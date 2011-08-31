Обрушение в оренбургской школе
После двух лет эксплуатации Беляевской школе потребовался ремонт (Оренбуржье)
Трагически известная Беляевская школа Оренбургской области попала под пристальное внимание прокуратуры. Качество нового здания образовательного учреждения, построенного в рекордно короткие строки, оставляет желать лучшего. Через два года после сдачи в эксплуатацию в школе вновь возникла угроза для...
31 августа 2011
В Оренбуржье за смерть детей решено выплатить по 500 тыс. рублей
В Оренбуржье 12 октября Беляевский райсуд вынес решение, согласно которому родители девочек, погибших при обрушении школы, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Беляевском районном суде, иски Шагвалеевых, Москаленко, Мартыновых и Искаковых были...
13 октября 2010
Чиновники Беляевского района компенсируют семье Рываевых моральный вред за смерть дочери в размере 1 млн рублей
В счет возмещения морального вреда с администрации Беляевского района будет взыскано в пользу родителей ученицы, погибшей при обрушении школы №1 октября 2008 года, 1 млн. рублей. В Беляевском районе Оренбургской области 7 сентября 2010 года рассмотрено исковое заявление родителей Анны Рываевой...
10 сентября 2010
Родители погибших в беляевской школе детей требуют возмещения морального вреда
В Оренбуржье в Беляевском районном суде рассматривается исковое заявление о возмещении морального и судебных расходов ответчиком администрацией муниципального образования Беляевский район. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в прокуратуре Беляевского района, исковое заявление подано...
7 сентября 2010
Экс-начальнику отдела образования Беляевского района (Оренбуржье) вынесен приговор
В Оренбуржье 30 марта вынесен приговор экс-начальнику отдела образования МО Беляевский район Нине Ихневой. Обвинение было выдвинуто в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения здания школы в поселке Беляевка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Беляевском...
30 марта 2010
Приговор экс-директору Беляевской школы оставлен без изменения
В Оренбурге рассмотрена кассационная жалоба родителей двух девочек, погибших во время обрушения школы в райцентре Беляевка. Родители посчитали приговор Беляевского райсуда в отношении директора школы Ларисы Цеповяз слишком мягким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил руководитель...
3 марта 2010
Вынесен приговор директору Беляевской средней школы Оренбургской области
Собранные следственным отделом Следственного комитета по Приволжскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору Беляевской средней школы Оренбургской области Ларисе Цеповяз. Она признана виновной в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих...
21 января 2010
Дело директора Беляевской средней школы (Оренбуржье) направлено в суд
Следственным отделом Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора Беляевской средней школы Оренбургской области Ларисы Цеповяз, обвиняемой в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих...
11 декабря 2009
В Оренбуржье направлено в суд дело в отношении начальника отдела образования администрации Беляевского района
Следственным отделом Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела образования администрации Беляевского района Нины Ихневой, обвиняемой в неисполнении и ненадлежащем исполнении...
27 ноября 2009
Директору Беляевской школы (Оренбургская область) предъявлено обвинение
Следственным отделом Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 16 сентября предъявлено обвинение директору Беляевской средней школы Оренбургской области Ларисе Цеповяз в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекших...
17 сентября 2009
Новую школу в поселке Беляевка готовят к сдаче 20 августа (Оренбуржье)
Новая школа в поселке Беляевка должна быть полностью готова к эксплуатации к 20 августа. Такую задачу поставил губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев 6 июня на осмотре строительства средней школы в пос. Беляевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе губернатора и...
7 июля 2009
Новую школу в поселке Беляевка подготовят к 1 августа (Оренбуржье)
К 1 августа 2009 года будет построена новая школа в поселке Беляевка. А в течение августа до начала учебного года будет устанавливаться мебель, оборудование, оснащаться учебные помещения. Об этом 11 мая на осмотре строительства здания нового учебного заведения заявил председатель Правительства...
12 мая 2009
В Оренбуржье четыре чиновника сферы образования привлечены к ответственности
Прокуратура Оренбургской области подвела итоги проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на проведение капитального ремонта образовательных учреждений области и исполнения органами государственной власти представленных полномочий в сфере образования. Как сообщила корреспонденту...
6 февраля 2009
Епархию предупреждали о недопустимости работ во время учебного процесса (Оренбуржье)
В здании школы-интерната с первоначальной летной подготовкой и Оренбургской епархии ремонтные работы проводились подрядчиками по договору с Оренбургской епархией. "Это несмотря на то, что в октябре 2008 года до сведения Епархиального отдела религиозного образования и катехизации было доведено...
19 января 2009
Львов выделил материальную помощь Евпатории и пригласил в гости пострадавших от взрыва
Львовская область выделила 50 тысяч гривен (около $7 тыс.) помощи для потерпевших от взрыва жилого дома в Евпатории. Об этом сегодня, 30 декабря, корреспонденту ИА REGNUM во Львове сообщили во Львовской облгосадминистрации. Кроме этого, городской председатель Андрей Садовый пострадавших вследствие...
30 декабря 2008
Год происшествий и трудностей: Оренбургская область в 2008 году
Оренбургская область: итоги 2008 года Для Оренбургской области 2008 год стал чрезвычайно насыщенным на различного рода события, в том числе происшествия: обрушение в общеобразовательной школе в райцентре Беляевка, убийство депутата Законодательного собрания Василия Шегурова, уголовное дело против...
29 декабря 2008
12 зданий на Южном Урале признаны опасными для жизни и здоровья людей
В Челябинской области 12 зданий оказались непригодными для эксплуатации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе министерства экологической и радиационной безопасности, такая статистика стала известна в результате проверки специально созданной рабочей группой по...
24 ноября 2008
В Беляевке заложен фундамент новой школы (Оренбуржье)
В поселке Беляевка заложен фундамент новой средней школы. В торжественной закладке принял участие министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Юрий Карпов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, школа...
10 ноября 2008
В Оренбуржье демонтировали здание школы, где погибли пять выпускниц
Сегодня, 5 ноября, было демонтировано трехэтажное здание школы в поселке Беляевка Оренбургской области, где при обрушении погибли пять школьниц. Как сообщает Lenta.ru, об этом рассказал глава Беляевского района Александр Динер. По его словам, рабочие закончили демонтаж трех этажей здания средней...
5 ноября 2008
Все пострадавшие при обрушении школы выписаны из больницы (Оренбуржье)
Из нейрохирургического отделения областной клинической больницы выписана 16-летняя Анна Ерещенко, последняя из пострадавших во время трагедии в Беляевской средней школе девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. Девочка 29 октября...
1 ноября 2008