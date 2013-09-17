Судебный процесс по делу о нападении на Нальчик
Срок ареста подсудимым по делу о нападении на Нальчик продлён на три месяца (Кабардино-Балкария)
Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики не нашел оснований для изменения меры пресечения 53 подсудимым по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года, продлив им на три месяца срок содержания под стражей, передает корреспондент ИА REGNUM 53 подсудимых останутся под стражей до 26 декабря...
17 сентября 2013
Подсудимый по делу о нападении на Нальчик признан неопасным для общества
Мера пресечения Анзору Ашеву, проходящему по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года изменена - он отпущен под подписку о невыезде, передает корреспондент ИА REGNUM. "Мера пресечения подлежит изменению в силу того, что подсудимый не представляет общественной опасности", - заявил в...
20 сентября 2012
Обвиняемым в нападении на Нальчик продлили арест до конца марта (Кабардино-Балкария)
54 подсудимым на процессе о нападении на Нальчик срок содержания под стражей продлен до 26 марта 2012 года, а Казбека Будтуева, Сергея Казиева и Залима Улимбашева суд оставил под подпиской о невыезде, передает корреспондент ИА REGNUM. "Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, не...
22 декабря 2011
Гособвинение просит продлить арест участникам нападения на Нальчик (Кабардино-Балкария)
На процессе о нападении на Нальчик гособвинители выступили с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, истекающего 26 декабря, для 54 обвиняемых и изменении меры пресечения с подписки о невыезде на арест для Казбека Будтуева, Сергея Казиева и Залима Улимбашева, передает корреспондент...
21 декабря 2011
Процесс по делу о нападении на Нальчик отложен из-за болезни подсудимого (Кабардино-Балкария)
Процесс по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года отложен до 24 ноября из-за установления у подсудимого Сараби Сеюнова открытой формы туберкулеза, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно медицинскому заключению, подсудимый Сеюнов помещен на лечение в специзолятор республиканской...
18 ноября 2011
Президент Кабардино-Балкарии проверил жалобы обвиняемых в нападении на Нальчик
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков побывал в следственном изоляторе Управления федеральной службы исполнения наказаний России по республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе президента и правительства КБР. "Поводом для посещения СИЗО стали жалобы на...
21 апреля 2011
В Кабардино-Балкарии прошел митинг, посвященный памяти погибших милиционеров в 2005 году
На площади Согласия перед Домом правительства Кабардино-Балкарии завершился общереспубликанский митинг, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Начался митинг с минуты молчания. Участие в...
13 октября 2010
В Кабардино-Балкарии вспомнят нападение боевиков на Нальчик
В Кабардино-Балкарии сегодня, 13 октября, пройдут мероприятия, посвященные пятой годовщине нападения на силовые структуры Нальчика. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе городской администрации. "В день пятой годовщины нападения боевиков на город в столице Кабардино-Балкарии пройдут...
13 октября 2010
Семьям погибших в Нальчике в октябре 2005 года выплатят более миллиона рублей
В Кабардино-Балкарии увековечат имена сотрудников правоохранительных органов, погибших при нападении боевиков на Нальчик 13 октября 2005 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе президента и правительства КБР. "Речь об этом шла на заседании...
6 октября 2010
В процессе по делу о нападении на Нальчик может смениться состав суда
Председательствующая на процессе по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года Галина Гориславская назначена на должность судьи Московского областного суда. "И теперь, судя по всему, должен быть определен новый состав суда и назначено новое разбирательство", - пишет "КоммерсантЪ". Как пишет...
11 декабря 2009
Родственники подозреваемых в нападении на Нальчик пытались провести митинг
Родственники арестованных по подозрению в вооруженном нападении на столицу Кабардино-Балкарии в октябре 2005 года 25 ноября предприняли попытку проведения несанкционированного митинга и шествия, в знак протеста против условий содержания в СИЗО. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе МВД...
26 ноября 2009
Пожилой свидетель нападения боевиков на Нальчик забыл о своих показаниях
Пожилой свидетель обвинения по делу об атаке на Нальчик в октябре 2005 года заявил, что не помнит о допросе в ходе предварительного следствия. 26 октября на заседании Верховного суда Кабардино-Балкарии 73-летний житель поселка Залукокоаже сообщил, что знает лишь одного из предполагаемых участников...
26 октября 2009
Суд назначил медэкспертизу подсудимому по делу о нападении на Нальчик
24 сентября Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил судебно-медицинскую экспертизу одному из подсудимых по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году. Независимый врач ессентукской больницы поставил обвиняемому Сергею Казиеву диагноз "цирроз печени", возникший вследствие заболевания...
24 сентября 2009
Подсудимый по делу об атаке на Нальчик ходатайствовал о госпитализации
Подсудимый по делу о нападении на Нальчик ходатайствовал в суде о направлении его на лечение. У подсудимого Сараби Сеюнова началось кровохарканье. 2 сентября он заявил, что чувствует себя плохо и не может участвовать в судебном заседании и подал ходатайство о госпитализации его в республиканскую...
3 сентября 2009
Дело о нападении на Нальчик пытались вернуть прокурору
На заседании Верховного суда Кабардино-Балкарии подсудимый по делу о нападении на Нальчик Азамат Ахкубеков ходатайствовал о возвращении уголовного дела прокурору. По его мнению, обвинительное заключение в значительной степени не соответствует материалам дела. 27 августа защита поддержала...
28 августа 2009
Заседание по делу о нападении боевиков на Нальчик перенесено из-за болезни судьи
Очередное заседание в Верховном суде Кабардино-Балкарии по делу о вооруженном нападении на Нальчик в октябре 2005 года отложено из-за болезни судьи. Заседание было назначено на 10 августа. Как пишут Юга.ру, о дате следующего заседания пока не сообщается. Напомним, по делу о нападении боевиков на...
7 августа 2009
Дело о нападении на Нальчик в 2005 году: Свидетели продолжают давать показания
В Верховном суде Кабардино-Балкарии накануне, 9 июля, после двухнедельного перерыва продолжился допрос свидетелей обвинения на процессе по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года, пишет Юга.ру. До перерыва в зале суда были заслушаны показания старшего оперуполномоченного Управления...
10 июля 2009
Ходатайство защиты об отводе состава суда по делу о нападении боевиков на Нальчик отклонено
Сегодня адвокаты и большинство подсудимых на процессе по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года заявили отвод всему составу суда, однако суд его отклонил, сообщает "КоммерсантЪ" 8 июня. На заседании суда после того, как во время допроса одного из свидетелей сторона обвинения...
8 июня 2009
В СИЗО опровергли сведения о голодовке подсудимых по делу о нападении боевиков на Нальчик
Начальник СИЗО Нальчика Муаед Виндижев накануне опроверг сообщения о том, что около четырех десятков подсудимых по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года проводят голодовку, пишет газета "КоммерсантЪ" 5 июня. Напомним, на судебном заседании, состоявшемся 2 июня, более 40 из 58 обвиняемых...
5 июня 2009
Большая часть обвиняемых в нападении на Нальчик объявила голодовку в знак протеста
Накануне на заседании Верховного суда Кабардино-Балкарии по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году 40 из 58 подсудимых объявили голодовку в знак протеста против того, что одного из фигурантов дела, больного гепатитом, отказываются направить на обследование в гражданское лечебное...
3 июня 2009