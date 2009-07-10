Попытка угона самолета Анталья - Санкт-Петербург
Переводчика и поэта, пытавшегося угнать самолет "Турецких авиалиний", будут принудительно лечить (Санкт-Петербург)
Сегодня, 10 июля, Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение по скандальному делу о попытке захвата в октябре 2008 года авиалайнера " Турецких авиалиний ", следовавшего рейсом из Анталии в Санкт-Петербург. Угонщик, гражданин России и Турции Яш Паша-оглы Рашидов, работавший в Анталии переводчиком...
10 июля 2009
Городской суд начал слушания по делу о попытке угона самолета, летевшего из Турции в Санкт-Петербург
Сегодня, 16 июня, Городской суд Санкт-Петербурга приступил к слушаниям о назначении мер принудительного медицинского характера к переводчику из России, пытавшемуся в октябре 2008 году захватить авиалайнер, вылетавший из Анталии в Санкт-Петербург. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM Новости...
16 июня 2009
"Угонщик" турецкого самолета арестован на 10 дней (Санкт-Петербург)
Мужчина, который пытался угнать самолет, следовавший из Антальи (Турция) в Санкт-Петербург, арестован по решению суда на 10 дней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, такая мера была избрана сегодня, 17 октября, Московским районным судом Санкт-Петербурга...
17 октября 2008
"Угонщик" турецкого самолета составил записку на двух языках
"Угонщик" турецкого самолета составил записку на русском и турецком языках, которая свидетельствует о спланированных заранее действиях. Об этом рассказал сегодня, 16 октября, руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской...
16 октября 2008
Петербургская прокуратура: Действия "угонщика" турецкого самолета угрожали жизни людей
"Не исключено, что в дальнейшем действия "угонщика" турецкого самолета будут квалифицированы по более строгой уголовно-правовой норме", - заявил сегодня руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Анатолий Квашнин...
16 октября 2008
Пассажиры самолета A320 обезвредили авиаугонщика
15 октября один из пассажиров, угрожая взрывом, попытался угнать самолет A320 компании Turkish Airlines, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург. Рейс ТК3105 должен был приземлиться в аэропорту Пулково -2 в 15:20. Примерно в середине пути, когда самолет пролетал над территорией Белоруссии, один из...
16 октября 2008
Пьяный пассажир рейса Анталья - Санкт-Петербург пытался направить самолет в Страсбург
Виновником инцидента на борту самолета, выполнявшего 15 октября рейс Анталья - Санкт-Петербург, является гражданин РФ 1956 года рождения, который, будучи в нетрезвом состоянии, потребовал от пилотов изменить курс и лететь в Страсбург, сообщил журналистам северо-западный транспортный прокурор...
15 октября 2008
По факту попытки угона самолета "Анталия - Санкт-Петербург" возбуждено уголовное дело
По факту попытки угона самолета рейсом Анталия (Турция) - Санкт-Петербург возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сегодня, 15 октября, в Северо-западной прокуратуре. В настоящее время все 162 пассажира самолета рейсом Анталия (Турция) -...
15 октября 2008
Гражданин Узбекистана был обезврежен при попытке захвата самолета рейсом Анталия - Санкт-Петербург
Террористом, пытавшимся захватить в полете самолет рейсом Анталия - Санкт-Петербург оказался гражданин Узбекистана Ясар Пасаоглу (Yasar Pasaoglu), передает информационное агентство Dogan. В свою очередь турецкая газета Hurriyet отмечает, что террорист находился в состоянии алкогольного опьянения и...
15 октября 2008
Самолет из Турции, который якобы пытались захватить террористы, сел в петербургском аэропорту
Самолет рейсом Анталия (Турция) - Санкт-Петербург, о попытке захвата которого сегодня, 15 октября, сообщили турецкие СМИ, приземлился в петербургском аэропорту "Пулково" в 15:20. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, в настоящее время с пассажирами рейса общаются сотрудники...
15 октября 2008
Попытка захвата самолета Анталия - Санкт-Петербург была предотвращена
В аэропорту Анталии сегодня, 15 октября, была пресечена попытка захвата самолёта следовавшего рейсом в Санкт-Петербург. Как сообщил ИА REGNUM источник в МВД, попытка захвата осуществлялась группой пьяных пассажиров, которые были обезврежены в аэропорту города Анталии
15 октября 2008
Неизвестные захватили самолет Анталия - Санкт-Петербург
Самолет, следовавший рейсом Анталия - Санкт-Петербург, захвачен сегодня, 15 октября, неизвестными. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на турецкие СМИ
15 октября 2008