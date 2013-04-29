Авария на атомной подлодке Тихоокеанского флота
Оправданы командир и трюмный машинист АПЛ "Нерпа"
Военный суд Тихоокеанского флота оправдал капитана I ранга Дмитрия Лаврентьева и трюмного машиниста старшину Дмитрия Гробова, обвинявшихся по делу об в аварии на АПЛ "Нерпа". 26 апреля присяжные, рассматривавшие дело, единогласно признали Лаврентьева и Гробова невиновными в аварии. Также суд на...
29 апреля 2013
Оправданы фигуранты по делу АПЛ "Нерпа" (Приморье)
Командир атомной подводной лодки капитан 1 ранга Дмитрий Лаврентьев, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель в ноябре 2008 года 20 членов экипажа атомной субмарины "Нерпа", и старшина 1 статьи контрактной службы Дмитрий Гробов, обвиняемый в причинении смерти по...
27 апреля 2013
Обвиняемые в аварии АПЛ "Нерпа" не признают вину (Приморье)
Обвиняемый в аварии на атомной субмарине "Нерпа" капитан первого ранга Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист старшина Дмитрий Гробов не признали своей вины, сообщили ИА REGNUM адвокаты подсудимых после заседания суда, прошедшего в четверг, 25 апреля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемым дали...
26 апреля 2013
Обвиняемым в аварии на "Нерпе" дадут последне слово
25 апреля обвиняемые по делу об аварии на АПЛ "Нерпа": командир подлодки Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист Дмитрий Гробов, выступят с последним словом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя защиты. Во вторник во владивостокском суде прошли прения перед присяжными...
24 апреля 2013
Защитник экипажа АПЛ "Нерпа": Командир подлодки не уморил 20 человек, а спас остальных
Письмо к президенту РФ Владимиру Путину в защиту капитана первого ранга Дмитрия Лаврентьева и трюмного машиниста старшина Дмитрия Гробова, обвиняемых в гибели 20 человек аварии на атомной подлодке "Нерпа", подписали уже свыше 2,4 тыс. человек. Сбор подписей решено продлить на неопределенны срок...
16 января 2013
Суд в третий раз не смог собрать присяжных по делу об аварии на АПЛ "Нерпа" (Приморье)
Во Владивостоке Тихоокеанский флотский суд в третий раз не смог сформировать коллегию присяжных по уголовному делу об аварии на атомной подводной лодке "Нерпа", произошедшей в 2008 году и унесшей жизни 20 человек. Как 31 октября сообщает " Российская газета " со ссылкой на данные адвоката...
31 октября 2012
Для рассмотрения дела об аварии на АПЛ "Нерпа" снова не смогли собрать присяжных (Приморье)
25 сентября Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вновь не смог сформировать коллегию присяжных заседателей для повторного рассмотрения дела об аварии на атомной подводной лодке "Нерпа", произошедшей в ноябре 2008 года и унесшей жизни 20 человек. Об этом сообщает " Российская газета "...
25 сентября 2012
Предварительные слушания по делу об аварии на АПЛ "Нерпа" начнутся 19 июля (Приморье)
В Приморском крае отложено на 19 июля предварительное слушание по делу в отношении командира АПЛ "Нерпа" Дмитрия Лаврентьева и старшины Дмитрия Гробова, которое должно было состояться сегодня, 18 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тихоокеанском флотском военном суде, слушание отложено в...
18 июля 2012
Суд повторно рассмотрит дело об аварии на "Нерпе"
Военная коллегия Верховного суда РФ удовлетворила кассацию прокуратуры, отменив оправдательный приговор по делу об аварии на атомной подводной лодке "Нерпа". Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей. Ранее присяжные сочли невиновными в гибели людей капитана...
