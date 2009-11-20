Авария на шахте имени Ленина в Кузбассе
Виновный в аварии на шахте им. Ленина приговорен к лишению свободы (Кузбасс)
В Кемеровской области суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора по производству технической службы филиала ОАО "Южный Кузбасс" - "Управление по монтажу горношахтного оборудования" Андрея Коровина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч.3...
20 ноября 2009
В Кузбассе бывшего главу Ростехнадзора считают неэффективным руководителем
Решение об освобождении главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константина Пуликовского от занимаемой должности связано с провалом данного руководителя в организации эффективной работы Ростехназора, в том числе и в угольной отрасли. Как 5 сентября сообщили...
5 сентября 2008
Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте им. Ленина в Кузбассе
По данным комиссии по техническому расследованию причин аварии в Междуреченске, при ведении горных работ в зоне геологического нарушения произошло формирование ограниченного объема взрывоопасной концентрации метано-воздушной среды в выработанном пространстве выемочного участка лавы. Как сообщили...
25 августа 2008
Областная комиссия выяснит причину аварии на шахте Ленина (Кузбасс)
Добыча угля на шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел "), где 29 июля произошла вспышка метана, приостановлена. По результатам инцидента создана областная комиссия по выявлению причин случившегося. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
29 июля 2008
Ростехнадзор неоднократно выявлял нарушения на шахте Ленина в Кузбассе
С начала 2008 года по данной лаве и конкретному вентиляционному штреку шахты имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел ") неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений промышленной безопасности и приостановке работ. Применялись меры в...
29 июля 2008
Последствия аварии на шахте в Кузбассе ликвидируют 60 человек
По информации на 11:00 МСК 29 июня, на месте аварии в шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел ") продолжает работу оперативная группа городского управления по ГО и ЧС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского...
29 июля 2008
В результате аварии на кузбасской шахте пострадали десять человек
В Междуреченске Кемеровской области всех рабочих вывели из шахты имени Ленина (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел "), где сегодня, 29 июля, произошла вспышка метана. По предварительным данным в результате аварии получили травмы десять человек. Из них, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
29 июля 2008
За пять недель проверок шахт Кузбасса Ростехнадзор выявил более 6,5 тыс. нарушений
Ростехнадзор завершил внеочередную комплексную проверку угольных предприятий Кемеровской области, проведя 1 127 обследований. При этом было выявлено 6 566 нарушений законодательных и нормативных актов. Как 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы по экологическому...
28 июля 2008
Ростехнадзор приостановил работы на 40 из 72 проверенных шахт Кузбасса
Сегодня, 25 июля, Ростехнадзор завершает внеочередную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на угольных шахтах Кемеровской области. В ходе проверки приостановлены работы на 40 из 72 проверенных шахт, из них полностью - на трех: ООО "Шаха Байкаимская", ООО "Шахта Колмогоровская-2"...
25 июля 2008
Более 2,1 млн рублей штрафов выписал Ростехнадзор за 3 недели проверки шахт Кузбасса
На основании документов, предоставленных Ростехнадзором, суды Кемеровской области вынесли решения о приостановке в угольных шахтах региона 50 объектов: лавы, технологические комплексы и прочее - или некоторых видов работ (монтажные работы, доставочные работы, эксплуатация различного оборудования и...
21 июля 2008
Губернатор Кузбасса требует от Ростехнадзора системного подхода к проверкам шахт
В Кемеровской области в ходе комплексных проверок безопасности, которые Ростехнадзор проводит с 23 июня, проверены 47 угольных шахт. В течение месяца инспекторы Ростехнадзора, которые прибыли из других регионов, должны обследовать все 72 шахты Кузбасса. Уже выявлено почти 4 тысячи нарушений правил...
16 июля 2008
Суды приостановили работу 35 объектов на 33 шахтах Кузбасса
Специалисты Ростехнадзора в ходе внеочередной проверки соблюдения норм и требований промышленной безопасности на угольных предприятиях Кемеровской области с 23 июня по 11 июля произвели 814 обследований шахт, выявлено около 4 тыс. нарушений законодательства. Об итогах трех недель проверок...
15 июля 2008
За неделю Ростехнадзор выявил более 1,4 тыс. нарушений на шахтах Кузбасса
Ростехнадзор продолжает внеочередную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на угольных шахтах Сибирского федерального округа. За минувшую неделю, с 7 по 13 июля, проверено 14 угольных шахт Кемеровской области. Как 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
14 июля 2008
В Кузбассе приостановлена работа еще четырех шахт
По материалам комиссии Ростехнадзора 2 июля приостановлены работы еще в четырех шахтах Кемеровской области. Об этом 4 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Межрегионального территориального управления (МТУ) технологического и экологического надзора Федеральной службы Ростехнадзора...
4 июля 2008
Суд приостановил работу на шахте "Распадская" (Кузбасс)
На основании материалов проверки, предоставленных комиссией Ростехнадзора, суд Междуреченска Кемеровской области 27 июня вынес решение об административной приостановке деятельности ОАО "Шахта " Распадская ". Как 30 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Межрегионального...
30 июня 2008
Две кузбасские шахты приостановлены после первых проверок Ростехнадзора
После первых проверок Ростехнадзора, которые проводятся с 21 июня, в Кемеровской области приостановлены работы в двух шахтах. Об этом 26 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Межрегионального территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и...
26 июня 2008
Ростехнадзор Кузбасса: Авария на шахте Ленина произошла из-за нарушений правил крепления и ведения монтажа
Закончила работу комиссия по расследованию причин аварии с групповым несчастным случаем со смертельным исходом произошедшей 30 мая 2008 года на шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области (филиал ОАО "Южный Кузбасс" группы " Мечел "). Как 24 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
24 июня 2008
На кузбасских шахтах введено чрезвычайное положение
На шахтах Кемеровской области введено чрезвычайное положение по безопасному ведению горных работ. Как 16 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора Андрея Малахова, столь жесткая мера принята на прошедшем в обладминистрации совещании с...
16 июня 2008
По решению суда частично приостановлена работа шахты имени Ленина в Кузбассе
Судья Междуреченского городского суда по иску Ростехнадзора признал ОАО УК "Южный Кузбасс" группы " Мечел " виновным в административном правонарушении и вынес решение о приостановлении на 90 суток работы некоторых помещений шахты имени Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня сообщила...
7 июня 2008
В Кузбассе похоронили последнего погибшего на шахте имени Ленина
Сегодня, 5 июня, прошли похороны последнего, пятого по счету шахтера, погибшего на шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре при шахте, гражданская панихида и похороны горномонтажника Виталия Пирогова 1976 года рождения...
5 июня 2008