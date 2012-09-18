Дело мэра Элисты
СМИ: Экс-мэр Элисты Бурулов вернется в политику
Бывший мэр столицы Калмыкии Элисты Радий Бурулов может принять участие в выборах в парламент Калмыкии в 2013 году. Об этом пишет 18 сентября газета Коммерсантъ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что Верховный суд республики Калмыкия оправдал бывшего мэра Элисты Радия...
18 сентября 2012
Прокурор Калмыкии через суд требует взыскать 64 млн рублей с бывшего вице-мэра Элисты
Рассмотрение дела по иску прокурора Республики Калмыкия Сергея Табельского к бывшему заместителю главы Элисты Владимиру Томутову состоится в Элистинском городском суде 21 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Деляш Явакаева. Речь идет о требовании взыскать с...
14 сентября 2012
Верховный суд Калмыкии оправдал экс-мэра Элисты Радия Бурулова
Верховный суд Калмыкии оправдал экс-мэра Элисты Радия Бурулова и двух бывших сотрудников мэрии, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 4 сентября 2012 года решение Элистинского городского суда...
10 сентября 2012
Политический заказ дела мэра Элисты подтвержден (Калмыкия)
Политический характер уголовного преследования экс-мэра Элисты Радия Бурулова подтвержден. В газете "Хальмг унн" ("Калмыцкая правда") экс-начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями, бывший главный борец с коррупцией в республике, ныне осужденный за ряд преступлений полковник...
20 января 2011
Приговор экс-мэру Элисты вступил в силу
Верховный суд Калмыкии, рассмотрев кассационные жалобы на обвинительный приговор экс-мэру Элисты Радию Бурулову, оставил приговор в силе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Ни один довод защиты не был принят во внимание, в том числе довод о том, что телефонные переговоры в формате...
16 июля 2010
Решение суда кассационной инстанции по делу мэра Элисты станет известно 16 июля
Оглашение кассационного определения по делу экс-мэра Элисты Радия Бурулова отложено на 9 утра 16 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Защита Бурулова просила отменить обвинительный приговор, вынесенный Бурулову Элистинским городским судом, и прекратить уголовное дело в связи с...
15 июля 2010
При рассмотрении кассации по делу экс-мэра Элисты отвод судьям и прокурору отклонен
Сегодня, 15 июля, при рассмотрении кассационных жалоб на обвинительный приговор по делу экс-мэра Элисты Радия Бурулова защита заявила отводы судьям Эрдни Андрееву и Сергею Нудному, а также прокурору Елене Болдыревой, которые были отклонены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Как...
15 июля 2010
Рассмотрение кассации по делу Бурулова отложили из-за его болезни (Калмыкия)
Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство экс-мэра Элисты Радия Бурулова об отложении рассмотрения кассационных жалоб на его обвинительный приговор, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Рассмотрение назначено на 15 июля. Как указал Бурулов в ходатайстве, он намерен лично участвовать в...
6 июля 2010
Кассационное рассмотрение дела экс-мэра Элисты отложено (Калмыкия)
Верховный суд Калмыкии отложил кассационное рассмотрение уголовного дела экс-мэра Элисты Радия Бурулова на 6 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщила адвокат Людмила Прохорова. По ее словам, сегодня, 29 июня, в день рассмотрения кассационных жалоб адвокаты были заняты в других...
29 июня 2010
Защита мэра Элисты заявила отвод судьям кассационной инстанции
Защита экс-мэра Элисты Радия Бурулова заявила отвод судьям Верховного суда Калмыкии, которым предстоит рассматривать кассационные жалобы на обвинительный приговор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости рассказал защитник Бурулова Алексей Прохоров. В заявлении об отводе судей указывается на то...
24 июня 2010
Защита экс-мэра Элисты надеется допросить главу Калмыкии
Защита экс-мэра Элисты Радия Бурулова направила в Верховный суд Калмыкии, где 29 июня будут рассматриваться кассационные жалобы на обвинительный приговор, ходатайство о непосредственном исследовании доказательств, собранных или отклоненных в ходе предварительного и судебного следствия по делу. Об...
23 июня 2010
Дело о назначении выборов мэра Элисты (Калмыкия) рассмотрит президиум Верховного суда России
Экс-спикер Элистинского городского собрания Сергей Тадонов подал жалобу в надзорном порядке на определение Верховного суда РФ по делу о назначении выборов мэра Элисты. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM Новости. Как сообщается, 31 марта Верховный суд РФ отменил решение Верховного суда...
17 июня 2010
Верховный суд Калмыкии рассмотрит жалобы на приговор экс-мэру Элисты 29 июня
Рассмотрение кассационных жалоб на приговор экс-мэру Элисты Радию Бурулову Верховным судом Калмыкии назначено на 29 июня. Об этом ИА REGNUM Новости сообщил адвокат Санал Болдырев. На обвинительный приговор были поданы кассационные жалобы адвокатов Болдырева, Игоря Кобзарева и Людмилы Прохоровой, а...
17 июня 2010
Противостояние rлавы Калмыкии и мэра Элисты окончено
29 марта Элистинский городской суд подвел итог более чем двухлетнему пртивостоянию главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова и мэра Элисты Радия Бурулова. Судья Виктор Брацило признал Бурулова виновным в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде...
30 марта 2010
Суд признал мэра Элисты Радия Бурулова виновным (Калмыкия)
Сегодня, 29 марта, председательствующий по делу мэра Элисты Радия Бурулова судья Виктор Брацило огласил приговор, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Радий Бурулов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года...
29 марта 2010
Названа окончательная дата оглашения приговора по делу Бурулова (Калмыкия)
Председательствующий по уголовному делу мэра Элисты Радия Бурулова судья Виктор Брацило назвал окончательную дату оглашения приговора, сообщили ИА REGNUM Новости в Элистинском городском суде. Приговор будет оглашен в 10 часов утра понедельника, 29 марта. Напомним, оглашение, как и все слушания по...
26 марта 2010
Дата оглашения приговора по делу мэра Элисты остается неизвестной
Дата оглашения приговора по уголовному делу мэра Элисты Радия Бурулова вновь не названа. Как сообщил ИА REGNUM Новости помощник Бурулова, "Радия Николаевича попросили позвонить в суд в пятницу, 26 марта". До этого суд дважды переносил само оглашение приговора и теперь в четвертый раз перенес дату...
24 марта 2010
Дату оглашения приговора по делу мэра Элисты назовут 24 марта (Калмыкия)
Дата оглашения приговора по уголовному делу мэра Элисты Радия Бурулова вновь не назначена. Как сообщили ИА REGNUM Новости в Элистинском городском суде 22 марта, председательствующий по делу судья Виктор Брацило пообещал назвать дату оглашения приговора в среду, 24 марта. До этого суд дважды...
22 марта 2010
Дата оглашения приговора мэру Элисты вновь не названа (Калмыкия)
Элистинский городской суд назовет дату оглашения приговора по уголовному делу мэра Элисты Радия Бурулова в понедельник, 22 марта, сообщили ИА REGNUM Новости в суде. До этого суд дважды переносил само оглашение приговора и теперь во второй раз перенес дату назначения оглашения. Первоначально...
19 марта 2010
Оглашение приговора по делу мэра Элисты отложено в третий раз (Калмыкия)
Оглашение приговора по уголовному делу мэра Элисты Радия Бурулова в очередной раз не состоялось, сообщили ИА REGNUM Новости в Элистинском городском суде. "Назначение даты оглашения приговора отложено на четверг, 18 марта", - заявил представитель суда. Напомним, оглашение приговора мэру Элисты...
15 марта 2010