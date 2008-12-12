Смерть Александра Солженицына
Дмитрий Медведев пожелал здоровья вдове Александра Солженицына
11 декабря, в день памяти Александра Солженицына, которому исполнилось бы 90 лет, президент России Дмитрий Медведев позвонил вдове писателя Наталье Солженицыной. Как сообщает пресс-служба главы государства, Медведев поблагодарил Наталью Солженицыну за огромную работу, которую проводит возглавляемый...
12 декабря 2008
Памятное гашение конверта с оригинальной маркой состоялось в день рождения Солженицына
Сегодня в Москве в Большом зале Библиотеки-фонда "Русское Зарубежье" состоялась торжественная церемония памятного гашения юбилейного конверта с оригинальной маркой, выпущенного в честь 90-летия со дня рождения великого русского писателя, лауреата Государственной премии России и Нобелевской премии...
11 декабря 2008
В Свободном появится мемориальная доска в память об Александре Солженицыне (Приамурье)
В городе Свободном Амурской области проходят дни памяти Александра Солженицына. Как 11 декабря передает РИА "Восток-Медиа", инициативная группа во главе с амурским писателем Борисом Черных выбрала для их проведения именно этот райцентр не случайно: в годы массовых репрессий он был крупным пунктом...
11 декабря 2008
Все произведения Солженицына опубликуют в интернете
11 декабря Александру Солженицыну исполнилось бы 90 лет. До своего юбилея он не дожил всего четыре месяца. Вспоминать великого писателя и публициста будут не только в России, но и во всем мире. 11 декабря открывается сайт, посвященный великому мыслителю. Там будут выложены все произведения...
11 декабря 2008
В Пятигорске вспомнят великого писателя Александра Солженицына
В Пятигорске проведут целый ряд мероприятий к 90-летию со дня рождения известного писателя Александра Солженицына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе администрации города. Это конференции, литературные обзоры, тематические беседы, посвященные его творчеству и гражданскому...
10 декабря 2008
Мемориальную доску на корпусе ЮФУ дополнят портретом Солженицына (Ростов-на-Дону)
Памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Александра Солженицына, проходят в Ростове-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM 10 декабря в службе по связям с общественностью Южного федерального университета, сегодня на корпусе физмата (ныне - юрфака) университета, где учился Солженицын...
10 декабря 2008
На Ставрополье проходит неделя памяти Александра Солженицына
В Ставропольском крае отмечают 90-летие со дня рождения знаменитого писателя Александра Солженицына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья 9 декабря. К этой дате приурочена научно-практическая конференция "Александр Солженицын - имя России", которая...
9 декабря 2008
Конференция памяти Солженицына открылась в Москве
Сегодня, 5 декабря, в Москве в Доме Пашкова открылась международная конференция, организованная к 90-летию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына "Путь А.И. Солженицына в контексте Большого времени", сообщает корреспондент ИА REGNUM. Международная научно-практическая конференция...
5 декабря 2008
ИА REGNUM передаст в Фонд "Русское Зарубежье" архивные материалы друга А.И.Солженицына
В редакцию ИА REGNUM переданы рукописные и фото материалы семьи Н.И.Зубова - друга А.И.Солженицына. Общий объём материалов превышает 80 архивных листов и включает в себя письма знакомых к Н.И.Зубову и его жене Е.А.Зубовой 1965-1967 гг., в том числе вдовы М.А.Булгакова Е.С.Булгаковой и Н.Д...
19 ноября 2008
На малой родине Солженицына ученые со всей страны соберутся на конференцию (Ставрополье)
Сегодня, 14 ноября, в городе-курорте Кисловодске начала работу Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 90-летию со дня рождения Александра Солженицына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора Ставропольского края. Пройдет масштабное...
14 ноября 2008
Имена Солженицына и Жданова будут носить улицы в новом районе Ростова-на-Дону
Имена писателя Александра Солженицына и ученого Юрия Жданова даны улицам в строящемся микрорайоне Левенцовский на западе Ростова-на-Дону. Как сообщили 6 октября ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, постановление об этом подписал мэра города Михаил Чернышев. Ранее такое решение...
6 октября 2008
"Большая книга" наградит Солженицына посмертно
В номинации "Честь и достоинство" национальной литературной премии "Большая книга" за 2008 год посмертно будет награжден Александр Солженицын, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение об этом принял Совет попечителей конкурса. "Честь, справедливость и достоинство всегда были центральными понятиями...
12 августа 2008
В Рязани может появиться улица Александра Солженицына
Комитет по культуре, спорту и туризму Рязанской городской Думы выступил с инициативой переименования улицы Урицкого, на которой около десяти лет прожил Александр Солженицын, в улицу его имени. Как сообщает РИА "7 новостей", этот вопрос будет рассмотрен 13 августа будет рассмотрен на заседании...
12 августа 2008
Имя Солженицына в Ростове-на-Дону увековечат после общественного обсуждения
Как именно в Ростове-на-Дону увековечат имя Александра Солженицына, станет известно после обсуждения всех предложений о сохранении в Ростове-на-Дону имени писателя с широкой общественностью, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы. Об этом 8 августа ИА REGNUM сообщили в управлении культуры города...
8 августа 2008
Южному федеральному университету предлагают присвоить имя Солженицына
Южный федеральный университет (ЮФУ) должен носить имя своего знаменитого выпускника - Александра Солженицына. С таким предложением, на встрече студентов с первым заместителем секретаря президиума генерального совета "Единой России", председателем комитета Государственной думы РФ по труду и...
7 августа 2008
Власти Ставропольского края ищут средства на реставрацию дома-музея Солженицына
В Кисловодске (Ставропольский край) будет создан музей писателя, публициста и общественного деятеля Александра Солженицына, являющегося уроженцем этого города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе губернатора Ставропольского края. "Губернатор Ставропольского края Валерий...
7 августа 2008
Медведев общался с Федоровым более трех часов
С 2009 года в российских вузах появятся персональные стипендии имени Александра Солженицына. Учредить их президент Дмитрий Медведев поручил правительству России. Такая мера предусмотрена указом "Об увековечении памяти А.И.Солженицына", который подписал 6 августа президент. Правительству Москвы...
6 августа 2008
Медведев подписал указ об увековечении памяти Солженицына
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "Об увековечении памяти А.И.Солженицына". Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил правительству России учредить начиная с 2009 года персональные стипендии имени Александра Солженицына для студентов российских вузов. Правительству...
6 августа 2008
Фоторепортаж с похорон Александра Солженицына
В Москве прошла церемония похорон Александра Солженицына. Великий русский писатель был похоронен на Донском кладбище. Проститься с ним пришли многие известные люди, политики, деятели искусства, а также глава государства Дмитрий Медведев. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с похорон
6 августа 2008
Александр Солженицын похоронен 6 августа
Александр Солженицын похоронен 6 августа на кладбище Донского монастыря в Москве. На траурной церемонии присутствовал Президент Дмитрий Медведев, прервавший свою поездку по Волге в Чебоксарах. Глава государства возложил к гробу букет роз, выразил соболезнования вдове писателя Наталье Дмитриевне...
6 августа 2008