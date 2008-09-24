Дело "Мечела"
Медведев обрушился с критикой на золотопромышленников
Президент России Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию Магаданской области подверг критике представителей бизнеса. Особенно президент критиковал представителей золотодобывающей сферы. "Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить...
24 сентября 2008
"Мечел" оштрафовали на 797 млн рублей
20 августа 2008 г. ФАС России привлекла участников группы лиц ОАО " Мечел " в составе ООО "ТД "Мечел", ОАО "УК "Южный Кузбасс", ОАО "ХК " Якутуголь " к административной ответственности в виде штрафа в размере 797 735 291 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФАС РФ. Ранее ФАС России в рамках дела о...
20 августа 2008
Путин: Уровень развития конкуренции в экономике России явно недостаточный
"Некоторое время назад, обсуждая положение дел в различных отраслях российской экономики, в том числе металлургической, мы обратили внимание на то, что некоторые участники рынка используют свое монопольное положение достаточно эгоистично. Выявили целый ряд случаев картельных сговоров", - заявил...
19 августа 2008
ФАС признала за ГК "Мечел" нарушения антимонопольного законодательства
ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении группы компаний " Мечел " 13 августа ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении группы компаний "Мечел" признала группу компаний нарушившей ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции" в части создания дискриминационных условий для отдельных...
14 августа 2008
Кудрин ожидает чистый приток капитала в Россию во втором полугодии
Министр финансов РФ Алексей Кудрин рассчитывает на чистый приток капитала в Россию во втором полугодии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 августа в Государственной думе РФ Кудрин заявил, что "сегодня в условиях мирового финансового кризиса и его продолжения трудно сказать, каким будет приток...
6 августа 2008
Путин поручил Кудрину контролировать подготовку антикартельных законов
Председатель правительства РФ Владимир Путин поручил министру финансов РФ Алексею Кудрину контролировать подготовку пакета законопроектов по противодействию картельному сговору к сентябрю 2008 года. Путин также сообщил, что этой же проблемой занимается по его поручению Федеральная антимонопольная...
4 августа 2008
Белорусские сельхозпроизводители видят положительные стороны в падении котировок акций "Мечела"
Белорусские сельхозпроизводители видят положительные стороны в падении котировок акций российского " Мечела ". "Есть большая надежда на положительный итог для нас падения котировок акций российской компании "Мечел", - заявил журналистам 30 июля в Гомеле генеральный директор производственного...
30 июля 2008
ФАС возбудила дела в отношении "Евраз Холдинга" и "Распадского угля"
Федеральная антимонопольная служба приняла решение о возбуждении двух дел в отношении ООО " Распадский уголь", ООО "Евраз Холдинг" по признакам нарушения части 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции". Об этом сообщила пресс-служба ФАС России. Дела возбуждены по признакам злоупотребления компаниями...
30 июля 2008
Руководители "Мечела" вылетели на шахту в Кузбассе, где произошла авария
В настоящее время на шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области ( ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел ") ведутся работы по ликвидации аварии в соответствии с утвержденным планом. Горные работы на шахте приостановлены. На место аварии вылетело руководство компании в лице генерального...
29 июля 2008
Глава Росрыболовства: "Путин совершенно справедливо порвал "Мечел" в лоскуты"
Глава Российского агентства по рыболовству Андрей Крайний сегодня, 29 июля, комментируя резкий рост цены на дизтопливо для промысловых судов, сравнил поведение нефтеперерабатывающих предприятий с металлургической компанией " Мечел ", руководство которого недавно подверг критике премьер России...
29 июля 2008
Областная комиссия выяснит причину аварии на шахте Ленина (Кузбасс)
Добыча угля на шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел "), где 29 июля произошла вспышка метана, приостановлена. По результатам инцидента создана областная комиссия по выявлению причин случившегося. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
29 июля 2008
Путин предложил принять законопроект о трансфертном ценообразовании
История с деятельностью " Мечела " - одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях сегодня получила продолжение. На заседании президиума правительства премьер-министр Владимир Путин сообщил, что "Мечел" экспортировал сырье через офшорные компании в Швейцарии по...
28 июля 2008
Эксперт: Помощник Медведева скорректировал заявление Путина о "Мечел"
"Помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович в своём комментарии скорректировал заявление премьер-министра Владимира Путина в отношении "Мечел", указывая, что отношения бизнеса и государства могут строиться только на законе, а не на публичной полемике", - так прокомментировал ИА REGNUM...
28 июля 2008
На башкирском предприятии "Мечела" не комментирует критику Путина
Руководство ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (Белорецк, Башкирия, входит в группу " Мечел ") отказалось давать какие-либо комментарии по поводу резкой критики премьер-министром РФ Владимиром Путиным деятельности компании "Мечел" и падения котировок компании. Об этом корреспонденту ИА...
28 июля 2008
Аналитики ожидают роста акций компании "Мечел"
К вечеру 25 июля цены на депозитарные расписки " Мечел " существенно выросли в цене. Это произошло сразу после или даже одновременно с тем, как компания заявила о том, что принимает претензии премьер-министра Владимира Путина к ценам на внутреннем рынке. К окончанию работы бирж акции российской...
26 июля 2008
"Мечел" готов к диалогу по ценообразованию с госструктурами: заявление компании
Компания " Мечел " после продолжительного молчания выступила с заявлением по поводу событий, связанных с прозвучавшей в адрес компании резкой критикой со стороны премьер-министра РФ Владимира Путина. Как говорится в сообщении компании, поступившем в ИА REGNUM, "Мечел" обещает впредь не допускать...
25 июля 2008
Акции "Мечела" в Нью-Йорке выросли почти на 20%
В ходе торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже американские депозитарные расписки (ADR) на акции " Мечела " выросли на 19,44%, говорится в сообщении NYSE. Напомним, 24 июля в Нижнем Новгороде на совещании по вопросам состояния черной металлургии в стране председатель правительства РФ...
25 июля 2008
Односторонняя подача информации о "Мечеле" является атакой на проводимый президентом курс - депутат Госдумы
Односторонняя подача информации о связи резкого падения акций компании " Мечел " с требованием со стороны председателя правительства РФ, направленным на защиту прав потребителей и промышленности России, является очередной организованной атакой на проводимый президентом и правительством курс...
25 июля 2008
Эксперт: В отношении "Мечела" ведется спекулятивная игра
"Это была спекулятивная игра, нацеленная на снижение котировок " Мечела ", которая достаточно давно велась в преддверие IPO. Но вчера неожиданно эта игра получила поддержку, которую быстро отыграли". Так прокомментировал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании "ВС-Оценка"...
25 июля 2008
Шохин считает, что с "Мечелом" можно разобраться без прокуроров
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП ) Александр Шохин заявил 25 июля о том, что оценка ценовой политики группы " Мечел " со стороны Владимира Путина была неожиданной. Вместе с тем Шохин признал её обоснованность, выступая в кулуарах заседания российско-французского...
25 июля 2008