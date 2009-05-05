Конфликт в мэрии Владикавказа
Собрание представителей Владикавказа возглавила Бела Икоева
Сегодня, 5 мая, в администрации местного самоуправления города Владикавказа состоялась первая сессия Собрания представителей Владикавказа пятого созыва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации североосетинской столицы, в президиум вошли председатель парламентского...
5 мая 2009
Гордума Владикавказа приступит к работе в новом составе
В Северной Осетии сформирован новый состав собрания представителей Владикавказа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации североосетинской столицы 4 мая, регистрация вновь избранного состава городской думы и вручение депутатских мандатов состоялось 30 апреля. Вновь...
4 мая 2009
С большим отрывом на выборах в собрание представителей Владикавказа побеждает "Единая Россия"
На досрочных выборах депутатов Собрания представителей города Владикавказа пятого созыва, состоявшихся накануне, 26 апреля, в Северной Осетии большинство голосов набрали кандидаты от северо-осетинского регионального отделения партии "Единая Россия". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в...
27 апреля 2009
На 34 места в Собрание представителей Владикавказа претендуют 89 человек
26 апреля во Владикавказе состоятся досрочные выборы депутатов Собрания представителей. Городская избирательная комиссия североосетинской столицы раздала бюллетени по участкам, документы строгой отчетности запечатаны в сейфах и находятся под вооруженной охраной, передает корреспондент ИА REGNUM...
23 апреля 2009
Депутат североосетинского парламента: Новый мэр Владикавказа быть должен быть не только патриотом, но и интернационалистом
На 26 апреля 2009 года во Владикавказе назначены досрочные выборы депутатов городского Собрания представителей. После выборной кампании в североосетинской столице определится законодательная и исполнительная власть. Решение практических задач ляжет, в том числе, и на плечи нового мэра города...
2 апреля 2009
Кампания по выборам депутатов собрания представителей Владикавказа не обещает быть легкой
На 26 апреля 2009 года во Владикавказе назначены досрочные выборы депутатов Собрания представителей. Решение об этом было принято горизбиркомом североосетинской столицы. За 32 депутатских мандата будут бороться представители региональных отделений ведущих российских политических партий, сообщает 17...
17 марта 2009
Североосетинские сторонники Жириновского готовы к борьбе за депутатские мандаты
На 26 апреля 2008 году во Владикавказе назначены досрочные выборы в городское собрание представителей. Жители североосетинской столицы изберут в этот день депутатов местного представительного органа по партийным спискам. Борьба за депутатские мандаты развернется между региональными отделениями...
13 марта 2009
Во Владикавказе назначены досрочные выборы депутатов городского Собрания представителей (Северная Осетия)
Владикавказская городская избирательная комиссия назначила дату проведения новых выборов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 26 апреля 2009 года жители североосетинской столицы изберут местный парламент. Верховный суд Российской Федерации 4 марта текущего года вынес вердикт о проведении новых...
7 марта 2009
Во Владикавказе состоятся новые выборы в городское собрание представителей (Северная Осетия)
Верховный суд Российской Федерации вынес вердикт о проведении новых выборов собрания представителей города Владикавказа. Высший судебный орган страны оставил без изменения кассационную жалобу части депутатов, которые не согласились с решением Верховного суда Северной Осетии о признании...
6 марта 2009
Столица Северной Осетии остается без депутатов
Город Воинской славы Владикавказ переживает кризис власти. Столица республики остается без представительного органа. После сложения 15 депутатами своих полномочий Верховный суд Северной Осетии признал противозаконной деятельность оставшихся народных избранников, которые попытались избрать...
15 января 2009
На месте убийства экс-мэра Владикавказа обнаружено 30 гильз
Во Владикавказе совершено громкое убийство - бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии Казбека Пагиева застрелили в его машине. Однако, в отличие от совершенного осенью этого года убийства мэра Владикавказа, на этот раз убийца использовал не снайперскую винтовку, а автомат...
31 декабря 2008
Спецгруппа СКП РФ вылетает во Владикавказ
Руководством Следственного комитета при прокуратуре РФ принято решение о направлении в Северную Осетию опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета, которым поставлена задача оказать практическую помощь в расследовании убийства бывшего мэра Владикавказа Казбека Пагиева. Группа...
31 декабря 2008
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Казбека Пагиева (Северная Остеия)
По факту убийства экс-заместителя председателя правительства Северной Осетии Казбека Пагиева возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник начальника Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Северной Осетии...
31 декабря 2008
В Северной Осетии неизвестные расстреляли экс-мэра Владикавказа
Сегодня, 31 декабря, в Северной Осетии был застрелен экс-заместитель председателя правительства республики Казбек Пагиев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дежурной части, сигнал об убийстве на пульт дежурного поступил в 11:05 мск. Как стало известно, экс-мэр Владикавказа был расстрелян во...
31 декабря 2008
ЛДПР хочет выбирать горсобрание Владикавказа по партийным спискам
Сегодня, 24 декабря, во Владикавказе прошла акция в поддержку выборов депутатов городского Собрания представителей по партийным спискам. Она была организована североосетинским региональным отделением ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM. "Мы вынуждены пикетировать здание городской администрации...
24 декабря 2008
Глава Северной Осетии: Население и руководство республики возлагают большие надежды на милицию
Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки в Северной Осетии обсужден главой республики с вновь назначенным министром внутренних дел. Таймураз Мамсуров и генерал-майор милиции Артур Ахметанов рассмотрели вопросы эффективности деятельности органов МВД по...
18 декабря 2008
Суд признал неправомочным нынешний состав собрания представителей Владикавказа
Деятельность депутатов собрания представителей города Владикавказа нынешнего созыва признана недействительной. Такое решение накануне, 16 декабря, принял Верховный суд Северной Осетии, передает корреспондент ИА REGNUM. С просьбой о принятии решения о неправомочности нынешнего состава в высший...
17 декабря 2008
Таймураз Мамсуров выступил против внешнего управления во Владикавказе
15 декабря депутаты парламента Северной Осетии приняли решение обратиться к главе республики Таймуразу Мамсурову с просьбой принять меры по выходу из финансовой ситуации, которая сложилась во Владикавказе в связи с утратой городской думой Владикавказа своих полномочий и невозможностью распоряжаться...
16 декабря 2008
Новый глава МВД Северной Осетии представлен парламенту республики
Депутатам парламента Северной Осетии 15 декабря представлен новый глава МВД республики генерал-майор Артур Ахметханов, который сменил на этом посту генерал-лейтенанта Сергея Аренина. Спикер, представляяя нового министра внутренних дел, отметила высокие профессиональные качества кандидата, ранее...
15 декабря 2008
Управление Владикавказом переходит Таймуразу Мамсурову
В североосетинской столице будет введено прямое управление. Соответствующее постановление принято 15 декабря парламентом республики, передает корреспондент ИА REGNUM. С проектом постановления народных избранников познакомил представитель комитета по законодательству, законности и местному...
15 декабря 2008