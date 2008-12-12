Кончина Петра Латышева
Железный "секонд-хэнд" покрывается пылью: обзор СМИ Челябинской области
Обзор СМИ Челябинской области с 8 по 12 декабря 2008 года. Кризис на Южном Урале: строительные проблемы и сокращенные сотрудники Главной темой южноуральских СМИ уже не первую неделю остается мировой финансовый кризис и его влияние на экономику региона. Главная на сегодняшний день проблема...
12 декабря 2008
Новый уральский полпред обещает помочь минимизировать Зауралью последствия кризиса
Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко 10 декабря прилетел в Курганскую область. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе зауральского правительства, Николай Винниченко обещал помочь региону бороться с кризисом. Полпред...
11 декабря 2008
Свердловский уполномоченный по правам человека жалеет о том, что Винниченко оставил прежний пост
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сожалеет о том, что Николай Винниченко оставляет свой пост в службе судебных приставов. Как она сообщила 10 декабря на пресс-конференции, именно при нем решения судов начали исполняться, служба приставов стала по-настоящему...
10 декабря 2008
Новый полпред президента РФ в Уральском ФО прибыл в Екатеринбург
Сегодня, 10 декабря, в Екатеринбург прибыл новый полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном информационном центре, в числе приоритетных своих задач вновь назначенный полпред видит...
10 декабря 2008
Новому уральскому полпреду будет нелегко: мнение
Президент РФ Дмитрий Медведев очень большое значение придает тому, кто будет возглавлять Уральский федеральный округ. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря высказал директор челябинского института Уральской академии государственной службы, политаналитик Сергей Зырянов, комментируя...
9 декабря 2008
Губернатор Югры уверен в опыте нового уральского полпреда
Губернатор Югры Александр Филипенко уверен, что опыт Николая Винниченко, назначенного на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, позволит сразу включиться в работу. Об этом говорится в телеграмме, направленной Филипенко новому полпреду, сообщили...
9 декабря 2008
Свердловский правозащитник не уверен, что при новом уральском полпреде ситуация будет лучше
Руководитель Межрегионального центра прав человека (Екатеринбург) Владимир Шаклеин не уверен в том, что при новом полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе ситуация с правами человека будет лучше, чем при Петре Латышеве. Как он сообщил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM, при том, что...
8 декабря 2008
Президент назначил своего представителя в Уральском федеральном округе
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Николая Винниченко полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УФО). О подписании этого указа президент сообщил сегодня, 8 декабря, в ходе встречи с Винниченко в Кремле, сообщает ИТАР-ТАСС. Николай Александрович...
8 декабря 2008
В Зауралье не знают, что президент приедет в Курган выбирать нового полпреда
В правительстве Курганской области и в горадминистрации не подтвердили информацию о приезде президента Дмитрия Медведева в регион. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в пресс-службах администраций сказали, что впервые об этом слышат. Между тем, в правительстве Челябинской области уже знают о том...
8 декабря 2008
В Москве простились с полпредом в Уральском ФО Петром Латышевым
Сегодня, 4 декабря, в Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище состоялось прощание с полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Петром Михайловичем Латышевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпреда в УрФО. В...
4 декабря 2008
Губернатор Югры простится с полпредом в УрФО Петром Латышевым
Губернатор Югры Александр Филипенко сегодня, 4 декабоя, в Москве примет участие в церемонии прощания с полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Петром Латышевым. Церемония начнется в полдень по московскому времени в Ритуальном зале Троекуровского...
4 декабря 2008
Свердловский губернатор примет участие в траурной церемонии прощания с Петром Латышевым
Сегодня, 4 декабря, губернатор Свердловской области Эдуард Россель примет участие в траурной церемонии прощания с полномочным представителем президента РФ в Уральском ФО Петром Латышевым, которая состоится в 12:00 по мск в ритуальном зале Троекуровского кладбища г.Москвы. Об этом корреспонденту ИА...
4 декабря 2008
Соболезнования в связи с кончиной Петра Латышева жители Ямала смогут выразить в Книге памяти
В Салехарде (Ямал) в здании окружной администрации размещена Книга памяти, где ямальцы, все, кому довелось работать с полпредом президента РФ в Уральском ФО Петром Латышевым, могут выразить слова соболезнования и сочувствия. Об этом 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
4 декабря 2008
Губернатор Ямала примет участие в похоронах Петра Латышева в Москве
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов примет участие в гражданской панихиде прощания с полпредом в УрФО Петром Латышевым, которая состоится сегодня, 4 декабря, в Москве на Троекуровском кладбище.Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ямала. Глава...
4 декабря 2008
В Москве состоятся похороны полпреда в Уральском ФО Перта Латышева
Сегодня, 4 декабря, в 12:00 по мск в ритуальном зале Троекуровского кладбища г.Москвы состоится церемония прощания с полпредом президента РФ в Уральском ФО Петром Михайловичем Латышевым. Участие в гражданской панихиде примут главы регионов, входящих в Уральский ФО, и другие официальные лица...
4 декабря 2008
На уральском инвестиционном форуме почтили память Петра Латышева
IIIV уральский инвестиционный форум прервали минутой молчания в память полпреде президента в УРФО Петре Латышеве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 4 декабря, открывая форум, несколько слов о полномочном представителе президента сказал вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов. "Он многое...
4 декабря 2008
Администрация Екатеринбурга скорбит в связи со скоропостижной кончиной Петра Латышева
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Екатеринбургская городская Дума, администрация города глубоко скорбят в связи с преждевременным уходом из жизни Петра Михайловича Латышева. Об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. "За годы своей работы на посту полномочного...
3 декабря 2008
С именем Петра Латышева связан целый этап в развитии Уральского ФО: курганский губернатор
Губернатор Курганской области Олег Богомолов выразил соболезнования в связи со смертью полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Петра Латышева. Об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. В телеграмме...
3 декабря 2008
Югра скорбит о полпреде президента РФ в Уральском ФО Петре Латышеве
Администрация губернатора Югры и правительство Ханты-Мансийского автономного округа скорбят в связи с преждевременной кончиной полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Петра Михайловича Латышева. Об этом сегодня, 3 декабря, корреспонденту ИА REGNUM...
3 декабря 2008
Президент России выразил соболезнования родным Петра Латышева
Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Петра Латышева в связи с его кончиной. "Пётр Михайлович Латышев был одним из тех, для кого служение Отечеству было главным нравственным и жизненным приоритетом, -...
2 декабря 2008