Убийство мэра Владикавказа (Северная Осетия)
В Ростове слушания по делу группировки Гагиева состоятся в мае
Правозащитники не успели ознакомиться со 170 томами дела В Северо-Кавказском окружном военном суде перенесли слушания по делу группировки Аслана Гагиева, на счету которой более 55 заказных убийств. До середины мая правозащитники подсудимых должны успеть ознакомиться с материалами дела, а их немало...
22 апреля 2015
Участник банды, причастной к убийству мэра Владикавказа, осужден на 10 лет строгого режима
Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен обвинительный приговор участнику бандгруппы, причастной к убийству мэра Владикавказа, Алану Джаджиеву. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ 29 октября, он признан виновным по шести статьям УК РФ - бандитизм, убийство, умышленное...
29 октября 2013
В Ростове судят участника вооруженной группировки, действовавшей в Северной Осетии
В Северо-Кавказском окружном военном суде начался процесс по делу Алана Джаджиева, обвиняемого в особо тяжких преступлениях на территории Северной Осетии. 13 сентября второй день бывший член устойчивой вооруженной группировки заслушивает пункты обвинения. По информации пресс-службы суда, дело...
13 сентября 2013
Убийца мэра Владикавказа приговорен к пожизненному сроку (Северная Осетия)
Сегодня,13 марта, в окружном суде Южного военного округа оглашен обвинительный приговор жителю Северной Осетии Олегу Гагиеву (Ботэ). Главарь вооруженной бандгруппы обвиняется в совершении ряда громких преступлений, в том числе и в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева, передает корреспондент...
13 марта 2012
Обвиняемому в убийстве мэра Владикавказа вынесен вердикт (Северная Осетия)
В окружном суде Южного военного округа вынесен обвинительный вердикт жителю Северной Осетии Олегу Гагиеву. Коллегия суда присяжных признала его виновным в организации покушений на высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов. Обвиняемому вменяется и убийство главы...
1 марта 2012
Приговор одному из убийц мэра Владикавказа суд оставил без изменения (Северная Осетия)
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты на приговор по делу Александра Джуссоева, одного из убийц главы Владикавказа Виталия Караева, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщает Верховный суд Северной Осетии, Джуссоев по совокупности преступлений, путём частичного...
7 декабря 2011
Арестован подозреваемый в убийстве мэра Владикавказа (Северная Осетия)
Правоохранительными органами Северной Осетии арестован член югоосетинской преступной группы Роберт Табуев по кличке "Таш-паш". Как сообщили 6 декабря ИА REGNUM в МВД по РСО-Алания, арестованный находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда громких убийств на территории Северной...
6 декабря 2011
Убийца мэра Владикавказа проведет в местах лишения свободы 20 лет
Сегодня, 11 августа, Верховный суд Северной Осетии вынес приговор Александру Джуссоеву, обвиняемому в нескольких убийства на территории республики, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего вице-премьера североосетинского правительства Казбека Пагиева. Джуссоева приговорили к 19 годам...
11 августа 2011
В Северной Осетии будут судить главаря банды, совершившей громкие убийства
В судебные органы направлено уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Олега Гагиева, подозреваемого в организации преступной группы и совершении тяжких преступлений на территории Северной Осетии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в силовых структурах...
1 июля 2011
В Северной Осетии осужден исполнитель убийства мэра Владикавказа
В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор Иналу Остаеву. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в умышленном уничтожении или повреждении имущества, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, бандитизме, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника...
9 августа 2010
За убийства представителей руководства Северной Осетии милиционер осужден на 18 лет
В Северной Осетии вынесен приговор в отношении бывшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью МВД по РСО-Алания Рафаэля Калагова. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ, он признан виновным в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника...
26 июля 2010
Установлены подозреваемые в громких убийствах в Северной Осетии
Следствие установило подозреваемых в совершении громких убийств чиновников и сотрудников правоохранительных органов Северной Осетии. Следствию удалось установить участников преступной группы, причастной к убийствам в 2007-2008 годах мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего вице-премьера...
13 октября 2009
Задержаны подозреваемые в серии убийств в Северной Осетии
В Крыму задержаны подозреваемые в убийстве начальника УБОП МВД по Северной Осетии полковника Марка Мецаева, начальника отдела угрозыска МВД по Северо-Восточному округу полковника Виталия Чельдиева и мэра Владикавказа Виталия Караева. Власти Украины депортировали жителей Северной Осетии Таймураза...
8 октября 2009
К списку преступлений подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа добавился ещё ряд убийств
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу в ходе расследования уголовного дела по факту убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и экс-мэра Казбека Пагиева установлено, что обвиняемые причастны к совершению еще ряда...
30 апреля 2009
Убийца мэра Владикавказа Джуссоев-Вайнер на родине в Южной Осетии ни за что не привлекался
Исполнитель громких убийств во Владикавказе уроженец Цхинвала Александр Джуссоев ни по каким преступлениям на территории Южной Осетии не привлекался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель министра внутренних дел Республики Южная Осетия Виталий Гассиев 2 апреля. По оперативным...
2 апреля 2009
Проверяется информация о причастности убийц мэра Владикавказа к преступлениям на территории Южной Осетии
Информация о причастности уроженцев Южной Осетии Олега Гагиева (Дменис) и Александра Джуссоева (Цхинвал) к противоправным действиям на территории Южной Осетии в правоохранительные органы поступала, и в настоящее время проверяется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель министра...
2 апреля 2009
Задержаны организатор и исполнитель убийства мэра Владикавказа (Северная Осетия)
Предполагаемые организаторы и исполнители убийств мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания Казбека Пагиева и его водителя задержаны в ночь с 1 на 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре...
2 апреля 2009
Организатор громких убийств во Владикавказе объявлен в международный розыск (Северная Осетия)
Организатором убийств мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя является 33-летний Олег Гагиев по прозвищу "Ботэ". Как сообщает пресс-служба СКП РФ, установление личности обвиняемого стало результатом совместной работы Главного...
26 марта 2009
В международном розыске числятся шесть подозреваемых в громких убийствах в Северной Осетии
Ход расследования уголовного дела по факту убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, экс-мэра Казбека Пагиева и его водителя, а также начальника первого отдела уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и его сына был заслушан председателем Следственного комитета при прокуратуре...
12 марта 2009
Трое фигурантов громких дел об убийствах в Северной Осетии объявлены в международный розыск
В Северной Осетии стали известны имена трех задержанных, подозреваемых в громких убийствах. По информации Главного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Южному федеральному округу, арестованным предъявлено обвинение по целому ряду тяжких преступлений, передает 2 марта...
2 марта 2009