Арест Радована Караджича
Адвокаты Караджича требуют от Гаагского трибунала снятия всех обвинений
Адвокаты бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича 25 мая подали ходатайство о снятии со своего подзащитного всех обвинений. Дело Караджича, которому предъявлено 11 обвинений, включая геноцид, рассматривается Гаагским трибуналом. По словам авдокатов, в 1996 году американский дипломат...
25 мая 2009
Возвращение России, независимость Косова и трудная дорога в Атлантиду: Балканы в 2008 году.
В новейшей истории стран Балканского полуострова, начавшейся с распадом социалистического лагеря и гибелью СФРЮ, не было спокойных и безбурных лет; говорить о стабильности можно было лишь в смысле непрерывности кризисов и высокой напряженности в политической жизни региона, межнациональных и...
31 декабря 2008
Сербская полиция провела серию рейдов в поисках Ратко Младича
Сербская полиция провела серию обысков в нескольких местах по стране в поисках бывшего генерала Ратко Младича. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил источник в аппарате прокурора по военным преступлениям Международного трибунала. "Полиция проводит обыски в нескольких местах в Сербии в попытке найти...
4 декабря 2008
Войска НАТО провели обыск в доме семьи Радована Караджича в Боснии
Войска НАТО провели обыск в доме семьи Радована Караджича в Пале около боснийской столицы Сараево сегодня, 2 декабря, в поисках доказательств его контактов с группой генерала Ратко Младича, разыскиваемого по обвинению в геноциде в Боснии. Как заявил представитель НАТО Дерек Чэппелл, были допрошены...
2 декабря 2008
Судья самоустранился из процесса над Караджичем
19 ноября Патрик Робинсон - новый председатель Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии - снял с себя полномочия председательствующего судьи на процессе по делу экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича. Робинсон мотивировал решение тем, что по правилам трибунала не может...
20 ноября 2008
Воеводинские сепаратисты "под ложной мантией европейства": Балканы за неделю
Болгария: Усобицы социалистов и "оккупация Дупницкой республики" - Сербия: Сто дней правительства Цветковича, и "Доброе утро, Воеводина!" - Босния и Герцеговина: Для Республики Сербской референдум о выходе из БиГ - за "красной чертой" Болгария: Усобицы социалистов и "оккупация Дупницкой республики"...
23 октября 2008
Караджич отказался ответить на выдвинутые против него обвинения
На заседании Международного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался 29 августа ответить на выдвинутые против него обвинения. Согласно процедуре, теперь председательствующий на заседании судья подаст заявление о том, что Караджич не...
29 августа 2008
Ратко Младич будет выдан Гаагскому трибуналу до конца августа - газета
Бывший сербский генерал Ратко Младич может быть выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) до конца августа. Оперативной следственной группе сербской полиции, занимающейся поисками Младича, запретили уходит в отпуск до особого распоряжения. Власти в Белграде постараются использовать...
7 августа 2008
На петербургский митинг в защиту Караджича пришли около 20 человек
На Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга сегодня, 5 августа, состоялся митинг, посвященный протесту против передачи Гаагскому трибуналу лидера боснийских сербов Радавана Караджича. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в акции приняли участие около 20 человек из различных российских...
5 августа 2008
Белградский "Партизан" может остаться без Лиги чемпионов из-за поддержки Караджичу
Белградский "Партизан" может быть исключён из розыгрыша еврокубков за то, что его фанаты открыто выражают поддержку бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Это будет уже не первый случай, когда чемпион Сербии остаётся без европейского сезона по политическим причинам. "Партизану" грозят...
5 августа 2008
Измена: Опубликован текст гарантий США Радовану Караджичу
Центральной темой публикаций сербских СМИ сегодня, 1 августа 2008 года, стало состоявшееся накануне первое выступление экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича перед Международным трибуналом в Гааге. Особое внимание привлекло сделанное Караджичем заявление о заключенном им в июне 1996 года...
1 августа 2008
Радован Караджич называет процесс над собой "охотой на ведьм"
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич уверен, что суд над ним в Международном трибунале по бывшей Югославии не будет справедливым. В своём обращении к трибуналу Караджич написал, что в СМИ его уже окрестили военным преступником, поэтому о его оправдании не может быть и речи. Кроме того...
1 августа 2008
Холбрук перекладывает вину на НАТО за незадержание Караджича
Бывший представитель США на переговорах по боснийскому конфликту Ричард Холбрук опровергает информацию, распространённую 31 июля Радованом Караджичем и ранее озвученную бывшим представителем Боснии в ООН Мохаммедом Сачирбеем, о том, что США заключили с Караджичем сделку - свобода в обмен на его...
1 августа 2008
Караджич рассказал о тайной сделке с США
Экс-лидер боснийских сербов Радован Караджич рассказал в Гааге перед Международным уголовным трибуналом для бывшей Югославии, что в свое время заключил сделку со спецпредставителем президента США на Балканах Ричардом Холбруком. Она якобы освобождала его от преследований Международного трибунала за...
1 августа 2008
Радован Караджич не будет заявлять о своей виновности до окончательного обвинения
25-страничный текст обвинений был зачитан сегодня, 31 июля, подсудимому Гаагского трибунала номер 38, Радовану Караджичу. Караджич заслушивал обвинения с каменным лицом, периодически насмехаясь над зачитывавшим их судьёй Альфонсом Ори. Слушание транслировалось на интернет-сайте трибунала и по...
31 июля 2008
Караджич подтвердил информацию о сделке с Холбруком
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, представший сегодня, 31 июля, впервые перед Гаагским трибуналом, заявил, что у него была договорённость с бывшим госсекретарём США Ричардом Холбруком о том, что ему будет гарантирована свобода, если он прекратит участвовать в публичной политике...
31 июля 2008
Радован Караджич предстал перед судом в Гааге
Сегодня, 31 июля, в 16:00 по местному времени (18:00 мск) в Гааге в Международном трибунале побывшей Югославии начался первый допрос бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Допрашивает Караджича судья Альфонс Ори. Сегодня же накануне первого публичного появления Караджича после ареста...
31 июля 2008
Прокурор Гаагского трибунала похвалил власти Сербии за арест Караджича
"Арест Радована Караджича чрезвычайно важен для жертв, которым пришлось ждать слишком долго этого дня. Он также важен для международного правосудия, потомучто он ясно показывает, что нет альтернатив арестам военных преступников, и для беглецов не будет тихой гавани", - заявил сегодня, 30 июля, в...
30 июля 2008
На имени Караджича уже начинают зарабатывать
Радован Караджич еще не предстал перед Гаагским трибуналом, а в Белграде уже объявили о приёме заявок на туры по местам его пребывания. Сербская туристическая компания, уже предлагавшая клиентам туры по историческим местам из жизни диктатора Иосипа Броз Тито и учёного Николы Теслы, готова выпустить...
30 июля 2008
Защита Караджича признала, что апелляции на экстрадицию в Гаагу не было
Экстрадиция бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу прошла в полном соответствии с законом. Об этом сегодня, 31 июля, заявил директор канцелярии Национального совета Сербии по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Душан Игнятович. Игнятович в интервью B92 сообщил, что...
30 июля 2008