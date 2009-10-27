Гибель хоккеиста Алексея Черепанова
Известный эстонский режиссёр снимет фильм о хоккеисте Алексее Черепанове
Эстонский режиссёр Ильмар Рааг, известный мировому зрителю по картине "Класс", за которую в 2007 году он получил "Оскара", задумал снять фильм об Алексее Черепанове. В Омске режиссёр провёл три дня и за это время смог собрать самую первичную информацию об ушедшем хоккеисте: пообщался с его отцом...
27 октября 2009
В Омской области открыли памятник хоккеисту Алексею Черепанову
В Омской области на Старо-северном мемориальном кладбище областного центра прошла церемония открытия памятника Алексею Черепанову. Памятник знаменитому хоккеисту, погибшему в октябре 2008 года, выполнен в полный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости 2 сентября сообщили в главном управлении...
2 сентября 2009
По факту смерти хоккеиста Алексея Черепанова проведут дополнительную проверку
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении врачей, вынесенное по результатам проведённой проверки по факту смерти хоккеиста Алексея Черепанова. Материал возвращён в следственное управление СКП по Омской области...
10 августа 2009
Следствие не выявило вину врачей в смерти омского хоккеиста Черепанова
На основе собранных данных в ходе проверки по факту смерти Алексея Черепанова органы Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области решили отказать в возбуждении уголовного дела в отношении врачей НП "СК "Авангард" и врачей Врачебно-физкультурного диспансера. По данным следствия, в их...
16 июля 2009
По факту гибели Алексея Черепанова проводится дополнительное судебно-медицинское исследование
Следственным отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Омской области продолжается проведение проверки по факту смерти Алексея Черепанова. Как сообщили 5 мая ИА REGNUM Новости в пресс-службе ведомства, в...
5 мая 2009
Завтра в Барнауле пройдет вечер, посвященный памяти хоккеиста Алексея Черепанова
В субботу, 18 апреля, во Дворце зрелищ и спорта Барнаула состоится благотворительный вечер, посвященный памяти Алексея Черепанова "Чтобы помнили... ". Барнаульские болельщики смогут увидеть игроков омского "Авангарда", за который играл Черепанов: Е вгения Царегородцева, Александра Фомичева, Никиту...
17 апреля 2009
В Омске открыли мемориальную доску в память об Алексее Черепанове
Сегодня, 13 апреля, в память о погибшем полгода назад хоккеисте "Авангарда" Алексее Черепанове в Омске на фасаде школы №37, где он учился, открыли мемориальную доску. На ее открытие собрались десятки людей, в том числе мать спортсмена, хоккеисты "Авангарда" - Александр Свитов, Вячеслав Белов...
13 апреля 2009
В Барнауле состоится благотворительный вечер, посвященный памяти хоккеиста Алексея Черепанова
В Алтайском крае администрация региона, общественный фонд "имени Алексея Черепанова" и федерация хоккея Алтайского края и КГУ "СДЮШОР по хоккею "Алтай" организуют благотворительный вечер, посвященный памяти Алексея Черепанова "Чтобы помнили... ". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
8 апреля 2009
"Дело врачей" омского "Авангарда" продлили еще на десять дней
Омские следователи еще на 10 дней продлили проверку, результатом которой станет возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела в отношении врачей "Авангарда", под наблюдением которых находился погибший хоккеист Алексей Черепанов, сообщает ИА СПОРТКОМ. Напомним, в декабре 2008 года СКП РФ по...
31 марта 2009
Михаил Мамиашвили: "Отчасти причиной директивы Минобороны послужила трагедия с Черепановым"
Причиной директивы Министерства обороны РФ, по которой все спортсмены, представляющие ЦСКА и проходящие срочную службу, с 1 марта должны быть командированы в воинские части по месту прохождения службы, а все остальные представители ЦСКА - сокращены из Вооруженных сил, могла послужить трагедия с...
3 марта 2009
Прокуратура даст правовую оценку действиям врачей, наблюдавшим Черепанова (Омск)
Следственные органы Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ по факту смерти Алексея Черепанова. Об этом 19 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ. Следствию предстоит дать правовую оценку...
19 февраля 2009
Дело Черепанова: материалы в отношении врачей и руководства "Авангарда" выделены в отдельное производство
Следствие не исключает, что в смерти Алексея Черепанова виноваты врачи и руководство омского клуба "Авангард". "Непонятно, почему врачи не выявили наличие у Черепанова заболевания или почему врачи и руководство клуба, зная о заболевании, позволили ему выходить на лед", - сказал руководитель...
12 февраля 2009
Именем Алексея Черепанова назовут улицу в алтайском селе
Именем погибшего нападающего омского "Авангарда" Алексея Черепанова назовут улицу в его родном селе в Алтайском крае. Об этом заявил глава администрации алтайского села Озерки Иван Зеленин, где родился и вырос хоккеист, сообщают "Вести". "Мы скорбим о том, что Алексей так рано ушел из жизни. И...
10 февраля 2009
Родителям погибшего хоккеиста Черепанова выплатят денежную компенсацию
Некоммерческое партнерство "Спортивный клуб "Авангард" в соответствии с контрактом, заключенным между НП "СК "Авангард" и Алексеем Черепановым, выплатит родителям хоккеиста двухгодичную заработную плату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе хоккейного клуба, такое решение принято 20 января...
20 января 2009
Хоккеисты омского "Авангарда" заступились за врачей команды
Игроки омского "Авангарда" собираются написать письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации врачей команды Сергея Белкина и Дмитрия Батушенко, которые были признаны причастными к трагической смерти нападающего "ястребов" Алексея Черепанова. "Мы...
19 января 2009
Вице-президент КХЛ: "Врачи не могли не знать о заболевании Черепанова"
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Шалаев считает, что в смерти нападающего омского "Авангарда" Алексея Черепанова в первую очередь виноваты врачи. "Раньше у нас не было заключения биохимической экспертизы. Сейчас она есть - и установлено, что тот препарат, который найден...
16 января 2009
КХЛ бессрочно дисквалифицировала руководителей омского "Авангарда"
Континентальная хоккейная лига, рассмотрев все обстоятельства по факту гибели нападающего "Авангарда" Алексея Черепанова, приняла решение о бессрочной дисквалификации четырех причастных к трагедии человек. Об этом 16 января на специальной пресс-конференции заявил директор лиги по правовому и...
16 января 2009
Отец Алексея Черепанова подал иск о денежной компенсации (Омск)
20 января Куйбышевский районный суд Омска рассмотрит иск Андрея Черепанова - отца погибшего хоккеиста омского "Авангарда" Алексея Черепанова об определении доли компенсационной выплаты клуба за смерть сына. По заключенному омским хоккеистом контракту с местным клубом, в случае его смерти в течение...
16 января 2009
Континентальная хоккейная лига начала слушания по "делу Грэма"
15 января в Москве, в офисе Континентальной хоккейной лиги состоялось первое заседание дисциплинарного комитета КХЛ по так называемому "делу Грэма". Бывший вратарь "Авангарда" был отчислен из омского клуба с формулировкой "неоднократное нарушение трудовой дисциплины", которое выражалось в бытовом...
15 января 2009
Президент "Авангарда" (Омск) Константин Потапов уволен
Президент хоккейного клуба "Авангард" (Омск) Константин Потапов был сегодня уволен со своего поста. Пока не сообщается, кто займет его место и будет ли вообще сохранена его должность в структуре клуба, передает "Спорт сегодня". Отметим, что на отстранении Константина Потапова от должности...
12 января 2009