4 мая 2012
В Приморье российскую атомную подлодку "Нерпа" передали Индии
В городе Большой Камень на заводском пирсе предприятия "Звезда" сегодня, 23 января, началась торжественная церемония по передаче в лизинг атомной подводной лодки "Нерпа". С рубки уже снято покрывало, которое скрывало новое название субмарины - "Чакра". Как передал источник ДВ-РОСС в штабе...
23 января 2012
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу АПЛ "Нерпа" (Приморье)
Во Владивостоке прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) обжаловала приговор по делу "Нерпы". Представление прокуратуры ТОФ на оправдательный вердикт по этому резонансному делу было внесено в Военную коллегию Верховного суда Российской Федерации. "Представление подано установленным порядком через...
17 октября 2011
Суд оправдал командира атомной подлодки "Нерпа" (Приморье)
Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор командиру атомной подводной лодки "Нерпа" Дмитрию Лаврентьеву и старшине Дмитрию Гробову. На основании вердикта присяжных суд оправдал обвиняемых. Прокуратура ТОФ с решением суда не согласна и будет обжаловать его в Военной коллегии Верховного суда...
14 октября 2011
Вынесение приговора по делу об аварии на АПЛ "Нерпа" назначено на 14 октября (Приморье)
14 октября военный суд Тихоокенского флота должен вынести вердикт по данному делу, об этом 5 октября заявил помощник военного прокурора ТОФ Роман Колбанов. Напомним, что 30 сентября коллегия присяжных вынесла свое решение. "Не виновны", - постановили заседатели, оправдав и капитана "Нерпы" Дмитрия...
5 октября 2011
Присяжные оправдали обвиняемых по делу об аварии на АПЛ "Нерпа" (Приморье)
Во Владивостоке 30 сентября вынесен вердикт присяжных по делу об аварии на атомной подводной лодке "Нерпа", которая произошла в 2008 году во время ходовых испытаний в Японском море, и в результате которой погибли 20 человек. Суд присяжных оправдал проходивших по делу обвиняемых "Нерпы" - командира...
30 сентября 2011
Во Владивостоке начался суд по делу об аварии на АПЛ "Нерпа"
20 мая во Владивостоке в Тихоокеанском флотском военном суде началось рассмотрение уголовного дела об аварии на атомной подводной лодке "Нерпа", унесшей в 2008 году жизни 20 человек. На скамье подсудимых - командир субмарины Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист Дмитрий Гробов. Уголовное дело...
21 мая 2011
Хабаровский губернатор: АПЛ "Нерпа" будет передана Индии в марте 2011 года
Россия передаст Индии атомную подлодку "Нерпа" в марте 2011 года. Как 1 октября заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, на подлодке никаких проблем нет, просто в результате форс-мажора сдвинулись сроки. Сейчас лодка сдана Военно-морскому флоту России. Ранее ИА REGNUM Новости сообщало...
1 октября 2010
В Хабаровском крае наградили членов команды атомной подлодки "Нерпа"
24 апреля в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония вручения государственных наград членам сдаточной команды ОАО "Амурский судостроительный завод" и ОАО "Амурская Эра", пострадавшим в результате аварии на атомной подводной лодке "Нерпа". Как сообщили...
25 апреля 2010
В деле об аварии на атомной подлодке "Нерпа" появились новые обвиняемые (Приморье)
Военным следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного...
20 января 2010
В Хабаровском крае открыли мемориал погибшим при аварии на АПЛ "Нерпа"
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края открыт мемориал погибшим на субмарине "Нерпа". Как 9 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края, памятник установлен на Аллее Славы на городском кладбище, где похоронены специалисты Амурского...
9 ноября 2009
Атомная подлодка "Нерпа" приступила ко второму этапу ходовых испытаний (Хабаровский край)
Атомная субмарина "Нерпа" 31 июля вышла в море для проведения второго этапа ходовых испытаний. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя завода "Восток" (испытательная база ОАО "Амурский судостроительный завод", Хабаровский край), лодка вышла в море для второго этапа испытаний, который...
2 августа 2009