО и ЕТС по "Трансвааль-парку"
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело по "Трансвааль-парку" на доработку в связи с процессуальными нарушениями. Суд над главными обвиняемыми в трагедии - главным конструктором проекта Нодаром Канчели и начальником Московской государственной...
6 февраля 2006
Сопредседатель Комитета защиты прав граждан: Ситуация с "Трансваалем" никак не влияет на процесс создания новых строительных разработок
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черемушкинский суд г. Москвы вернул материалы уголовного дела по "Трансвааль-парку" на рассмотрение прокуратуре из-за процессуальных нарушений. Прокуратура, в свою очередь, намерена обжаловать это решение в Мосгорсуде. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием...
6 февраля 2006
Профессор МАРХИ Глазычев: Пока мне не доказали ошибку в проектировании "Трансвааль-парка", я в нее не верю
6 февраля Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело об обрушении столичного развлекательного комплекса " Трансвааль-парк ", обвиняемыми по которому проходят главный конструктор проекта Нодар Канчели и начальник Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолий Воронин...
6 февраля 2006
Суд над виновниками трагедии Трансвааля приостановлен на неопределенное время
Черемушкинский суд г. Москвы вернул материалы уголовного дела на доработку, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов двух главных обвиняемых - главного конструктора проекта Нодара Канчели и начальника Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолия Воронина, которые указывали на...
6 февраля 2006
Дело об обрушении купола "Трансвааля" возвращено в прокуратуру
Черемушкинский суд вернул в прокуратуру Москвы уголовное дело об обрушении крыши " Трансвааль-парка " для устранения нарушений. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу - начальника Мосгоэкспертизы Анатолия Воронина и главного конструктора Нодара Канчели, передает...
6 февраля 2006